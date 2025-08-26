יום שלישי, 26.08.2025 שעה 01:01
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

בית"ר ירושלים מנצחת ופותחת עונה ברגל ימין

האזינו לפודקאסט: אצילי שוב הוכיח שהוא הגיע לעונה, ויש ממנו ציפיות. סיכום הניצחון על בני סכנין, ניהול המשחק של יצחקי ואיך צריך לנהוג עם קאני?

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רדאד ג'בארה)

מול סגל חסר, בית”ר ירושלים הצליחה אמש (שני) לנצח 1:2 את בני סכנין במשחק חוץ לא פשוט בדוחא, במה שפתח את עונת 2025/26 בליגת העל ברגל ימין, לפחות בצד הירושלמי.

גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל מסכמים ניצחון במגרש לא קל ואנרגיות מוזרות בלי אוהדי בית״ר ביציע, השחקנים של יצחקי הגיעו לעבוד, כבשו פעמיים והפנים כבר למשחק מול מכבי חיפה בערוץ הפודקאסטים של ONE. האזנה נעימה.

אצילי מעל כולם והציפייה שזו תהיה העונה של עומר אצילי, ניהול המשחק של יצחקי, משחק ההגנה של הקבוצה והאם אפשר לשפוט את בית״ר אחרי שני משחקים מול הפועל חיפה וסכנין שהן המועמדות לרדת ליגה העונה. 

וגם - מעמדו של ירדן שועה, איך צריך לנהוג עם סילבה קאני, התיאבון של אוהדי בית״ר העונה, איכות הזרים, התחרות על ההרכב, שבוע הבא טדי מלא מול מכבי חיפה שחוזרת עם ארגוני האוהדים ליציעים, הציפיות בשמיים והאם אפשר להגיד בצורה ברורה וחדה שבית״ר יכולה העונה לזכות באליפות. 

