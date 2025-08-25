יום שלישי, 26.08.2025 שעה 00:26
ליגה איטלקית 25-26
30-51אינטר1
30-21נאפולי2
30-21יובנטוס3
30-21קומו4
31-21קרמונזה5
30-11רומא6
11-11אטאלנטה7
11-11פיורנטינה8
11-11אודינזה9
11-11ורונה10
11-11קליארי11
11-11פיזה12
10-01גנואה13
10-01לצ'ה14
02-11מילאן15
01-01בולוניה16
02-01לאציו17
02-01פארמה18
02-01ססואולו19
05-01טורינו20

חמסה-חמסה: אינטר הביסה בקלות 0:5 את טורינו

אחרי אובדן האליפות הדרמטי, הנראזורי עשו ככל העולה על רוחם ופתחו את העונה עם חמישייה מהדהדת לרשת השוורים. צמד לתוראם, גם לאוטרו ובסטוני כבשו

חיוכים באינטר אחרי הניצחון הענק (IMAGO)
חיוכים באינטר אחרי הניצחון הענק (IMAGO)

מחזור הפתיחה בליגה האיטלקית נחתם אמש (שני) עם שני משחקים, כשאינטר חגגה עם 0:5 ביתי על טורינו ופתחה את העונה בצורה מושלמת. במשחק המוקדם, הלאס ורונה ואודינזה נפרדו ב-1:1.

אינטר - טורינו 0:5

ככה פותחים עונה. אחרי אובדן האליפות הדרמטי במחזור הסיום של העונה הקודמת וללא סימונה אינזאגי על הקווים, הנראזורי החליטו שהעונה אסור להם לנוח לרגע על זרי הדפנה ופתחו את העונה עם התפוצצות אדירה על השוורים האומללים, שלא הצליחו להגיב כלל.

את החגיגה פתח דווקא הבלם, אלסנדרו בסטוני, אלא שאז החלוצים נכנסו לקצב כשמרקוס תוראם רשם לעצמו צמד, לאוטרו מרטינס ניצל טעות בהגנת האורחת כדי לכבוש את הרביעי ואפילו הרכש החדש, אנג’ יואן בוני, התכבד בשער בכורה בהופעתו הראשונה בסן סירו, שחתם הופעה קבוצתית עצומה מצד המארחת.

אודינזה - ורונה 1:1 

השחורים לבנים פתחו את עונת 2025/26 במשחק בו אירחו את ורונה. הקבוצה הביתית שלטה יותר במשחק ואף הגיעה ליותר הזדמנויות ואיומים על שער יריבתה, מה שהביא להובלתה במשחק משער של תומאס כריסטנסן (53’), אך שער שוויון של סואט סרדאר (73’) קבע את תוצאת הסיום. 

