יום שני, 25.08.2025 שעה 11:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

בבית"ר לא אוהבים את המסרים ממקורבי קאני

בקבוצה מהבירה עומדים על כך שהשחקן ישוחרר רק בעבור הצעה שאי אפשר לסרב לה, ואם לא, יצטרך להתיישר. יצחקי ימשיך מול סכנין ב-20:00 עם אותם 11

|
סילבה קאני (שחר גרוס)
סילבה קאני (שחר גרוס)

הערב (שני, 20:00) בית"ר ירושלים תפתח באופן רשמי את הליגה במשחק מול בני סכנין בדוחא. בצוות המקצועי הביעו חשש משאננות של שחקנים נוכח הפרסומים על כך שסכנין מגיעה בהרכב משני לאור הבעיות של הקבוצה ברישום שחקנים, לכן המאמן ברק יצחקי העביר במהלך הימים האחרונים מסר חד וברור כי אסור בשום אופן לזלזל בסכנין.

"אין לנו פריווילגיה לבוא נינוחים לכל משחק בליגה, בטח במחזור הראשון ובטח ובטח במגרש לא קל כמו דוחא, כולנו רוצים לפתוח ברגל ימין את העונה והמפתח מבחינתנו זה לבוא מפוקסים והכי חדורי מטרה למשחק הזה" סיכמו בבית וגן.

יצחקי צפוי להעלות את אותו ההרכב שפתח בניצחון 5:0 על הפועל חיפה וזה אומר שזוהר זסנו ימשיך כמגן ימני, עדי יונה יפתח בקישור לצד אילסון טבארש וירין לוי ובחוד עומר אצילי, טימוטי מוזי וסמואל קאלו. דור מיכה וסילבה קאני יחזור לסגל וצפויים להתחיל על הספסל, ירדן שועה, גרגורי מורוזוב וליאון מזרחי לא בסגל. 

שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)

בנושא סילבה קאני, בקבוצה לא אוהבים את המסרים שמועברים למועדון על ידי מקורבי השחקן, בטח לא לפני שממתין לבית"ר משחק מול מכבי חיפה בעוד שבוע. קאני, שלא מרוצה ממעמדו, ממתין להחלטת בית"ר האם לשחרר אותו, ברק אברמוב הצהיר כי קאני לא ישוחרר בכל מחיר. 

בשיחות שהתקיימו בין אנשי המועדון אומרים כי קאני יצטרך להתיישר על פי צרכי המועדון, הוא יעזוב את בית"ר רק אם תתקבל בבית וגן הצעה שאי אפשר לסרב לה, אם זה לא יקרה, קאני יצטרך מהר מאוד להתאפס, לחזור לעצמו ולהתמודד על מקצועית על מעמדו בקבוצה. "אברמוב הבהיר כבר שאין לו עניין במכירת שחקנים כל עוד זה לא משרת את בית"ר מקצועית, אין שום שינוי בעמדה הזו של אברמוב" אומר גורם במועדון ל-ONE.

סילבה קאני (שחר גרוס)סילבה קאני (שחר גרוס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */