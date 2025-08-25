יום חמישי, 28.08.2025 שעה 03:13
"הקבוצה עומדת על כך, החוזה עם ג'י תקף וקיים"

הרוכב הקנדי של ישראל פרמייר טק הודיע על סיום דרכו. למרות זאת, ראשי הקבוצה סבורים כי ימשיך. הטיפול והבירור יעבור לידי איגוד האופניים העולמי

דרק ג'י (ספרינט סייקלינג)
דרק ג'י (ספרינט סייקלינג)

בעוד הקטע השלישי בטור של ספרד הסתיים אתמול (שני), מאחורי הקלעים מתקיימת סוגיה לא שגרתית בישראל פרמייר טק כאשר דרק ג’י, שנחשב לאחד מהרוכבים הבולטים של הקבוצה הישראלית, הודיע על ביטול חוזהו על אף שחתום בקבוצה עד 2028.     

הצהרתו של ג’י: “אני מאשר שחוזי עם קבוצת ישראל פרמייר טק בוטל באופן רשמי וסופי על ידי נציגיי המשפטיים. זו לא הייתה החלטה קלה, אלא החלטה שקיבלתי לאחר שיקול דעת מעמיק ובשל סיבות מוצדקות. סוגיות מסוימות פשוט הפכו את המשך דרכי בקבוצה לבלתי אפשרי.

“אני רוצה להבהיר בצורה ברורה מאוד, על אף דיווחים שמסתובבים כעת, שההחלטה נוגעת אך ורק לסיום החוזה הקודם שלי עם ישראל פרמייר טק. בהתאם לתקנות איגוד האופניים הבינלאומי (UCI), עדיין לא חתמתי – ואף לא שוחחתי – עם אף קבוצה אחרת. אני מבקש לשלוח תודה מכל הלב לצוות ולרוכבים שזכיתי לעבוד איתם בתקופה שלי בארגון”.

דרק גדרק ג'י (אחר)

לעומת זאת, בקבוצה הישראלית הופתעו מאוד. ישראל פרמייר טק קיבלה ביום שישי, 9 באוגוסט, הודעה מפתיעה על ביטול חוזה מטעם עורכי הדין המייצגים את רוכב הקבוצה דרק ג’י.

ג’י, שחתם ב-2023 על הארכת חוזה לחמש שנים עד 2028, ניהל בחודשים האחרונים שיחות עם הנהלת הקבוצה כדי לשנות את תנאי החוזה הקיים בין הצדדים. הקבוצה סבורה באופן חד משמעי כי החוזה עם ג’י תקף עד 2028, והיא ממשיכה בדיאלוג עם נציגיו ועם ה-UCI על מנת לפתור את הסוגיה ולכבד את תוקף ההסכם. 

תגובת קבוצת ישראל פרמייר טק: “הקבוצה מבקשת להבהיר שהיא עומדת על כך שהחוזה שנחתם בינה לבין דרק ג׳י, תקף וקיים. המשך הטיפול והבירור במחלוקת הועבר על ידי ראשי הקבוצה לידי איגוד האופניים העולמי”.

קבוצת ישראל פרמייר טק (נועה ארנון)קבוצת ישראל פרמייר טק (נועה ארנון)
