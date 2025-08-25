יום שני, 25.08.2025 שעה 19:43
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

אצילי, עדי יונה וירין לוי בהרכב בית"ר ירושלים

החבורה של יצחקי תפגוש ב-20:00 את סכנין: קראבלי וגיל כהן במרכז ההגנה, מוזי וקאלו בהתקפה. אבו עביד וקוג'ו בצד השני אצל מימר. ההרכבים בפנים

|
עומר אצילי חוגג (אורן בן חקון)
עומר אצילי חוגג (אורן בן חקון)

המחזור הראשון של עונת 2025/26 בליגת העל יצא לדרך בסופ”ש האחרון והערב (שני) הוא מגיע לשיאו, כשבית”ר ירושלים תפגוש את בני סכנין, במשחק שנחשב לאחת הירבויות המתוחות בכדורגל שלנו, באצטדיון דוחא, כשלצהובים-שחורים לא יהיה קהל חוץ.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, זוהר זסנו, בריאן קרבאלי, גיל כהן, אריאל מנדי, אילסון טבארס, ירין לוי, עדי יונה, עומר אצילי, טימוטי מוזי וג’ונובוסקו קאלו.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, מוחמד גנאמה, מארון גנטוס, איאד אבו עביד, אחמד טאהא, ג’בייר בושנאק, עומר אבוהב, בס’יל חורי, מתיו קוג’ו, מוחמד בדראנה ואחמד סלמן.

בני סכנין מגיעים למחזור הראשון אחרי שבמשחקם האחרון בגביע הטוטו, ניצחו את מ.ס אשדוד בדו קרב פנדלים. המועדון הצפוני גם צירף היום את דוראל אבונו ששיחק דוראל אבונו, קשר קונגולזי, אך נראה שהוא לא ישחק, שכן הקבוצה מהמגזר מתמודדת עם בעיה משמעותית, ששחקני הרכש שלה עדיין לא נרשמו בבקרה. בעקבות כך האולטראס של המועדון הודיע שלא יגיע הערב.

מנגד, בית”ר ירושלים פתחה את העונה בצורה מעורבבת. הקבוצה מהבירה אמנם הודחה מאירופה, אבל בזירה המקומית המצב שונה. החבורה של יצחקי מגיעה אחרי שהיא הביסה את הפועל חיפה 0:5 בחצי גמר גביע הטוטו והיא לא מתכוונת לעצור היום. הירושלמים יחסרו את קפטן הקבוצה ירדן שועה, שכזכור עדיין מרצה את ההשעיה שלו אחרי התקרית עם המנהל המקצועי אלמוג כהן.

במשחק האחרון בין הקבוצות, בית”ר ניצחה את סכנין 0:3 מוחץ במסגרת רבע גמר גביע המדינה של העונה שעברה. מנגד, הניצחון האחרון של הקבוצה מהמגזר על זאת מהבירה היה בתחילת העונה הקודמת, כשהם ניצחו 1:2. בדרך כלל לא ניתן לחזות מי תנצח בין הקבוצות בגין הרקורד הצמוד בניהן בשנים האחרונות, אך היום נראה שבעקבות סערת הרישום של סכנין הקבוצה של יצחקי היא הפייבוריטית

