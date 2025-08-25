"רודריגו הנחה את סוכניו למצוא לו קבוצה חדשה"

האם בסופו של דבר רודריגו כן יעזוב את ריאל מדריד? עושה רושם שהסאגה הזאת צפויה ללוות אותנו ממש עד לסיום חלון ההעברות, אך בינתיים, על פי דיווח שמתפרסם בספרד, הברזילאי הנחה את סוכניו למצוא לו קבוצה חדשה.

כזכור, רודריגו, שלא שיחק כלל במחזור הראשון של העונה מול אוססונה, פתח אמש (ראשון) בהרכב של צ’אבי אלונסו בניצחון 0:3 על ריאל אוביידו, אך הוחלף בדקה ה-60 על ידי ויניסיוס ונראה לא מרוצה בכלל על הספסל, בלשון המעטה, לאחר הופעה לא מספיק טובה.

עדיין לא ברור מה היעד אליו יגיע רודריגו, אם בכלל, שכן עושה רושם שההגעה של אברצ’י אזה לארסנל די הרחיקה את הברזילאי מהאמירויות, למרות שלא מדובר בדיוק באותו תפקיד, אם כי אזה יכול לשחק גם כשחקן כנף שמאל.

לגבי מנצ’סטר סיטי, לפני כשבוע דווח כי העסקה של החתמת רודריגו תלויה במעבר אפשרי של סאביניו לטוטנהאם שחשקה פה, אך בינתיים נדמה כי אין התקדמות בעניין.