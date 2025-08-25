מויאל: קאני? לא חושב שצריך לחזק את היריבות

שחקן העבר של בית"ר ירושלים, קובי מויאל, התארח היום (שני) בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE לקראת המשחק הערב מול בני סכנין בדוחא. מויאל דיבר על הקשיים שמצפים לבית"ר במשחק טעון שכזה, על ההתמודדות עם הסגל הלא יציב של היריבה, ועל סוגיית עתידו של סילבה קאני והאפשרות שיעזוב לקבוצה אחרת בליגת העל.

איך אתה חושב שבית”ר מגיעה הערב? יצחקי הנחית לקרקע? ניצחון קל הערב?

”זה ממש לא ניצחון קל, נגד סכנין בדוחא… שמעתי את בן חיים שאמר שגם נגד 10 שחקנים זה קשה, אז גם אני אגיד שעם כל העוינות מסביב והכל, זה לא משחק קל, ובית”ר צריכה לבוא מוכנה ולהפוך את המשחק לקל. אם זה היה משחק אחר אז הייתי מדבר על תוצאה אחרת, אבל צריך לעבור את זה וזה לא קל, נכון שהסגל של סכנין לא מוכן ולא טוב כל כך, אבל זה לא אמור לשנות לבית”ר והיא צריכה לבוא בשיא”.

“בית”ר לא יכולה לחזק את הקבוצות אגב, היא לא תיתן את סילבה לקאני למכבי חיפה וזה יחליש אותה, ראית את בעיות המשמעת עם שועה ואם יהיה פיצוץ והוא לא יישאר? אז קאני זה תחליף מצוין, לא חושב שצריך לחזק את היריבות”.

סילבה קאני (שחר גרוס)

בבית”ר לא רוצים שסילבה קאני יעזוב ויחזק את היריבות, אבל אברמוב אומר שיש את אצילי, ולדעתי זה יתפתח רק אחרי המשחק ביניהן ביום ראשון. אם תהיה התאמה בין הספרות למילים, אז אברמוב ילך על זה. אנחנו זוכרים את מכבי ת”א ששחררה את דן ביטון לב”ש והוא עשה את ההבדל, הוא פרח שם.

“אם בית”ר תקבל סכום משמעותי על קאני ועוד שחקן, זה יכול להיות דיל לשני הצדדים, אולי היא תוכל לרכוש שחקן או תחלופה מסוימת”.

בכמה היית מוכר?

”הם דיברו על שני מיליון אירו, אני לא יודע”.

הסכומים שרצים, אז כמה אתה היית שווה בתקופתך?

”אז שרצו לקנות אותי זה 3 מיליון ש”ח, וזו תקופה אחרת”.

תראה את דניאל דאפה.

”הוא מזכיר לי מאוד את טוטו תמוז. בית”ר צריכה לעשות שינוי בקו מחשבה, הם בנו סגל עמוק יותר עם שחקנים שמתחרים על ההרכב, מוזי שהחליף את שועה, נותן שקט לאצילי ואצילי נותן יותר מספרים, בית”ר תיאבק עד הסוף”.

דניאל דאפה בפעולה (רדאד ג'בארה)

תוצאה הערב?

”0:2 לבית”ר”.

אני אומר 0:3 או 0:4.

”אני חושב שאתם מגזימים, אבל אם בית”ר תבקיע גול מהיר אז הם יוכלו לתת את ה-3 וה-4, אבל אם ילך קשה וסכנין תקשה, אז זה יכול להיות מסובך”.