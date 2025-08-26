יום שלישי, 26.08.2025 שעה 12:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

אחרי יעד גונן: פרבר קיבל הצעת חוזה לשנתיים

האדומים מהכרמל שואפים להמשיך להחתים שחקנים צעירים והגישו הצעה לקשר שהגיע בקיץ הקודם מהפועל רעננה. וגם: התקדמות במשא ומתן עם רותם חטואל

יונתן פרבר (חג'אג' רחאל)
יונתן פרבר (חג'אג' רחאל)

אחרי ההפסד המאכזב במחזור הפתיחה, בהפועל חיפה עובדים במרץ ובקבוצה מקווים שיואב כץ יסגור עוד השבוע את החתמתו של החלוץ רותם חטואל, כאשר יש התקדמות במו”מ איתו, זאת מתוך ידיעה שהקבוצה לא יכולה להרשות לעצמה להסתמך רק על ג’בון איסט, שנכון לעשה מעכשיו מאוד, אולי בגלל שהוא מרגיש שאין לו תחליף

במקביל, הוגשה הצעה על חוזה חדש ליונתן פרבר שהגיע בקיץ הקודם מהפועל רעננה ששיחקה בליגה א' והפך לשחקן משמעותי בשורות האדומים מהכרמל, כאשר ההצעה היא לשנתיים, כשכזכור אתמול פורסם לראשונה ב-ONE שהמועדון הציע חוזה לשלוש שנים ליעד גונן.

מאז כניסתו של גל אראל כמאמן, אחת המטרות החשובות שלו הייתה שחייב לשמור על הנכסים של המועדון ולכן יש להחתים שחקנים צעירים לכמה שנים שבמידה ויהיה להם ביקוש, המועדון יכניס כסף. הצעיר הראשון שגל החתים היה תמיר ארבל ואחריו סער אלקיים, כשכרגע מכוונים ליעד גונן ויונתן פרבר.

יואב כץ, בעלי הפועל חיפה בראיון
