כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

בחיפה מעריכים: עסקת קאני תיסגר בשבוע הבא

הירוקים מאמינים שהקיצוני יגיע ובכך סברינה יעזוב, כשהשאלה היא אילו שחקנים יהיו בטרייד. נהואל בתמונת ההרכב לבית"ר י-ם, וגם: המצב עם אבו פאני

|
סילבה קאני חוגג בטירוף (שחר גרוס)
סילבה קאני חוגג בטירוף (שחר גרוס)

כאשר היא מעודדת מניצחון הליגה הראשון מול בני ריינה, מכבי חיפה תחדש היום (שלישי) את אימוניה ותחל בהכנות המעשיות למשחק בטדי מול בית"ר ירושלים (ראשון, 20:30). רק לקראת סוף השבוע אמור המאמן דייגו פלורס לקבוע את ההרכב, אבל נראה שמי שנמצא בתמונה לפתוח הוא מתיאס נהואל שנכנס טוב למשחק מול ריינה.

“נהואל כמו טריבונטה סטיוארט, ג’ורג’ה יובאנוביץ' ודולב חזיזה, אלה שחקנים שצריכים להיות במגרש ולהוביל אותנו השנה”, אמרו בקבוצה. במקביל, יש רצון גדול מאוד להתחזק ועל פי כל ההערכות, עסקת סילבה קאני תיסגר בשבוע הבא מול בית"ר ירושלים. השאלה הגדולה והמרכזית היא אילו שחקנים יכללו בטרייד מול הצהובים שחורים.

על פי המסתמן, בית"ר תדרוש לא רק כסף עבור קאני, אלא גם את סוף פודגראנו ועילי חג'ג'. בכל מקרה, מאחורי הקלעים יש כבר ניסיונות לקדם את העסקה על מנת שקאני יוכרז בשבוע הבא כשחקן מכבי חיפה. קאני מן הסתם ידחוק החוצה את קסנדר סברינה, שיפנה משבצת של מקום זר. סברינה הודח מהרכב הקבוצה מול ריינה ויש פיחות גדול במעמדו.

השחקן יצטרך להזדרז ולמצוא קבוצה באירופה, כאשר כרגע לפחות אין הצעה ממשית עליו. בגזרת מוחמד אבו פאני, הרי שהכדור נמצא בידיים שלו. הקשר מנסה למצות את כל האופציות בחו"ל מתוך ידיעה שאם לא יעבור לקבוצה באירופה עד תום מועד העברות, ב-2.9, האפשרויות שיהיו לו הן טורקיה, רוסיה, אמירויות או מכבי חיפה.

הקבוצה מהכרמל מחכה ומצפה לחזרתו של השחקן שעשוי להיות גם השחקן היקר ביותר במועדון אחרי עבדולאי סק, שמשתכר קצת למעלה מחצי מיליון אירו. הרצון  לקבל תשובה חיובית מאבו פאני לא מונע במקביל את המשך החיפושים אחרי קשר זר, כאשר שניים כאלה עומדים על המדף ואמורים להחזיר תשובה בימים הקרובים.

