אתלטיק בילבאו ניצחה 0:1 את ראיו וייקאנו

המחזור השני בלה ליגה נמשך אמש (שני) כאשר אתלטיק בילבאו אירחה בסן מאמס את ראיו וייקאנו וגברה עליה 0:1. במשחק שנעל את המחזור השני סביליה, אירחה את חטאפה בביתה וספגה הפסד 2:1.

אתלטיק בילבאו - ראיו וייקאנו 0:1

הבאסקים הגיעו אל המחזור השני לאחר 2:3 על סביליה. המדרידאים גם ניצחו במחזור הפתיחה, 1:3 את ג’ירונה. שתי הקבוצות הגיעו במטרה להשיג ניצחון שני רצוף ולהשלים 6/6. הקבוצה הביתית אומנם שלטה פחות בכדור מיריבתה ממדריד, אך איימה יותר על השער ובכך השיגה את שער היתרון מפנדל מדויק של המחליף אויאן סאנסט, הקשר ההתקפי המצוין של בילבאו.

בילבאו לוקחת 3 נקודות מראיו ואיקנו ב0:1

סביליה - חטאפה 2:1

זו עונה נוספת שבה הקבוצה האנדלוסית פותחת עונה בצורה שלילית, כשהיא רשמה הפסד שני רצוף משני משחקי ליגה. הפעם, חוסה בורדלאס ושחקניו העיקשים היו אלו שלקחו את שלוש הנקודות ממנה, במשחק שבו כל שלושת השערים נכבשו על ידי שחקני חטאפה.

כבר בדקה ה-15 אדריאן ליסו קיבל מסירה מלואיס מילה ובעט כדור חד לפינה השמאלית כדי להעלות את האורחת ליתרון, שהחזיק חצי שעה, כשלקראת ההפסקה שער עצמי של חואן איגלסיאס סאנצ’ס הוריד את הקבוצות בשוויון למחצית. מי שהכריע את המשחק היה ליסו, שרשם לעצמו צמד כששוב קיבל מסירה ממילה, במהלך שדומה לשער הקודם של הצמד, במה שגם הכריע את המאבק.