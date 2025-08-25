בית"ר ירושלים גברה 1:2 על סכנין, צמד לאצילי

דעת המבקר

שער אדיר, פנדל מדויק וצמד נהדר. שחקן גדול. עומר אצילי, ציון: 7שער אדיר, פנדל מדויק וצמד נהדר. שחקן גדול. השחקן המאכזב מוחמד גנאמה, ציון: 4

הרכבים וציונים

המחזור הראשון של עונת 2025/26 בליגת העל יצא לדרך בסופ”ש האחרון ואמש (שני) הוא הגיע לשיאו, כשבני סכנין ובית”ר ירושלים, נפגשו למה שנחשב לאחת היריבויות המתוחות בכדורגל שלנו, באצטדיון דוחא, כשלבית”רים לא היה קהל חוץ. המשחק הסתיים בניצחון 1:2 של בית”ר ירושלים.

החצי הראשון נפתח בקצב טוב כבר מההתחלה. אחרי החמצות של שתי הקבוצות, הגיעה הדקה ה-19, אז עומר אצילי שלח פצצה אדירה אל החיבורים מכ-25 מטרים והעניק יתרון לצהובים. לקראת סיום המחצית, בסיל חורי ניצל חולמנות בנהגת האורחת וגלגל מקרוב פנימה.

כשהיה נראה שהקבוצות הולכות לרדת להפסקה בשוויון, מוחמד גנאמה דחף ברשלנות את טימותי מוזי ברחבה מה שהוביל לפנדל לזכות החבורה מהבירה. אצילי לא התבלבל, שלח כדור מדויק לרשת והשלים צמד לפני המחצית.

החצי השני כבר היה רגוע יותר, הקבוצות לא הצליחו להגיע למצבים ממשיים, כשרק בדקות הסיום נרשמו החמצות מכל צד במגרש. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים ובית”ר ירושלים יצאה עם ידה על העליונה.

כאמור, ברק יצחיק וחניכיו יכולים להיות מרוצים מהתוצאה ומניצחון חשוב במחזור הפתיחה, כשמנגד שרון ממיר יודע שהוא הגיע למשחק בסגל חזר וינסה כבר במחזור הבא לתקן כשעד אז צפויים לעמוד לרשותו שחקני הרכש החדשים.