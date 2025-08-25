יום שני, 25.08.2025 שעה 22:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

מימר: אנשים טועים ואחרים משלמים את המחיר

מאמן בני סכנין זעם על הפנדל שהוענק ליריבה בהפסד 2:1 לבית"ר ירושלים: "אנחנו נמצאים בעולם הפוך". על הסגל החסר: "הליגה שלנו מתחילה מהמחזור הבא"

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

בני סכנין פתחה את עונת 2025/26 בליגת העל לא בצורה שהיא ציפתה לה. עם סגל חסר במיוחד ומחאה של הקהל, הקבוצה מהמגזר נכנעה בביתה 2:1 ליריבה הגדולה בית”ר ירושלים.

מאמן הקבוצה, שרון מימר, התייחס בסיום המשחק לפנדל שנשרק לטובת הקבוצה מהבירה, בעקבותיו גם הורחק על ידי אוראל גרינפלד אחרי שזעם על החלטתו להצביע על הנקודה הלבנה: “אנחנו נמצאים בעולם הפוך שאנשים טועים ואחרים משלמים מחיר. אני לא אתן להם את המתנה הזו לדבר עליהם עכשיו כדי שאחר כך נלך לוועדת משמעת וכרגיל, במקום שמי שטועה ישלם, אחרים ישלמו, אז אני לא מתכוון להתעסק בזה”.

על הסגל הדל: “אני לוקח דבר שהוא הכי חשוב לי בתור מאמן. יש פה שחקנים גברים. הפערים עצומים בין בית”ר לסכנין גם בהרכב מלא, אבל מי שהיה היום על המגרש נתן את הלב שלנו, למרות שבית”ר שיחקו בהרכב ראשון. אני מצדיע להם, לא קל לשחק פה 90 דקות בלי כמעט חילופים והם הרוויחו אצלי הרבה קרדיט. אני מקווה שעכשיו כשהבעיה עם פיפ”א נפתרה נכין את הקבוצה כמו שצריך”.

שחקני בני סכנין מאוכזבים בסיום (רדאד גשחקני בני סכנין מאוכזבים בסיום (רדאד ג'בארה)

“הליגה שלנו מתחילה מיום שבת, ננסה לצמצם פערים כמה שיותר, וככל שיעבור זמן תראו סכנין טובה. יש פה 12-13 שחקנים שמושכים פה חודש וחצי גם את גביע הטוטו וגם את הליגה עכשיו, אני מקווה שלא שילמנו מחיר יקר ומקווה שנאושש אותם למשחק הבא. נכניס את השחקנים שלא שיחקו כמה שיותר מהר לעניינים. אני מאוד מאמין במה שבנינו פה, אם יהיה שקט במועדון ונתעסק רק בכדורגל תהיה לנו פה קבוצה טובה”.

