"הסכם חסר תקדים": המהלך הטרי של המנהלת

מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה היום (שני) כי היא היא חתמה על הסכם חסות עם הרשת החברתית TikTok. בהודעה נרשם כי מדובר בהסכם “חסר תקדים” בעולם הספורט הדיגיטלי וכי הוא יתמקד בעמוד הטיקטוק של מנהלת הליגות.

מדובר בהסכם שמתמקד כולו בנכס דיגיטלי יחיד – עמוד הטיקטוק של מנהלת הליגות.

ההסכם, שאינו כולל כלל נכסים פיזיים או חשיפה מסורתית, מהווה מהלך חדשני ופורץ דרך, וממחיש את הערך והכוח של פעילות הסושיאל של מנהלת הליגות בפרט והכדורגל הישראלי בכלל. עמוד הטיקטוק, שיציג תוכן עשיר ומגוון מעולם הכדורגל המקומי, מצטרף לאקו-סיסטם דיגיטלי שמרכז למעלה מ-400 אלף עוקבים בכל הפלטפורמות.

יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון: "שיתוף הפעולה עם TikTok ממחיש את האמון הרב שיש למותג בינלאומי בפלטפורמות הדיגיטליות של המנהלת – ומדגיש את השינוי בתפיסת הערך של נכסי תוכן בעידן החדש. אנו גאים להוביל את הכדורגל הישראלי למרחבים דיגיטליים חדשים ומודים ל-TikTok על האמון והשותפות. אני בטוח ששיתוף פעולה כזה יחשוף אותנו לקהלים נוספים וחדשים ויביא את התכנים המצויינים של הכדורגל הישראלי לדור הצעיר שמהווה את עתיד הכדורגל בישראל".