הרכבים וציונים



מוחמד סלאח (IMAGO) מוחמד סלאח (IMAGO)

המחזור השני של הפרמיירליג ננעל כעת, כשניוקאסל פוגשת את ליברפול במשחק חם בסנט ג’יימס פארק של המגפייז. הקבוצה של ארנה סלוט יוצאת לאחד המגרשים המאתגרים באנגליה כשהיא רוצה להשיג 3 נקודות חשובות להמשך העונה.

השחורים לבנים פתחו את העונה לא כמו שהם רוצים, אחרי תיקו קשה 0:0 במחזור הראשון בחוץ נגד אסטון וילה, שגם הייתה ב-10 שחקנים. במרכז הסערה העכשווית נמצא הכוכב אלכסנדר איסאק, שהוציא הודעה פומבית על כוונתו לעזוב את הקבוצה ולא צפוי לשחק היום.

מנגד, האדומים מגיעים במצב רוח קצת יותר מרומם, אחרי שניצחו במחזור הראשון 2:4 את בורנמות’ באנפילד, כשהרכש החדש הוגו אקיטיקה אף כבש שער בכורה בליגה. החבורה של סלוט באה עם שחקני רכש נוספים כמובן, כמו הכוכב הגדול פלוריאן ווירץ.