יום שני, 25.08.2025 שעה 18:00
ביה"ד העליון דחה את ערער הפועל אום אל פאחם

הרכב של שלושה שופטים לא קיבל את ערעורה של הקבוצה שירדה לליגה א', ותחל את העונה במינוס 12 נקודות: "אין מקום לערעור, הוחלט פה אחד לדחות אותו"

שחקני הפועל אום אל פאחם (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל אום אל פאחם (חגי מיכאלי)

בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, בהרכב השופטים דוקטור עדי זרנקין (בדימוס) אב"ד, פרופסור מיגל טויטש ועו"ד נזי חלבי, החליט לדחות ערעורה של הפועל אום אל פאחם בדבר הפחתת 12 נקודות ממאזנה בעונת המשחקים הקרובה, 2025/26. הפועל אום אל פאחם הגישה ערער זה באמצעות עו"ד ג'בארין באסל.

"במהלך עונת 2024/25 נקלעה המערערת לחדלות פרעון ונתמנה לה מנהל מיוחד על פי החלטת בית המשפט בדבר פירוק מיום 07/05/2025. עוד לפני מינויו של המנהל המיוחד, ומשצפתה הרשות לבקרה תקציבית כי קיים חשש ממשי שהמערערת לא תעמוד בהתחייבויותיה (חשש שהתברר כמוצדק), מינתה היא, ביום 08/07/2025, את עו"ד אבישי איפרגן כנאמן מטעמה".

"אין חולק על כך כי בעת שננקטו הליכי חדלות פרעון כנגד הקבוצה, ובית המשפט של פירוק מינה לה מנהל מיוחד, נותרו פחות מ-10 משחקים עד לסיום העונה, ולפיכך, אם זהו המועד הקבוע, על פי הוראות התקנון, יש להפחית 12 נקודות ממאזן המערערת בעונת המשחקים שלאחר מכן, דהיינו ממאזנה לעונת 2025/26".

שחקני הפועל אום אל פאחם (חגשחקני הפועל אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

בסיכומו של דבר, ציין הרכב השופטים השופטים דוקטור עדי זרנקין (בדימוס) אב"ד, פרופסור מיגל טויטש ועו"ד נזי חלבי, כי אין מקום להיעתר לערעור. "הוחלט, פה אחד, לדחות הערעור, ללא צות להוצאות", נכתב בסוף פסוק, מה שאומר כי הפועל אום אל פאחם תפתח את העונה שמעבר לפינה במינוס 12 נקודות, מה שאומר שלחברותיה לליגה א' צפון פור של ארבעה משחקים עליה.

פועל אום אל פאחם תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של מוחמד אגבארייה את הפועל ע. באקה אל גרבייה, במשחק חוץ, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע. ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' צפון, הפועל אום אל פאחם תארח בביתה את מכבי אחי נצרת, אותה מאמן עלאא סאיג.

