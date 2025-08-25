צרות בטבריה לקראת באר שבע: 3 שחקנים ייעדרו

בעירוני טבריה חזרו היום (שני) לאימונים לקראת המשחק של הקבוצה באצטדיון טרנר (שבת, 20:30) מול הפועל באר שבע. אם לא מספיקה דרגת הקושי של ההתמודדות, אז בנוסף כבר עכשיו ברור לאנשי המועדון כי שלושת השחקנים הפצועים - אונדרז' באצ'ו (רצועות הקרסול), ווהיב חביבאללה ועומר יצחקי (מתיחה בשריר הארבע ראשי) כולם לא יהיו כשירים.

לקראת המשחק מול הדרומיים, מאמן הקבוצה מעיר הכנרת אלירן חודדה צפוי להמשיך לפתוח במערך של שלושה בלמים, כשדוד קלטינס עשוי לתפוס את המקום בחולייה האחורית, לצד סמיביניה והארון שפסו.

בינתיים, בימים האחרונים התקיימו שיחות בין ראשי העיר של טבריה, יוסי נבעה ונוף הגליל, רונן פלוט, ברעיון לאחד את עירוני טבריה והפועל נוף הגליל וזאת כדי לאפשר תקציב גדול יותר לקבוצה שתשחק בליגת העל. תקציב המינימום לקבוצה בליגה הבכירה צפוי לעלות בעונה הבאה ל-18 מיליון ש''ח.

שחקני נוף הגליל (רועי כפיר)

בעירוני טבריה אישרו ל-ONE את הדברים ואמרו כי כרגע העיריות בשיחות ראשוניות, וכי המועדונים נתנו את הסכמתם העקרונית למהלך שכזה. כרגע נראה כי האצטדיון החדש בטבריה לא יהיה מוכן לפתיחת העונה הבאה וכמובן שקבוצה מאוחדת כזאת, אם תקום, תארח בתור התחלה באצטדיון גרין.