בית"ר ירושלים גברה 1:2 על סכנין, צמד לאצילי

השחקן המצטיין
עומר אצילי, ציון: 7
שער אדיר, פנדל מדויק וצמד נהדר. שחקן גדול.
השחקן המאכזב
מוחמד גנאמה, ציון: 4
גרם לפנדל מיותר שהכריע את המשחק.
המחזור הראשון של עונת 2025/26 בליגת העל יצא לדרך בסופ”ש האחרון ואמש (שני) הוא הגיע לשיאו, כשבני סכנין ובית”ר ירושלים, נפגשו למה שנחשב לאחת היריבויות המתוחות בכדורגל שלנו, באצטדיון דוחא, כשלבית”רים לא היה קהל חוץ. המשחק הסתיים בניצחון 1:2 של בית”ר ירושלים.
החצי הראשון נפתח בקצב טוב כבר מההתחלה. אחרי החמצות של שתי הקבוצות, הגיעה הדקה ה-19, אז עומר אצילי שלח פצצה אדירה אל החיבורים מכ-25 מטרים והעניק יתרון לצהובים. לקראת סיום המחצית, בסיל חורי ניצל חולמנות בנהגת האורחת וגלגל מקרוב פנימה.
כשהיה נראה שהקבוצות הולכות לרדת להפסקה בשוויון, מוחמד גנאמה דחף ברשלנות את טימותי מוזי ברחבה מה שהוביל לפנדל לזכות החבורה מהבירה. אצילי לא התבלבל, שלח כדור מדויק לרשת והשלים צמד לפני המחצית.
החצי השני כבר היה רגוע יותר, הקבוצות לא הצליחו להגיע למצבים ממשיים, כשרק בדקות הסיום נרשמו החמצות מכל צד במגרש. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים ובית”ר ירושלים יצאה עם ידה על העליונה.
כאמור, ברק יצחיק וחניכיו יכולים להיות מרוצים מהתוצאה ומניצחון חשוב במחזור הפתיחה, כשמנגד שרון ממיר יודע שהוא הגיע למשחק בסגל חזר וינסה כבר במחזור הבא לתקן כשעד אז צפויים לעמוד לרשותו שחקני הרכש החדשים.
מחצית שניה
-
'90+5
- כמעט סכנין איזנה בדקה האחרונה, סילבה יצא לא טוב לכדור גובה והדף לרגליו של סלמן שבעט למסגרת, אך קרבאלי הציל מהקו
-
'88
- רצף החמצות מטורף של בית"ר ירושלים. עדי יונה בעט מקרוב, נבלם על ידי אבו ניל, בעט שוב ונבלם על ידי חוגי, בעט שוב ונעצר רק במשקוף
-
'82
- בושנאק יצא, מוחמד טאהא נכנס במקומו
-
'82
- אביאל זרגרי נכנס במקום איילסון טבארס
-
'81
- חוגי נשלח טוב לרחבה, השתלט יפה ובעט חד, אך אבו ניל ירד בזמן
-
'77
- מוחמד בדראנה ספג כרטיס צהוב
-
'77
- אבו עביד נפצע ולא יכול היה להמשיך, דניאל אוניימוצ'ארה נכנס במקומו
-
'74
- מוחמד בדראנה ניסה לבעוט מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו נבלם בדרך אל השער
-
'66
- זיו בן שימול נכנס במקום ירין לוי
-
'66
- חילוף כפול בבית"ר ירושלים. קאלו פינה את מקומו לדור חוגי
-
'63
- חילוף ראשון במשחק. מתיו קוג'ו יצא, שאקר אבו חוסיין נכנס
-
'61
- בסיל חורי ביצע מהלך נהדר, עבר שני שחקנים ודהר אל השער, אך מחוץ לרחבה שלח בעיטה חלשה החוצה
-
'55
- עשר הדקות הראשונות של המחצית השנייה היו נטולות מצבים ממשיים והקצב מעט דעך
מחצית ראשונה
-
'45+3
- שרון מימר הורחק באדום ישיר אחרי עימות מול צוות השיפוט
-
'45+3
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-1:2: אצילי ניגש לבעיטה, לא התבלבל ושלח פצצה לחיבור הימני של השער. צמד נהדר לקשר
-
'45+2
- גנאמה דחף ברשלנות את מוזי ברחבה, תחילה גרינפלד התעלם, אך לאחר קריאה מצוות האוור ההחלטה שונתה ובית"ר ירושלים זכתה בפנדל
-
'44
- שער! בני סכנין איזנה ל-1:1: אחמד סלמן שלח בעיטה מחוץ לרחבה, הכדור פגע בדרך בהגנת בית"ר ושינה כיוון, הגנת הירושלמים חלמה ובסיל חורי הסתנן וגלגל פנימה מקרוב
-
'41
- איילסון טבארס ספג כרטיס צהוב
-
'34
- פעולה אישית טובה של עדי יונה הסתיימה בבעיטה מחוץ לרחבה, הכדור חלף ליד הקורה
-
'30
- אצילי שלח בעיטה טובה מרחוק, הכדור פספס את המסגרת
-
'27
- עדי יונה ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אבו ניל קלט
-
'25
- טעות בהגנת סכנין השאירה את קאלו במצ בנוח מול אבו ניל, אך השוער יצא נהדר ולקח את הכדור
-
'21
- איאד אבו עביד ספג כרטיס צהוב
-
'19
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1: העונה רק החלה וכבר קיבלנו את אחד משערי העונה. אצילי קיבל כדור במרכז ומכ-25 מטרים שלח פצצה אדירה אל בין החיבורים ולרשת
-
'16
- אצילי הכניס כדור עומק טוב לקאלו שמול אבו ניל בעט לגופו של השוער
-
'13
- מתיו קוג'ו ספג כרטיס צהוב
-
'12
- גנטוס הוריד כדור לחורי עם הראש, האחרון בעט בנגיעה, אך סילבה היה במקום
-
'11
- בריאן קרבאלי ספג כרטיס צהוב
-
'4
- כדור שעלה לרחבה הגיע לראשו של קרבאלי שנגח חלש החוצה
-
'1
- השופט אוראל גרינפלד הוציא את המשחק לדרך!