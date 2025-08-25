יום שלישי, 26.08.2025 שעה 03:05

עומר אצילי מאושר (רדאד ג'בארה)

בית"ר ירושלים גברה 1:2 על סכנין, צמד לאצילי

הקבוצה מהבירה רשמה ניצחון חשוב במחזור הפתיחה, כשהקשר כבש שער מטורף והכפיל עם פנדל מדויק לחיבור. חורי רק איזן זמנית מנגד. מימר הורחק מהספסל

דורון בן דור | 25/08/2025 20:00
יום שני, 25/08/2025, 20:00אצטדיון דוחא - 2958 צופיםליגת העל Winner - מחזור 1
בית"ר ירושלים
שער עומר אצילי (18)
בישול בישול: איילסון טבארס
פנדל עומר אצילי (45)
הסתיים
1 2
שופטת: אוראל גרינפלד (ציון: 5)
שער בסיל חורי (44)
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
עומר אצילי, ציון: 7
שער אדיר, פנדל מדויק וצמד נהדר. שחקן גדול.
השחקן המאכזב
מוחמד גנאמה, ציון: 4
גרם לפנדל מיותר שהכריע את המשחק.
הרכבים וציונים
 
 

המחזור הראשון של עונת 2025/26 בליגת העל יצא לדרך בסופ”ש האחרון ואמש (שני) הוא הגיע לשיאו, כשבני סכנין ובית”ר ירושלים, נפגשו למה שנחשב לאחת היריבויות המתוחות בכדורגל שלנו, באצטדיון דוחא, כשלבית”רים לא היה קהל חוץ. המשחק הסתיים בניצחון 1:2 של בית”ר ירושלים.

החצי הראשון נפתח בקצב טוב כבר מההתחלה. אחרי החמצות של שתי הקבוצות, הגיעה הדקה ה-19, אז עומר אצילי שלח פצצה אדירה אל החיבורים מכ-25 מטרים והעניק יתרון לצהובים. לקראת סיום המחצית, בסיל חורי ניצל חולמנות בנהגת האורחת וגלגל מקרוב פנימה.

כשהיה נראה שהקבוצות הולכות לרדת להפסקה בשוויון, מוחמד גנאמה דחף ברשלנות את טימותי מוזי ברחבה מה שהוביל לפנדל לזכות החבורה מהבירה. אצילי לא התבלבל, שלח כדור מדויק לרשת והשלים צמד לפני המחצית.

החצי השני כבר היה רגוע יותר, הקבוצות לא הצליחו להגיע למצבים ממשיים, כשרק בדקות הסיום נרשמו החמצות מכל צד במגרש. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים ובית”ר ירושלים יצאה עם ידה על העליונה.

כאמור, ברק יצחיק וחניכיו יכולים להיות מרוצים מהתוצאה ומניצחון חשוב במחזור הפתיחה, כשמנגד שרון ממיר יודע שהוא הגיע למשחק בסגל חזר וינסה כבר במחזור הבא לתקן כשעד אז צפויים לעמוד לרשותו שחקני הרכש החדשים.

מחצית שניה
שחקני בני סכנין מאוכזבים בסיום (רדאד ג'בארה)שחקני בני סכנין מאוכזבים בסיום (רדאד ג'בארה)
  • '90+5
  • החמצה
  • כמעט סכנין איזנה בדקה האחרונה, סילבה יצא לא טוב לכדור גובה והדף לרגליו של סלמן שבעט למסגרת, אך קרבאלי הציל מהקו
  • '88
  • החמצה
  • רצף החמצות מטורף של בית"ר ירושלים. עדי יונה בעט מקרוב, נבלם על ידי אבו ניל, בעט שוב ונבלם על ידי חוגי, בעט שוב ונעצר רק במשקוף
מוחמד בדארנה וגיל כהן (עמרי שטיין)מוחמד בדארנה וגיל כהן (עמרי שטיין)
  • '82
  • חילוף
  • בושנאק יצא, מוחמד טאהא נכנס במקומו
  • '82
  • חילוף
  • אביאל זרגרי נכנס במקום איילסון טבארס
  • '81
  • החמצה
  • חוגי נשלח טוב לרחבה, השתלט יפה ובעט חד, אך אבו ניל ירד בזמן
מיגל סילבה (עמרי שטיין)מיגל סילבה (עמרי שטיין)
  • '77
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד בדראנה ספג כרטיס צהוב
  • '77
  • חילוף
  • אבו עביד נפצע ולא יכול היה להמשיך, דניאל אוניימוצ'ארה נכנס במקומו
  • '74
  • החמצה
  • מוחמד בדראנה ניסה לבעוט מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו נבלם בדרך אל השער
ברק יצחקי (עמרי שטיין)ברק יצחקי (עמרי שטיין)
  • '66
  • חילוף
  • זיו בן שימול נכנס במקום ירין לוי
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול בבית"ר ירושלים. קאלו פינה את מקומו לדור חוגי
שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)
  • '63
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק. מתיו קוג'ו יצא, שאקר אבו חוסיין נכנס
  • '61
  • החמצה
  • בסיל חורי ביצע מהלך נהדר, עבר שני שחקנים ודהר אל השער, אך מחוץ לרחבה שלח בעיטה חלשה החוצה
בריאן קראבלי (עמרי שטיין)בריאן קראבלי (עמרי שטיין)
  • '55
  • אחר
  • עשר הדקות הראשונות של המחצית השנייה היו נטולות מצבים ממשיים והקצב מעט דעך
מחצית ראשונה
  • '45+3
  • אחר
  • שרון מימר הורחק באדום ישיר אחרי עימות מול צוות השיפוט
שחקני בית&qout;ר ירושלים חוגגים (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רדאד ג'בארה)
  • '45+3
  • שער בפנדל
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-1:2: אצילי ניגש לבעיטה, לא התבלבל ושלח פצצה לחיבור הימני של השער. צמד נהדר לקשר
עומר אצילי כובש (רדאד ג'בארה)עומר אצילי כובש (רדאד ג'בארה)
  • '45+2
  • החלטת שופט
  • גנאמה דחף ברשלנות את מוזי ברחבה, תחילה גרינפלד התעלם, אך לאחר קריאה מצוות האוור ההחלטה שונתה ובית"ר ירושלים זכתה בפנדל
שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)
  • '44
  • שער
  • שער! בני סכנין איזנה ל-1:1: אחמד סלמן שלח בעיטה מחוץ לרחבה, הכדור פגע בדרך בהגנת בית"ר ושינה כיוון, הגנת הירושלמים חלמה ובסיל חורי הסתנן וגלגל פנימה מקרוב
בס'יל חורי כובש (עמרי שטיין)בס'יל חורי כובש (עמרי שטיין)
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • איילסון טבארס ספג כרטיס צהוב
ירין לוי (עמרי שטיין)ירין לוי (עמרי שטיין)
  • '34
  • החמצה
  • פעולה אישית טובה של עדי יונה הסתיימה בבעיטה מחוץ לרחבה, הכדור חלף ליד הקורה
  • '30
  • החמצה
  • אצילי שלח בעיטה טובה מרחוק, הכדור פספס את המסגרת
אחמד סלמן (עמרי שטיין)אחמד סלמן (עמרי שטיין)
  • '27
  • החמצה
  • עדי יונה ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אבו ניל קלט
  • '25
  • החמצה
  • טעות בהגנת סכנין השאירה את קאלו במצ בנוח מול אבו ניל, אך השוער יצא נהדר ולקח את הכדור
עימות בין שחקני בני סכנין לבית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)עימות בין שחקני בני סכנין לבית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • איאד אבו עביד ספג כרטיס צהוב
עומר אצילי חוגג (רדאד ג'בארה)עומר אצילי חוגג (רדאד ג'בארה)
  • '19
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1: העונה רק החלה וכבר קיבלנו את אחד משערי העונה. אצילי קיבל כדור במרכז ומכ-25 מטרים שלח פצצה אדירה אל בין החיבורים ולרשת
  • '16
  • החמצה
  • אצילי הכניס כדור עומק טוב לקאלו שמול אבו ניל בעט לגופו של השוער
גיל כהן (עמרי שטיין)גיל כהן (עמרי שטיין)
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • מתיו קוג'ו ספג כרטיס צהוב
  • '12
  • החמצה
  • גנטוס הוריד כדור לחורי עם הראש, האחרון בעט בנגיעה, אך סילבה היה במקום
  • '11
  • כרטיס צהוב
  • בריאן קרבאלי ספג כרטיס צהוב
איאד אבו עביד בפעולה (רדאד ג'בארה)איאד אבו עביד בפעולה (רדאד ג'בארה)
  • '4
  • החמצה
  • כדור שעלה לרחבה הגיע לראשו של קרבאלי שנגח חלש החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד הוציא את המשחק לדרך!
שחקני בני סכנין (רדאד ג'בארה)שחקני בני סכנין (רדאד ג'בארה)
אוהדי בני סכנין (רדאד ג'בארה)אוהדי בני סכנין (רדאד ג'בארה)
שחקני בית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי ושרון מימר (רדאד ג'בארה)ברק יצחקי ושרון מימר (רדאד ג'בארה)
