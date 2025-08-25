יום שני, 25.08.2025 שעה 23:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
אליצור נתניה תשחק בעונה הקרובה בליגת העל

על אף שירדו ליגה, היהלומים ככל הנראה ימשיכו לעונה נוספת, זאת לאחר שבית הדין הגבוה של איגוד הכדורסל דחה את החלטת האיחוד בין הפועל עפולה לאילת

|
שחקני אליצור נתניה בחימום (רועי כפיר)
שחקני אליצור נתניה בחימום (רועי כפיר)

אליצור נתניה מתכוננת לחזור לליגת העל. מספר חודשים אחרי שירדה לליגת המשנה, קבוצת הכדורסל קיבלה הודעה היום (שני), כי בית הדין הגבוה של איגוד הכדורסל החליט לבטל את האיחוד בין הפועל עפולה להפועל אילת. 

החלטה זו באה לאחר שהיהלומים עתרו לבית הדין בכל הנוגע לאיחוד בין הקבוצה מבירת העמק לקבוצה הדרומית, כשהמטרה הייתה שאילת תיסגר, ושתי הקבוצות יתאחדו יחד בליגת העל. עקב העתירה, “התגלו פגמים”, זאת לפי פסק הדין.

ההחלטה להתאחד נבעה מהקשיים הכלכליים של הפועל עפולה, והרצון של אילת לשחק בליגת העל על אף שסיימה במקום השלישי בליגה הלאומית בעונה שחלפה, אך האיחוד הזה לא יתממש בסופו של דבר, למרות שההחלטה הראשונית הגיעה להסכמה ב”פה אחד”.

משמעות הדבר על פי פסק הדין בן 18 העמודים בראשות השופט בדימוס, פרופסור עמוס מודריק, שאם הפועל עפולה לא תצליח להעמיד תקציב ראוי לליגת העל, עידן אבשלום ושחקניו ישובו אל הליגה הבכירה.

שחקני הפועל אילת (אורן בן חקון)שחקני הפועל אילת (אורן בן חקון)

מהפועל אילת נמסר: “הערב התקבלה החלטת בית הדין על ביטול החלטת איגוד הכדורסל לאיחוד אילת/עפולה. האגודה המשותפת בוחנת את נימוקי פסק הדין אשר מצביעים על ליקויים בדיון ובהחלטת הנהלת איגוד הכדורסל. 

“חשוב לציין כי הזכות לשחק בליגת העל בעונת 25/26 שייכת לעפולה ועל כך לא מוטל ספק. בשעות אלה נציגי האגודה לומדים את פסק הדין ואת הפעולות הנדרשות כתוצאה ממנו. נעדכן בהמשך”.

ליגת ווינר סל עדכנה שלאור החלטת בית הדין העליון של איגוד הכדורסל, אשר ביטלה את ההחלטה על איחוד הפועל עפולה והפועל אילת, לוח משחקי ליגת ווינר סל לעונת 2025/26 יתפרסם מיד עם היוודע זהותה של הקבוצה ה־14 בליגה, וצפוי לצאת במהלך השבוע הבא.

