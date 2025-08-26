יום שלישי, 26.08.2025 שעה 08:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"נהניתי מתחילת המשחק, אנחנו נדע ימים טובים"

קסטין בילה שעות במתחם האימונים, נפגש עם גיל לב, שוחח עם אבוקסיס ודיבר עם שחקני נתניה. המאמן: "התכוננו לקו 5, אולי היינו יהירים". וגם: הרכישה

|
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)

בעלי מכבי נתניה רוס קסטין, הגיע אתמול (שני) למתחם האימונים של הקבוצה, שם בילה במשך שעות ארוכות, שוחח עם היו"ר גיל לב, ביקר במחלקת הנוער ואף שוחח עם המאמן יוסי אבוקסיס ועם השחקנים על הדשא.

הבעלים ניסה לעודד את השחקנים ואמר להם: "אני גאה בקבוצה, נהניתי מתחילת המשחק (מול הפועל ב”ש). אנחנו נדע ימים טובים יותר ויהיה טוב במועדון. אני סומך עליכם ומאמין שנשתפר ונתחזק תוך כדי". אגב, מי שנראה במתחם ובא לסייע, הוא תומר שלום, שסייע בעסקת הרכישה.

גם המאמן יוסי אבוקסיס, שלא היה מרוצה מהמהפך שספגה קבוצתו, שוחח עם השחקנים על הנושא המקצועי וחידד: "פתחנו מצוין ו-20 הדקות הראשונות היו מצוינות, אבל לא ברור מה קרה לנו אחרי. בהתחלה יישמנו את כל מה שעבדנו עליו באימונים ולמרות שב"ש עברה לקו של חמישה שחקני הגנה, לא עמדנו מול זה למרות שהתכוננו. אולי היינו קצת יהירים", אמר להם.

רוס קסטין (רועי כפיר)רוס קסטין (רועי כפיר)

בנתניה סימנו אמש סוף סוף וי על חיזוק משמעותי: הקשר עזיז אואטרה סיכם במועדון, כאשר היהלומים מנסים למצוא עבורו טיסה לישראל. בגנק הבלגית סיפרו כי סכום הרכישה עבור השחקן מחוף השנהב, עומד על 200,000 אלף אירו. הוא צפוי להשתכר קרוב ל-250,000 אירו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */