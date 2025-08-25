יום שלישי, 26.08.2025 שעה 00:44
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
62-42אתלטיק בילבאו4
43-42אספניול5
41-22בטיס6
30-21חטאפה7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

אתלטיק בילבאו ניצחה 0:1 את ראיו וייקאנו

אויאן סאנסט, הקשר ההתקפי, עלה מהספסל, כבש מהנקודה הלבנה, הכריע את ההתמודדות ונתן לקבוצתו פתיחת עונה מושלמת. סביליה הפסידה בביתה לחטאפה 2:1

אויאן סאנסט וחבריו מאושרים (La Liga)
אויאן סאנסט וחבריו מאושרים (La Liga)

המחזור השני בלה ליגה נמשך אמש (שני) כאשר אתלטיק בילבאו אירחה בסן מאמס את ראיו וייקאנו וגברה עליה 0:1. במשחק שנעל את המחזור השני סביליה, אירחה את חטאפה בביתה וספגה הפסד 2:1.

אתלטיק בילבאו - ראיו וייקאנו 0:1

הבאסקים הגיעו אל המחזור השני לאחר 2:3 על סביליה. המדרידאים גם ניצחו במחזור הפתיחה, 1:3 את ג’ירונה. שתי הקבוצות הגיעו במטרה להשיג ניצחון שני רצוף ולהשלים 6/6. הקבוצה הביתית אומנם שלטה פחות בכדור מיריבתה ממדריד, אך איימה יותר על השער ובכך השיגה את שער היתרון מפנדל מדויק של המחליף אויאן סאנסט, הקשר ההתקפי המצוין של בילבאו.    

בילבאו לוקחת 3 נקודות מראיו ואיקנו ב0:1

סביליה - חטאפה 2:1

זו עונה נוספת שבה הקבוצה האנדלוסית פותחת עונה בצורה שלילית, כשהיא רשמה הפסד שני רצוף משני משחקי ליגה. הפעם, חוסה בורדלאס ושחקניו העיקשים היו אלו שלקחו את שלוש הנקודות ממנה, במשחק שבו כל שלושת השערים נכבשו על ידי שחקני חטאפה.

כבר בדקה ה-15 אדריאן ליסו קיבל מסירה מלואיס מילה ובעט כדור חד לפינה השמאלית כדי להעלות את האורחת ליתרון, שהחזיק חצי שעה, כשלקראת ההפסקה שער עצמי של חואן איגלסיאס סאנצ’ס הוריד את הקבוצות בשוויון למחצית. מי שהכריע את המשחק היה ליסו, שרשם לעצמו צמד כששוב קיבל מסירה ממילה, במהלך שדומה לשער הקודם של הצמד, במה שגם הכריע את המאבק.

שחקני חטאפה מאושרים (IMAGO)שחקני חטאפה מאושרים (IMAGO)
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
