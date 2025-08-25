ללא אנרגיות: רק 0:0 בין מכבי פ"ת לכפר שלם

המחזור הראשון של הליגה הלאומית נסגר אמש (שני), עם שלושה משחקים, כשאל מעגל המשחקים נכנסו היורדות הטריות, מכבי פתח תקווה והפועל חדרה. המלאבסים סיימו ב-0:0 מאכזב מול כפר שלם, בעוד שהחדרתים איבדו יתרון כפול ב-2:2 מול כפר קאסם. במשחק הנוסף, מכבי הרצליה גברה 0:1 על הפועל עפולה.

הפועל כפר שלם - מכבי פתח תקווה 0:0

שתי הקבוצות נתנו לנו טעימה קטנה כבר מהמפגש שהיה צפוי להתרחש הערב בשכונת התקווה אחרי ה-2:3 האדיר בגביע הטוטו, אבל הפעם שני הצדדים לא הגיעו להמון מצבים, על אף שהמלאבסים היו מסוכנים יותר. האורחת כמעט גם הצליחה למצוא את השער בתוספת הזמן ולהתחיל את המסע אל עבר ליגת העל עם שלוש נקודות דרמטיות, אבל הבעיטה של אמיר אלתורי נעצרה ברגע האחרון על ידי רוי ששון, שסיפק משחק טוב בין קורות המארחת.

מאמן הפועל כפר שלם, אלי לוי, אמר בסיום: “תמיד יש ציפיות, הליגה היא זאת שקובעת, קיבלנו אולי את משחק הליגה הכי קשה. אני חושב שנתנו הופעה טובה. בטח כל עוד היה לנו כוח, הגענו למצבים. גם בחצי השני שקצת התעייפנו והלכנו טיפה אחורה עדיין יצרנו עוד מצב אחד או שניים. אני חושב שאנחנו די מרוצים מהמשחק. אני מכיר את ממאטה, ידעתי מה אני אקבל, הוא ילד מדהים שאני בטוח שעוד ישפיע על הקבוצה. הוא ישפיע על הקבוצה גם בשערים, אני בטוח. ככל שנהיה יותר קרובים ונגיע ליותר מצבים יהיה לו סיכוי לכבוש יותר שערים, בשביל זה הבאנו אותו".

תגובות מהמשחק בין מכבי פ"ת לכפר שלם

"קיבלנו ילדים מדהימים ממכבי תל אביב, ראיתם שניים ששיחקו היום, עוד שניים שנכנסו כמחליפים ועוד שניים שלא שיחקו. ככל שנוכל להרוויח מהם יותר, נהנה כקבוצה ואני מקווה שהם גם ייהנו לשחק בבוגרים. אני חושב שזה שיתוף פעולה פורה שכבר נתן לנו נקודות היום ואני מקווה שייתן לנו גם בהמשך. זה קשה מאוד כשאתה מרכיב קבוצה מאפס, שלא נשארו לך שחקנים מהעונה שעברה. אפילו לא היה לנו מינימום של בסיס. הקמנו את הקבוצה עקב בצד אגודל, בחרנו את השחקנים הנכונים לאט לאט. אנחנו צריכים להתחזק בעוד שניים-שלושה שחקנים תוך כדי תנועה. ככל שהעונה תתקדם אנחנו נהיה הרבה יותר טובים וזה יהיה יותר ריאלי לדבר על עלייה".

אלי לוי (שחר גרוס)

גם מאמן מכבי פתח תקווה, נועם שוהם, סיכם את ההתמודדות: “כל התחושות וכל הרגשות האלה של מפגש נגמרים כשמתחיל המשחק. נהניתי בכפר שלם, זה מועדון שיקר ללב שלי ואנשים שיקרים ללב שלי, אבל זה עבר. אנחנו צריכים לבוא לכל משחק ולתת את המקסימום, אנחנו מגעים לשבעה-שמונה מצבים ולא מצליחים להביא את הגול, לפעמים אתה מגיע לשלושה ואתה כן מבקיע. זה עולם הכדורגל”.

“אני חושב שמבחינת כדורגל שיחקנו כדורגל טוב, יצרנו המון מצבים, מצד שני אני לא זוכר שכפר שלם בכלל בעטו לשער, אולי במחצית הראשונה. איבדנו קצת את מרכז השדה בדקה 60-65, אבל בשביל זה יש חילופים, הגבנו עם חילופים ויצרנו עוד שניים-שלושה מצבים, אבל זה הכדורגל. נמשיך הלאה, בשבוע הבא נשפר במה שאנחנו פחות טובים בו – הסיומות ליד השער. יש פה שחקנים מאוד טובים עם טכניקה גבוהה, הכדור פעם נכנס פעם לא. נמשיך להתחדד ולשפר את הדברים הטובים שהיו כדי להיות עוד יותר טובים".

נועם שוהם. קיבל פרחים מהאקסית מכפר שלם (שחר גרוס)

שחקני כפר שלם בשיחה קבוצתית אחרונה (שחר גרוס)

שחקני מכבי פתח תקווה מוכוונים לקראת המשחק (שחר גרוס)

אבי לוזון ביציע (שחר גרוס)

בן מנספורד בא לצפות במושאלי מכבי תל אביב (שחר גרוס)

אמיר אלתורי (שחר גרוס)

עומרי בן הרוש (שחר גרוס)

סמואל אוסו (שחר גרוס)

מ.ס כפר קאסם - הפועל חדרה 2:2

אחרי הדרמות אמש, גם הערב קיבלנו דרמה אדירה, כשהאורחת ששבה לליגה הלאומית אחרי שבע עונות, איבדה יתרון כפול. הבליץ של החדרתים החל בדקה ה-24, כשדוד דגו מצא את הרשת ושתי דקות מאוחר יותר בישל לאנסוני פריאס, כשהצמד חוגג שערי בכורה בקבוצה החדשה, אלא שלקראת סוף המחצית הראשונה, עבדי פרחאת קיבל אדום ישיר והמשחק השתנה מקצה לקצה.

המארחת מהמגזר החלה לצאת קדימה, ועם הרבה אמונה הצליחה לצמק בדקה ה-81, כשכריסטיאן אגו, רכש חדש גם כן, נותר פנוי לבדו ברחבה ונגח מקרוב כדי לצמק. על הבאזר, הצליח אגו למצוא את נור אבדיר אחרי ערבובייה ברחבת האורחת, כדי להכניע בשנייה האחרונה את ניקולה ג’ורקביץ’ ולחלץ נקודה קריטית.

דקה 24, שער! הפועל חדרה עלתה ליתרון 0:1: גול כזה לא רואים כל יום! דוד דגו ניסה להגביה, אך למזלו הכדור לא הלך אל מי שכיוון אלא אל מעל שוער כפר קאסם, ונעצר רק ברשת.

דקה 26, שער! הפועל חדרה עם 0:2 מהיר: בליץ אדיר של החדרתים! כדור חופשי הגיע אל הרחבה של כפר קאסם ומי שהגיע ראשון לכדור היה דוד דגו, שהפעם הצטרף לסטטיסטיקה בתור המבשל כשמסר לאנסוני פריאס שנעזר בקורה כדי לכבוש.

דקה 43, חדרה נותרה בעשרה שחקנים: עבדי פרחאת ניסה לעצור התקפה ותפס מאחור, אלא שהוא מנע מצב וודאי לכיבוש שער וראה את הכרטיס האדום הישיר. כפר קאסם תשוב למשחק?

דקה 81, שער! כפר קאסם צימקה ל-2:1: המארחת חזרה למשחק עם שער מצמק מראשו של כריסטיאן אגו, שנותר ללא כיסוי ברחבה ונגח את ההגבהה של סאמח מרעב לרשת.

דקה 90+8, שער! כפר קאסם השוותה עם שער דרמטי: וואו! היא עשתה את זה! כריסטיאן אגו הצליח לשחרר כדור רוחב שיצר בלגן ברחבת חדרה, רק כדי שיגיע בסופו של דבר לנור אבדיר, שהכניע את ניקולה ג’ורקביץ’ מתוך הרחבה.

מכבי הרצליה - הפועל עפולה 0:1

קיץ לא פשוט עבר על האורחת מהעמק. אחרי שירדה לליגה א’ בסיום העונה שעברה, היא קיבלה את ההודעה שהיא חוזרת ללאומית במקום רמה”ש ועל אף הרצון הרב להתחרות כבר במחזור הפתיחה מול הקבוצה שסיימה במקום החמישי בעונה שחלפה, לבסוף הפסידה, בעקבות שער של הזר היחיד בשורות הצהובים מהשרון, טום טוליץ’, שכבש בדקה ה-37 וחתם את התוצאה הסופית.

דקה 37, שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון: אופק עובדיה הכניס כדור לאוהד ברזילי, שחיכה ברחבה ובנגיעה הוריד כדור לקשר הזר החדש, טום טוליץ’, שהסתובב, התנער מהשומר שלו וגלגל את הכדור לפינה הרחוקה. ככה מציגים את עצמך לקהל!