ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
43-42אספניול4
41-22בטיס5
31-31ראיו וייקאנו6
30-21חטאפה7
32-31אתלטיק בילבאו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

"רודריגו הנחה את סוכניו למצוא לו קבוצה חדשה"

הסוף? על פי דיווח בספרד, הברזילאי, שלא היה נראה מרוצה לאחר שהוחלף ב-0:3 של ריאל על אוביידו, ביקש מסוכניו שימצאו לו קבוצה חדשה עד סוף החלון

|
רודריגו (IMAGO)
רודריגו (IMAGO)

האם בסופו של דבר רודריגו כן יעזוב את ריאל מדריד? עושה רושם שהסאגה הזאת צפויה ללוות אותנו ממש עד לסיום חלון ההעברות, אך בינתיים, על פי דיווח שמתפרסם בספרד, הברזילאי הנחה את סוכניו למצוא לו קבוצה חדשה. 

כזכור, רודריגו, שלא שיחק כלל במחזור הראשון של העונה מול אוססונה, פתח אמש (ראשון) בהרכב של צ’אבי אלונסו בניצחון 0:3 על ריאל אוביידו, אך הוחלף בדקה ה-60 על ידי ויניסיוס ונראה לא מרוצה בכלל על הספסל, בלשון המעטה, לאחר הופעה לא מספיק טובה. 

עדיין לא ברור מה היעד אליו יגיע רודריגו, אם בכלל, שכן עושה רושם שההגעה של אברצ’י אזה לארסנל די הרחיקה את הברזילאי מהאמירויות, למרות שלא מדובר בדיוק באותו תפקיד, אם כי אזה יכול לשחק גם כשחקן כנף שמאל.

לגבי מנצ’סטר סיטי, לפני כשבוע דווח כי העסקה של החתמת רודריגו תלויה במעבר אפשרי של סאביניו לטוטנהאם שחשקה פה, אך בינתיים נדמה כי אין התקדמות בעניין. 

