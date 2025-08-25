יום שני, 25.08.2025 שעה 14:16
ליגה איטלקית 25-26
30-21נאפולי1
30-21יובנטוס2
30-21קומו3
31-21קרמונזה4
30-11רומא5
11-11אטאלנטה6
11-11פיורנטינה7
11-11קליארי8
11-11פיזה9
10-01גנואה10
10-01לצ'ה11
00-00אינטר12
00-00טורינו13
00-00אודינזה14
00-00ורונה15
02-11מילאן16
01-01בולוניה17
02-01לאציו18
02-01פארמה19
02-01ססואולו20

"דייויד כישרון נדיר", "אשמח שוולאחוביץ' יישאר"

טודור שיבח את הקנדי ("תמיד מרוכז ויודע איפה להיות, קשה למצוא כאלה") והתייחס לעתיד הסרבי ביובנטוס: "ההנהלה תקבל החלטה". צפו ב-0:2 על פארמה

|
שחקני יובנטוס חוגגים. פתיחה מוצלחת לעונה (רויטרס)
שחקני יובנטוס חוגגים. פתיחה מוצלחת לעונה (רויטרס)

יובנטוס פתחה את עונת הסרייה א’ עם 0:2 על פארמה, אך הדרך לשם לא הייתה פשוטה. החבורה של איגור טודור התקשתה לפרוץ את ההגנה הצפופה של העולה החדשה, ורק בזכות הצלות קריטיות של גלייסון ברמר הצליחה להימנע מספיגה.

בדקה ה-67 הגיע הרגע שחיכו לו האוהדים: ג’ונתן דייויד, בהופעת הבכורה שלו במדי הביאנקונרי, כבש מקרוב אחרי בישול של קנאן יילדיז. בהמשך, מי אם לא דושאן ולחוביץ’, שעלה מהספסל, סגר עניין עם השני, גם הפעם מבישול של הכוכב הטורקי הצעיר.

המאמן, איגור טודור נשמע מרוצה בסיום: "ראיתי הרבה דברים חיוביים במשחק קשה מאוד. לא ציפינו שפארמה תסתגר כל כך, אבל אמרתי לשחקנים במחצית שנשמור על סבלנות, בסוף נכבוש. הכי חשוב היה לא לספוג", אמר המאמן ל-DAZN איטליה. 

צמד במחזור הראשון:יובנטוס מנצחת את פארמה

על הכוכב הקנדי, שלא התרגש מהבכורה: "לדייויד יש תנועה נדירה ברחבה, זה כישרון שקשה למצוא. הוא תמיד מרוכז ויודע איפה להיות".

גם ולחוביץ’ זכה למחמאות, על אף שעתידו במועדון לוט בערפל. החלוץ הסרבי, שחוזהו מסתיים בקיץ הקרוב ונמצא על הכוונת של מילאן, הראה מחויבות מלאה: "הוא מרוכז ועושה מה שצריך. הוא עובד קשה באימונים, ואני כמובן אשמח אם יישאר, אבל בסופו של דבר ההנהלה היא שמקבלת את ההחלטות", הסביר טודור.

מי שפחות יצא מחויך מהמשחק הוא אנדראה קמביאסו, שספג אדום לאחר עבירה מיותרת על מתיאס לוביק. המשמעות: המגן ייעדר מהמשחק הבא מול גנואה, וייתכן שגם מהקרב הגדול מול אינטר במחזור שלאחר מכן.

