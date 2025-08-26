"ריו נגואמה - ברוכים הבאים לליגה של הגדולים"

לכמעט כל שחקן יש מספר רגעים שהוא לא ישכח בחיים, וייתכן שריו נגואמה קיבל רגע כזה אתמול (שני) במשחק נגד ניוקאסל. הכישרון בן ה-16 של ליברפול ראה את קבוצתו עולה ל-0:2 מול עשרה שחקנים של המגפייז, ולמרות היתרון המספרי גם ראה את קבוצתו סופגת 2:2 בדקה ה-88, אבל הוא עלה מהספסל בדקה ה-90+6, כבש בדקה ה-90+10 ונתן שלוש נקודות אדירות לרדס.

באנגליה חלמו עם הילד: “נגואמה הראה בדיוק למה ליברפול לא הביאה מחליף ללואיס דיאס, זה הזמן שלו לזרוח, מדובר בכוכב עולה שלא רואה בעיניים. ברוכים הבאים לליגה של הגדולים” כתב הפרשן לואיס סטיל. אגדת המועדון, ג’יימי קראגר, אמר: “איזה ילד בר מזל, זה רגע לכל החיים”. הבלם לשעבר גם ביקר: “אחת ההופעות הכי גרועות של קבוצה שניצחה, ואחת ההופעות הכי טובות של קבוצה שהפסידה”.

נגאומה הפך לכובש הרביעי הכי צעיר בתולדות הפרמייר ליג, כאשר הוא בן 16 ו-361 ימים. במקום השלישי נמצא וויין רוני (16 ו-360 ימים), ג’יימס מילנר (16 ו-356) וג’יימס ווהן (16 ו-270). המשמעות היא כמובן שילד הפלא הפך לשחקן הכי צעיר אי פעם לכבוש עבור ליברפול, ב-113 שנות קיום של המועדון האדום ממרסיסיידרס.

ריו אנגואמה בטירוף (רויטרס)

ליברפול כן ספגה ביקורות אחרי ששמטה יתרון כפול ביתרון מספרי על הדשא, ארנה סלוט דיבר בסיום: “אני לא כזה בטוח שראינו משחק כדורגל. מצב נייח אחר מצב נייח, זריקת חוץ ארוכה אחרי זריקת חוץ ארוכה. לא קרסנו והחזקנו מעמד, אבל כן לא שיחקנו מספיק טוב עם הכדור. לא הייתה לנו ממש אפשרות לשחק פתוח מקדימה”.

הקפטן וירג’יל ואן דייק הוסיף: “אנחנו יודעים כמה קשה להגיע לסנט ג’יימס פארק ולשחק כאן, ואנחנו גם יודעים שיש גם הרבה שמן במדורה בין המועדונים בשבועות האחרונים. מאכזב שספגנו פעמיים ממצב נייח, זה לא צריך לקרות, אבל העיקר שלקחנו שלוש נקודות. אם מסתכלים על התקופה האחרונה, לא הרבה קבוצות מהטופ 6 לקחו נקודות באצטדיון הזה”.