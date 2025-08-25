יום רביעי, 03.12.2025 שעה 02:25
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

ניימאר, ויניסיוס ורודריגו מחוץ לסגל ברזיל

שלושת הכוכבים לא זומנו, ביקורת קשה על קרלו אנצ'לוטי לקראת צמד המשחקים מול צ'ילה ובוליביה: "מהסגלים הגרועים של השנים האחרונות". אסטבאו בפנים

|
קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)
קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

מאמן ברזיל הטרי, קרלו אנצ’לוטי, פרסם אמש (שני) באופן רשמי את הזימונים לסגל הנבחרת לקראת המשחקים מול צ’ילה (4 בספטמבר) ובוליביה (9 בספטמבר) במסגרת מוקדמות המונדיאל של דרום אמריקה. באופן מפתיע, מי שיעדרו הם: ניימארף מלך שערי הנבחרת בכל הזמנים ושלושת שחקני ריאל מדריד: ויניסיוס, רודריגו (שמורחק מול צ’ילה) ואדר מיליטאו. 

ניימאר נשאר מחוץ לסגל בשל פציעה נוספת: “הייתה לו בעיה קלה בשבוע האחרון, אבל אנחנו לא צריכים לבחון אותו”, אמר אנצ'לוטי על הכוכב הוותיק. “כולם מכירים אותו. ניימאר, כמו כולם, יצטרך להיות במצב פיזי טוב כדי לעזור לנו במונדיאל”.

בצד המרענן של הסגל אפשר למצוא את קאיו ג'ורג’ בן ה-23 מקרוזיירו שזכה לזימון בכורה, כשגם אסטבאו בפנים. בתקשורת הברזילאית לא אהבו את הסגל, והעיתונאי ג'ינגה בוניטו צייץ: “אכזבה גדולה מאוד. נקודת האור היחידה היא ג’ורג’. לריצ’ארליסון, אלכס סנדרו, בנטו, קאסמירו, ז'ואלינטון וגבריאל מרטינלי לא מגיע להיות בסגל. גם מקומם של לוקאס פאקטה, דגלאס סנטוס ולואיס הנריקה מפוקפק מאוד”.

שחקני נבחרת ברזיל חוגגים (רויטרס)שחקני נבחרת ברזיל חוגגים (רויטרס)

בעמוד ה-X (טוויטר לשעבר) All Things Brazil הוסיפו: “אחד הסגלים הכי גרועים בשנים האחרונות. הוא כלל שמות רגילים מהפרמייר ליג על חשבון שחקנים שראויים לזימון”.

הסגל המלא:

שוערים: אליסון, בנטו והוגו סוזה.
הגנה: אלכסנדרו, קאיו הנריקה, פאבריציו ברונו, ואנדרסון, גבריאל, מרקיניוס, אלכס סנדרו, ווסליי ודגלאס סנטוס.
קישור: ברונו גימראייש, אנדריי סנטוס, קאסמירו, ג’ואלינטון ולוקאס פאקטה.
התקפה: אסטבאו, קאיו ז’ורז’ה, מתיאוס קונייה, ראפיניה, ריצ’ארליסון, ז’ואאו פדרו, לואיס הנריקה וגבריאל מרטינלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */