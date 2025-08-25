בבית"ר לא אוהבים את המסרים ממקורבי קאני

הערב (שני, 20:00) בית"ר ירושלים תפתח באופן רשמי את הליגה במשחק מול בני סכנין בדוחא. בצוות המקצועי הביעו חשש משאננות של שחקנים נוכח הפרסומים על כך שסכנין מגיעה בהרכב משני לאור הבעיות של הקבוצה ברישום שחקנים, לכן המאמן ברק יצחקי העביר במהלך הימים האחרונים מסר חד וברור כי אסור בשום אופן לזלזל בסכנין.

"אין לנו פריווילגיה לבוא נינוחים לכל משחק בליגה, בטח במחזור הראשון ובטח ובטח במגרש לא קל כמו דוחא, כולנו רוצים לפתוח ברגל ימין את העונה והמפתח מבחינתנו זה לבוא מפוקסים והכי חדורי מטרה למשחק הזה" סיכמו בבית וגן.

יצחקי צפוי להעלות את אותו ההרכב שפתח בניצחון 5:0 על הפועל חיפה וזה אומר שזוהר זסנו ימשיך כמגן ימני, עדי יונה יפתח בקישור לצד אילסון טבארש וירין לוי ובחוד עומר אצילי, טימוטי מוזי וסמואל קאלו. דור מיכה וסילבה קאני יחזור לסגל וצפויים להתחיל על הספסל, ירדן שועה, גרגורי מורוזוב וליאון מזרחי לא בסגל.

שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)

בנושא סילבה קאני, בקבוצה לא אוהבים את המסרים שמועברים למועדון על ידי מקורבי השחקן, בטח לא לפני שממתין לבית"ר משחק מול מכבי חיפה בעוד שבוע. קאני, שלא מרוצה ממעמדו, ממתין להחלטת בית"ר האם לשחרר אותו, ברק אברמוב הצהיר כי קאני לא ישוחרר בכל מחיר.

בשיחות שהתקיימו בין אנשי המועדון אומרים כי קאני יצטרך להתיישר על פי צרכי המועדון, הוא יעזוב את בית"ר רק אם תתקבל בבית וגן הצעה שאי אפשר לסרב לה, אם זה לא יקרה, קאני יצטרך מהר מאוד להתאפס, לחזור לעצמו ולהתמודד על מקצועית על מעמדו בקבוצה. "אברמוב הבהיר כבר שאין לו עניין במכירת שחקנים כל עוד זה לא משרת את בית"ר מקצועית, אין שום שינוי בעמדה הזו של אברמוב" אומר גורם במועדון ל-ONE.