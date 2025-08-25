רוסו שבר שתיקה: כעסתי, למה לשקר? לא ברחתי

בחודש האחרון עלו טענות לפיהן כדורגלן עבר בכיר “ברח” מישראל, אלא שלא היה מדובר בג’ובאני רוסו. כוכב העבר עלה אתמול (שני) לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE ושבר שתיקה בראיון בלעדי עם תשובות על כל השאלות הבוערות, כולל הטענות השגויות לגביו וכן על מחאת אוהדי מכבי חיפה נגד יעקב שחר.

בוא נחזיר אותך ליום שבו פורסם שברחת מהארץ.

”דיברתי רק עם גידי בהתחלה, זה לא בכלל בתקשורת, זה היה כיוון לא נכון וזה לא היה עליי. אין לי שום קשר לאף אחד, אני לא יודע מאיפה זה בא. אם לא הבן שלי אפילו לא הייתי נותן תגובה. כשקיבלתי 20 טלפונים מגידי הבנתי שמשהו קרה, אבל זה לא אני בכלל. גידי היחיד בתקשורת שבדק, הוא התקשר למשטרה ואמרו לו שזה לא אני. מה אני קשור לפרשה?”

מה עבר עליך כשיש כותרות שאמרו שברחת מהארץ?

”הייתי בשוק, אמרתי ‘מה אני קשור לזה? אני לא יכול לצאת עם אשתי לחו”ל?’, דיברנו אנחנו, אמרתי שזה לא אני, אין לי שום בעיה עם עבריינים. בדקתם עם המשטרה והבנתם שזה לא אני”.

ראיון אישי עם ג'ובני רוסו

מה עבר עליך כשהבן שלך התקשר אליך ושאל אותך מה עם הכותרות האלה?

”אני בן אדם חזק, אבל זה לא היה לי נעים. קיבלתי 20 טלפונים ב-8 בבוקר והבנתי שיש משהו לא טוב. כל התקשורת האלה, חברים, אתם יודעים שאתם פוגעים במשפחה, לא אתם כמובן, אבל זה לא עובד ככה, זה שקר. זה אפילו לא 0.01% נכון”.

חלק מהעניין שעזבת את ישראל בארץ זה כי אתה סובל מטראומה עוד כבחור צעיר בקרואטיה.

”בגיל 52 לא ציפיתי לעבור את מה שעברתי בקרואטיה. אני גר בצפון, למאיה היה סטודיו לפילאטיס, היא הציעה שנצא לחופשה. ביקרתי את הילד שלי שם, הייתי גם בארצות הברית בפעם הראשונה”.

ג'ובאני רוסו (עמרי שטיין)

מה עבר עליך במלחמה שהחזיר אותך אחורה לקרואטיה?

”אח שלי היה חייל במלחמה. כל הזמן חשבתי רע, סבלתי מפוסט טראומה, דיכאון. אני חשבתי שפריצת דיסק ובעיות בברך זה כאב, אבל הכי קשה זה דיכאון. אין יותר גרוע מזה. 3-4 פעמים נכנסתי לבית חולים כדי לראות חיילים, הלכתי ללוויות, קלטתי שאני בוכה ולא מרגיש כלום. אמרתי למאיה שמשהו לא טוב איתי, אתה בוכה ואין לך הרגשת”.

אז אמרת לה ‘בואי נתאוורר קצת?’

”אמרתי שאני נוסע לבן שלי ולמשפחה שלא ראיתי שנה, היא הציעה שנטוס לחופשה, אגיד לכם משהו על הכדורגל בארצות הברית, מכירים שם את בית”ר ירושלים ומכבי חיפה, יש ישראלים מאוד נחמדים שם”.

ג'ובאני ומאיה רוסו (איציק בלניצקי)

אז חשבת לעזוב את הארץ?

”אני לא יכול לחזור לארץ, יש לי ג’וב חדש, אני שגריר וסקאוט של הצעירים בארצות הברית”.

מצאת משהו?

”המון כישרון יש שם, אני לא יודע איך עד עכשיו לא הביאו שחקנים משם. אתם לא יודעים כמה ישראלים אמריקאים כישרוניים יש שם. למה צריך לנסוע לאירופה, אפריקה וקולומביה? יש כאן המון שחקנים, אבל שם בגיל 18 הולכים לקולג’. עד גיל 16 הכל מושלם, אבל בקולג’ זה הופך לבעיה”.

אני מחזיר אותך לאותו יום עם הכותרות, מה עבר עליך ועל מאיה?

”כעסתי על כל האנשים, למה לא בדקו? אני חושב לקחת כל אחד לבית משפט, אבל הבעיה זה שלא שמו את השם שלי. גם איתך דיברתי, אבל חברים זה לא יפה. אם מישהו עשה, לא אתה ב-ONE, אבל אחרים, למה שקרים? למה לשקר?”

אתה אומר שאתה לא מתוסבך עם אף אחד?

”ממש לא, כתובת לא נכונה, זה לא אני”.

אתה יודע למי התכוונו?

”לא רוצה להיכנס לזה”.

בשבת כתבת ‘יענקל’ה שחר אתה הגיבור שלי’, הייתה את המחאה, מה אתה חושב על זה כמי ששיחק במכבי חיפה וקשור מאוד ליענקל’ה?

”כשהגעתי למכבי חיפה, אמרתי לעצמי ‘למה לא הגעתי לפני’. אמרתי שיביא לי חוזה. כל כך אהבתי אותו ואיך שהוא מדבר. הוא הביא את הזרים, מה שיענקל’ה שחר עשה למכבי חיפה, אני לא יודע אם הרבה אנשים יעשו לעולם. אני מבין שלא הולך טוב, אבל ללכת נגדו זה מוגזם. זה לא יפה, הוא נתן המון לכל הספורט הישראלי, לא רק למכבי חיפה. הוא אמר לי בתקופה שבית”ר הייתה בצרות ‘ג’ובאני, אם לא בית”ר אין לנו ליגה’. מכבי חיפה חייבת כל שנה אליפות, כמו ברצלונה, ריאל מדריד ויובנטוס, או מקום ראשון או גביע. אני מבין את זה, אבל ראיתם את המשחק האחרון, יש שחקנים חדשים ומאמן חדש, הרבה זרים לא רוצים לבוא לארץ, וזה לא מגיע ליענקל’ה שחר. לכולם מגיע, לו לא. הוא נותן הכל”.

ג'ובאני רוסו ויעקב שחר (אחר)

מה יענקל’ה אמר לך על המחאה?

”זה בינינו, לא יכול לספר”.

מכבי חיפה יכולה לרוץ לאליפות?

”כל שנה אנחנו חייבים, לא משנה מה. ניצחנו 0:4, בואו נראה בראשון אם זה יספיק. אחרי המשחק הזה נדע”.

בשנה שעברה היית קרוב לעניינים ולקבוצה, למה ברק בכר לא נעזר בך?

”דיברתי איתו כל הזמן, יש דברים שאסור לי לספר כרגע”.

הוא עשה טעות שלא נעזר בך יותר?

”אם הוא היה שומע קצת מה שאני אומר הוא היה נשאר במכבי חיפה עד היום. לא יודע אם כמאמן, אבל היה לו קצת יותר קל”.

לדעתך הוא יחזור?

“זה המאמן מספר 1 בארץ, מה שהוא ואברהם גרנט עשו, ואלי גוטמן ורוני לוי...”

הקשר שלך עם משפחת שחר לא רגיל. מה עושה את החיבור הזה?

”מתי סיימתי לשחק, לפני 20 שנה? אני תמיד אומר לו את האמת. לפעמים גם דברים לא טובים. בספורט אתה לא יכול לשקר. או טוב או לא טוב. בכל העולם יש הרבה בולשיט”.

קשר בין כדורגלן לנשיא של המועדון זה נדיר לראות.

”אתם מקנאים? עזבו אותי ואותו, זה מהיום הראשון”.

ג’ובאני, השבוע יש את ההשקה של גולדסטאר אפריקה. מה יהיה שיא העונה מבחינתך?

”הייתי 5 עונות, זו העונה הכי מצחיקה, הכי אמוציונלית, חכו ותראו. בחיים לא היה קאסט כזה מצחיק”.

שייע פייגנבוים וג'ובאני רוסו (פרטי)

לחמן היה עם אברהם גרנט בקניה, הוא באמת פוחד מהספארי?

”אף אחד לא עשה צילומים ב-3 בבוקר, אולי הוא חלם, היינו בספארי, הוא אמר שהוא לא נהנה? הוא לא נהנה במגרש, בספארי היה לו כיף”.

איך הוא היה כמאמן?

”אני הייתי המאמן שלו, הוא לא היה המאמן. אחרי 3 דקות אין לו כוח לרוץ”.

הוא חפר לך הרבה?

”לי לא, אבל לכולם כן. אני הייתי עם שייע, אנחנו מאמנים ואסור לדבר יותר מדי, אבל לחברים שלו כן”.

תן לנו קטע עם שייע שהיה השנה.

”הוא הפסיד כמו תמיד. היינו שם חודש אחרי 7.10, כשהיה לי משעמם הגעתי אליו לחדר בלילה והוא חשב שזה מחבלים. באתי אליו לחדר ולא ראיתי אותו והוא נבהל. חמש שעות הוא ישב במטבח. איזו קללה הוא נתן לי”.

היו פרסומים שלא תהיה בגולסטאר פיליפינים.

”אתמול סגרתי את החוזה לפיליפינים באוקטובר שנה הבאה”.

גולסטאר מוציא ממך משהו אחר.

”תוכנית באמת כיפית, אווירה טובה. כל מה שקורה במגרש בכדורגל, הכל אמיתי. כל המריבות ומה שהיה עם אייל גולן, הכל אמיתי. אחרי חצי שעה או שעה מסתדרים”.

עם מי רבת הכי הרבה העונה?

”עם שייע”.

מכבי חיפה, ביום שאחרי יענקל’ה שחר…

”לא יכול לשמוע את זה”.

יעקב שחר וג'ובאני רוסו עם צעיף של היידוק ספליט (עמרי שטיין)

אתם תהיו עכשיו על קו ישראל ארצות הברית?

”כן, יש לנו חברים חדשים”.

ראית את מסי משחק שם?

”הייתי במשחק של יובנטוס נגד ריאל כי המאמן של יובנטוס איגור טודור חבר טוב שלי מנבחרת קרואטיה, ישבנו יום לפני, אני הוא ומודריץ’, לא אהבתי את המשחק הזה”.

מודריץ’ עשה טוב במה שהוא בחר?

”הוא אמר שהוא עשה את זה כי הוא חייב להיות במונדיאל. היו לו הרבה אופציות, הוא רצה להיות באירופה”.

הייתי בטוח שתביא אותו למכבי חיפה.

”דיברנו קצת, הוא קיבל חוזה ל-4 שנים ורצה ל-10”.

עד היום אתה כועס על אברהם גרנט שלא לקח אותך לצ’לסי.

”נכון מאוד”.