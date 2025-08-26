יום ראשון, 31.08.2025 שעה 15:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
00-00מכבי חולון1
00-00אסא ת"א2
00-00הפועל בנות קטמון3
00-00מ.כ. רמת השרון4
00-00מ.ס. קרית גת5
00-00מכבי כשרונות חדרה6
00-00הפועל רעננה7
00-00מכבי פנתרות אשדוד8

"כולם עוד ישמעו עליה": הכירו את נועה מגירה

הנערה הצעירה בת ה-13 מגן יבנה החלה לשחק דווקא עם קבוצת הבנים המקומית, ולאחרונה היא אף רשמה הופעה ראשונה בנבחרת הנערות עד גיל 15. הכירו אותה

|
נועה מגירה חוגגת (מקסים סקוריך)
נועה מגירה חוגגת (מקסים סקוריך)

באמצע השבוע החולף, נערה אחת, בת 13 בלבד, הופיעה לראשונה במדי נבחרת הנערות עד גיל 15 של ישראל בטורניר הפיתוח של אופ"א. לנערה הזו קוראים נועה מגירה, מגן יבנה, שחקנית מ.ס. קריית גת בהווה, שחקנית בית"ר גן יבנה (כיום מכבי), שאף שיחקה בקבוצת בנים, עד אשר שונה התקנון, שאינו מאפשר זאת יותר.

בין 11 הבנות שעלו לשחק מול נבחרת הנערות עד גיל 15 של קרואטיה, נועה עלתה לכר הדשא עם הספרה 7. היא הייתה הצעירה מבין כל הבנות שנכחו במגרש, הרי שמדובר, כאמור, בנערה בת 13, שנולדה בדצמבר 2011. ארבעה חודשים לפני שחוגגת היא 14 שנים, נועה מככבת במ.ס. קריית גת, שיודעת טוב מאוד להוציא כישרונות בכל הקשור לכדורגל הנשים, הנערות והילדות.

על נועה מספרים כי מדובר בנערה צנועה, מחוננת ומצטיינת בכל שנוגעת בו. "ילדה מרשימה, מהרגע הראשון", מציינים בקרבתה. לצד לימודיה, משקיעה לא פחות גם בתחום הספורט ובכדורגל בפרט. הראשונה להגיע, האחרונה ללכת. "יש לה עתיד, אם תמשיך היא להשקיע", מדגישים מי שרואה אותה ביום יום ונרגש מכישרונה הטמון בה מגיל צעיר.

נועה מגירה עם הגביע (מקסים סקוריך)נועה מגירה עם הגביע (מקסים סקוריך)

בעונה החולפת, תחת הדרכתו של עידן אברהם, נועה וחברותיה לקבוצת נערות א' של מ.ס. קריית גת, הגיעו עד לגמר גביע נערות א' ע"ש מאי נעים ז"ל, שם ניצחו בתוצאה 1:5 את קבוצת נערות א' של מ.כ. רמת השרון. נועה התכבדה באחד מחמשת השערים (השער שנעל ההתמודדות), לצד שערים של אלה יפרח, נויה אוחנה, לייה יפת ואור דיבן.

יש לציין כי הנערה הצעירה אוהדת את מכבי תל אביב ועוקבת בהדיקות אחר המועדון שבעונה החולפת הניף את צלחת האליפות. לנוכח גילה, בעונה החולפת, נרשמה נועה לקבוצת ילדות של מ.ס. קריית גת, למרות ששיחקה גם בקבוצת נערות א' של המועדון, הרי שיש לה היכולת והכישרון. רשמה היא 27 משחקים, בהם כבשה 16 שערים בכל המסגרות.

בהתאם לרישומי ההתאחדות לכדורגל, החלה לשחק בעונת 2021/22 במועדון הכדורגל בית"ר גן יבנה (מכבי בהווה), בקבוצת טרום ילדים א' של המועדון, קבוצת בנים. באותה עונה, מלבד היותה שחקנית בקבוצת הבנים (טרום ילדים א') של בית"ר גן יבנה, שיחקה גם בקבוצות הטרומיות והילדות של בית"ר גן יבנה.

שחקניות נבחרת ישראל עד גיל 15 (באדיבות ההתאחדות לכדורגל)שחקניות נבחרת ישראל עד גיל 15 (באדיבות ההתאחדות לכדורגל)

עד לעונת 2023/24 הייתה שייכת נועה לבית"ר גן יבנה, כשבין לבין משחקת גם במחלקת הנערות של מ.ס. קריית גת (באותן שנים יכולות היו נערות לשחק הן בקבוצות בנים והן בקבוצות בנות). משחקה האחרון בגן יבנה היה ב-16/05/2024, כששיחקה במשחק ביתי מול מ.ס. דימונה במסגרת המחזור ה-23 בליגת ילדים ב' שפלה (בנים). איציק מגירה, אביה, אימן אותה באותה עת.

ב-18/09 תפתח נועה, יחד עם חברותיה לשנתוני 01/01/2010 עד 31/12/2011 את עונת המשחקים 2025/26, בקבוצת נערות א' של מ.ס. קריית גת. במועדון מקווה שקבוצת נערות א' העונה תביא להישגים בדומה לשנתיים האחרונות – כשהיו הן לאלופות ליגת נערים א' מרכז (2024/25) וליגת נערים א' דרום (2023/24).

בית הספר "אורט" 'רבין' גן יבנה העלה לרשתות החברתיות: "גאווה בית ספרית! נועה מגרה משכבת ח' לוקחת חלק בטורניר הבינלאומי של נבחרת ישראל בכדורגל! במהלך הטורניר תפגוש הנבחרת את גאורגיה ובוסניה, והיום נערך המשחק המותח מול קרואטיה".

נועה מגירה בפעולה (מקסים סקוריך)נועה מגירה בפעולה (מקסים סקוריך)

עוד הוסיפו בבית הספר "אורט" 'רבין' גן יבנה: "נועה התחילה את דרכה בגן יבנה בקבוצות הבנים, ובהמשך עברה לקבוצת הבנות הנפלאה בקריית גת ומשם ממשיכה לפרוץ קדימה! מאחלים לנועה המון הצלחה בהמשך הדרך!".

במ.ס. קריית גת ציינו בפני ONE על כישרונה הצעיר של נועה: "נועה מגרה, שנתון דצמבר 2011, שחקנית מ.ס. קריית גת נשים, בעונה שעברה שחקנית ילדות א׳ הוקפצה לנערות א׳ וזכתה איתן אליפות המדינה לנערות א׳ ובגביע המדינה לנערות א׳ כאשר במשחק בישלה שלושה כדורים וכבשה שער אחד בניצחון 1:5 בגמר, ועתה קיבלה זימון לנבחרת U15 בפעם הראשונה גם כשחקנית הצעירה ביותר בטורניר".

ממכבי גן יבנה, הזכורה כבית"ר גן יבנה, ציינו בני ONE: "שמחים לראות את נועה צומחת, גדלה ומתפתחת. נועה שיחקה במכבי גן יבנה עד שההתאחדות החליטה שבנות לא יכולות לשחק גם עם הבנים. נועה התחילה בקבוצת טרום א' של בית"ר גן יבנה וכבר שם ראו את הכישרון שלה ויכולת הפריצה והסיום שלה. נועה המשיכה עם קבוצת הבנים עד לתחילת ילדים א' בעונה שעברה במדי מכבי גן יבנה".

הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */