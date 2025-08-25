חמסה-חמסה: אינטר הביסה בקלות 0:5 את טורינו

מחזור הפתיחה בליגה האיטלקית נחתם אמש (שני) עם שני משחקים, כשאינטר חגגה עם 0:5 ביתי על טורינו ופתחה את העונה בצורה מושלמת. במשחק המוקדם, הלאס ורונה ואודינזה נפרדו ב-1:1.

אינטר - טורינו 0:5

ככה פותחים עונה. אחרי אובדן האליפות הדרמטי במחזור הסיום של העונה הקודמת וללא סימונה אינזאגי על הקווים, הנראזורי החליטו שהעונה אסור להם לנוח לרגע על זרי הדפנה ופתחו את העונה עם התפוצצות אדירה על השוורים האומללים, שלא הצליחו להגיב כלל.

את החגיגה פתח דווקא הבלם, אלסנדרו בסטוני, אלא שאז החלוצים נכנסו לקצב כשמרקוס תוראם רשם לעצמו צמד, לאוטרו מרטינס ניצל טעות בהגנת האורחת כדי לכבוש את הרביעי ואפילו הרכש החדש, אנג’ יואן בוני, התכבד בשער בכורה בהופעתו הראשונה בסן סירו, שחתם הופעה קבוצתית עצומה מצד המארחת.

אודינזה - ורונה 1:1

השחורים לבנים פתחו את עונת 2025/26 במשחק בו אירחו את ורונה. הקבוצה הביתית שלטה יותר במשחק ואף הגיעה ליותר הזדמנויות ואיומים על שער יריבתה, מה שהביא להובלתה במשחק משער של תומאס כריסטנסן (53’), אך שער שוויון של סואט סרדאר (73’) קבע את תוצאת הסיום.