הבלם הפורטוגלי מיגל קמפוס הוצע להפועל ב"ש

שמו של השחקן (29) של אולכסנדריה עלה על השולחן ובמועדון שוקלים אם לנסות להחתימו. צמח בקבוצות בפורטוגל ושיחק גם בקרואטיה, חתום בקבוצתו עד 2026

|
מיגל קמפוס (IMAGO)
מיגל קמפוס (IMAGO)

בהפועל באר שבע מגבירים קצב במרוץ לצירוף בלם זר חדש, ואחד השמות שעלו על שולחן הצוות המקצועי הוא של מיגל קמפוס, הבלם הפורטוגלי בן ה־29 שמשחק באולכסנדריה האוקראינית, והוצע לקבוצה מבירת הנגב, ששוקלת להחתימו.

קמפוס, שמוערך בכ־1.8 מיליון אירו על פי נתוני שווי השוק של טרנספרמרקט, הצטרף לאולכסנדריה בינואר 2024 לאחר שעזב את רודס הקרואטית. את דרכו המקצועית החל בפורטוגל, שם שיחק במספר מועדונים לפני שעשה את קפיצת הדרך הראשונה מחוץ לגבולות המדינה.

החוזה הנוכחי שלו באוקראינה נמשך עד 2026. בבאר שבע מודעים לכך שהצורך בחיזוק מרכז ההגנה הוא מיידי, במיוחד לנוכח העומס והציפיות לעונה הקרובה.

במועדון מחזיקים במספר מועמדים, אולם בשלב הזה טרם נפתח מו"מ רשמי מול קבוצתו או מול השחקן עצמו. בהנהלה יודעים שיצטרכו להאיץ תהליכים אם ברצונם לראות חיזוק משמעותי בחוליית ההגנה כבר בזמן הקרוב, כשקמפוס עשוי להיות בורג מרכזי אם יוחלט להתקדם עם האפשרות לצרפו.

