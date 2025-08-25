יום רביעי, 03.12.2025 שעה 02:24
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545בריטניה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

הנבחרת ערכה אימון ראשון על אדמת פולין

שחקניו של אריאל בית הלחמי ממשיכים בהכנות למשחק הפתיחה מול איסלנד ביורובאסקט. הקפטן גינת: "אופטימיים מאוד". משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
תומר גינת באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)
תומר גינת באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל תתחיל את דרכה ביורובאסקט ביום חמישי במשחק הפתיחה מול איסלנד. אתמול (שני), שחקניו של אריאל בית הלחמי קיימו אימון ראשון על אדמת פולין לקראת הדבר האמיתי.

קפטן הנבחרת, תומר גינת, אמר: “מתכוננים למשחק הזה הרבה זמן, מדברים על הדגשים. דואגים שנהיה אגרסיביים בכל פוזשן, נשלוט בריבאונד ונשחק מהר. אנחנו בעיקר עם מצב רוח, חיוביים, באים אופטימיים עם הרבה חיוכים. רוצים להתחיל ברגל ימין.”

על האימון הראשון בפולין: “תחושות טובות, לא תמיד קל אחרי הטיסה אבל הצוות הכין אותנו כמו שצריך. עשינו אימון טוב וחזק ונגענו בכל הדברים שרצינו לדעת”.

על כך שזו אליפות אירופה ראשונה שלו שיתף: “מרגש מאוד, בטח עכשיו ורוצה לתרום כל מה שאני יכול לנבחרת.”

ים מדר באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)ים מדר באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)
איתן בורג באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)איתן בורג באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)
גיא פלטין באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)גיא פלטין באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)
רפי מנקו באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)רפי מנקו באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)
