עוקץ הביטוח הלאומי מגיע גם לכדורסל הישראלי

חשיפת התוכנית “שיחת היום” ב-ONE. בחודשים האחרונים ביטוח לאומי הודיע על כך שהוא מנהל חקירה תקופה ארוכה על כך שיש חשד שעשרות שחקני כדורגל קיבלו שלא כדין כספים רבים בגלל הונאת הביטוח הלאומי.

החשד הוא שהציגו מצג שווא של כדורגלנים בוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי באופן מאורגן ושיטתי. נערכו "רכישת חוות דעת" על ידי חברת הייעוץ הרפואית השייכת גם לרופא החשוד בפרשה.

העלויות היו: ייעוץ – 1,000 שקל, הערכת נכות 1,500 שקל, חוות דעת משפטית 4,500 שקל, אולטרסאונד דיאגנוסטי 1,299 שקל, כאשר נבדק החשד שחוות הדעת היו לכאורה מזויפות ע"י המעורבים בפרשיה.

עוקץ הביטוח הלאומי ממשיך

כעת אנחנו יכולים לחשוף שהחשד שהונאת הביטוח הלאומי גם הגיעה לתחום הכדורסל שמופעלת ע"י מכערים. אם פרשיית הכדורגל התקיימה באזור הדרום, עוקץ הכדורסל מתנהל באזור המכרז.

פשוט מגדילים את אזורי הנכות שמוציאים לשחקני כדורסל בצורה לא פרופורציונלית לפציעה שלהם. כמו כן, אנחנו יכולים לחשוף שקבוצות כדורסל מוציאות כספים מביטוח לאומי בלי שהשחקנים ידעו על כך.

נכות זמנית יכולים רק שחקנים להוציא מביטוח לאומי ולא קבוצות. שחקן זר ששיחק בארץ, גילה פתאום שקבוצה בכירה פתחה לו חשבון בנק בעיר אחרת בו הם הפקידו לו את הכספים שהתקבלו מביטוח לאומי מבלי שיידעו אותו על כך. זה אולי רק קצה הקרחון בפרשה הזו.