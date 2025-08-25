השחקן שעשה היסטוריה בקנדה וכיכב בלה ליגה

השער הראשון של טייג'ון ביוקנן היה נפלא אתמול (ראשון). הקנדי של ויאריאל דהר לאורך האגף הימני, הגיע לקו הרוחב ושלח טיל אדיר לרשת הגבוהה מזווית שנראתה בלתי אפשרית – כנראה גם עבור ולדיסלאב קראפיבצוב, השוער האוקראיני הצעיר של ג'ירונה. גם השער השלישי שלו היה פנומנלי. הפעם שיחרר ביוקנן את הבעיטה מחוץ לרחבה, במסלול מסובב לחיבורים שהפתיע את כולם, כולל קראפיבצוב האומלל. בין לבין, היה גם כיבוש קליל ושגרתי מקרוב. בסך הכל, חגג גיבור הצוללת הצהובה שלושער בניצחון 0:5 על הקטלונים שפתחו את העונה באופן קטסטרופלי.

"מופלא. יוצא מהכלל. נהדר. חריג. אדיר. מדהים. אין לו מספיק מילים כדי לתאר את ההופעה של ביוקנן", נכתב בחשבון הטוויטר של ויאריאל. וזה באמת נכון. מעבר לכיבושים שהותירו את הקהל עם פה פעור, הוא גם היה תכליתי, השלים את רוב המסירות, הצליח ברוב הכדרורים, קיבל החלטות חכמות וגרם לכמה פרשנים לתהות אם אינטר לא מיהרה לוותר עליו. כי בכושר שהציג ביוקנן אמש, הוא יכול להתאים לכל קבוצה בעולם.

ואולם, העניין הוא כי לא כל אוהדי נראזורי זוכרים על עצם קיומו. ביוקנן הוחתם בסן סירו בינואר 2024, ותרומתו בליגה האיטלקית הסתכמה ב-16 הופעות קצרות כמחליף. באחת מהן הוא אפילו כבש שער נאה לרשת פרוזינונה, אבל באופן כללי לא קיבל הקנדי הזדמנות להוכיח את עצמו, מה גם שצוות לרוב כשחקן שכיסה את כל האגף השמאלי במשבצת המזוהה עם פדריקו דימארקו במערך 2-5-3. הוא מסוגל לעשות זאת, אבל מרגיש הרבה יותר נוח בעמדה התקפית נטו, ורצוי דווקא מימין.

טייג'ון ביוקנן חוגג שלושער בוויאריאל (IMAGO)

אם זה לא מספיק, שבר קשה ברגלו השבית את ביוקנן במחצית השנייה של 2024. האסון הספורטיבי הזה התרחש ברבע גמר הגולד קאפ וגרם לו להחמיץ לא רק את תחילת העונה אלא גם את מחנה האימונים שלפניה. זה מנע את האפשרות להתחבר טוב יותר לסגנון של המאמן סימונה אינזאגי, ובשורה התחתונה הקדנציה הזו לא התרוממה כלל. ביוקנן לא הצטער לרגע על כך שעשה היסטוריה והפך לקנדי הראשון אי פעם באיטליה, אבל היה ברור שהקפיצה הייתה קצת גבוהה מדי עבורו. השאלה לוויאריאל בינואר האחרון התאימה לו, והוא לא ראה בכך צעד אחורה.

ביוקנן תמיד האמין בעצמו, והמסלול שלו לא ממש שגרתי. בעיר ברמפטון באונטריו, שם נולד למהגרים מג'מייקה, לא היו הזדמנויות ראויות בכדורגל, אז הוא העז לנסוע בגיל 15 עם חברו מעבר לגבול ויצא לדרך בקבוצות נערים בקולורדו. מאמניו סיפרו בדיעבד על ילד עם ביטחון עצמי מיוחד שכיוון גבוה. ואכן, ההשקעה השתלמה בגיל 20 כאשר ניו אינגלנד רבולושן בחרה אותו בדראפט. בחלוף שנתיים, הוא כבר חצה את האוקיאנוס וחתם בקלאב ברוז'.

על הדרך הגיע גם הזימון הראשון לנבחרת, וביוקנן היה שותף לקמפיין ההיסטורי במוקדמות מונדיאל 2022. הוא סיפק 3 שערים ו-8 בישולים, והמאמן האנגלי ג'ון הרדמן העריך מאוד את השילוב של מהירות, כישורים טכניים והשקעה נהדרת ללא כדור. ביוקנן היה מקצוען למופת, והפרס הגיע לו בזכות – הוא נכנס לספרי ההיסטוריה כמבשל השער הראשון של קנדה בגביע העולם.

טייג'ון ביוקנן בנבחרת קנדה (IMAGO)

כי הרי כאשר העפילה קנדה לראשונה ב-1986, היא סיימה את אותו טורניר עם לא מעט כבוד, אך גם ללא שערי זכות. ההפסדים לצרפת, הונגריה וברית המועצות לא היו מוחצים, אך הנבחרת התמקדה בהגנה בלבד, וב-2022 המצב היה שונה בתכלית. הפעם זו הייתה חבורה עם שאיפות גבוהות וסגנון אטרקטיבי, והציפיה הייתה לעבור את שלב הבתים. בשורה התחתונה, זה ממש לא הצליח – וגם הפעם נסעו הקנדים הביתה עם 3 הפסדים, אבל הזיכרונות החיוביים יישארו, ולמשך זמן מה ניתן היה לחלום גם על ניצחון.

אחרי שלא החמיצו בסיטונות בהפסד 1:0 לבלגיה במשחקם הראשון, הגיע הרגע הגדול של ביוקנן בפתיחת המשחק השני. הגבהה מושלמת שלו מהאגף הימני מצאה את ראשו של אלפונסו דייויס שנגח בעוצמה פנימה. כוכב באיירן מינכן קיבל באופן טבעי את אור הזרקורים אחרי השער המכונן, אבל גם ביוקנן נרשם בפרוטוקול, והיה לו משחק טוב – גם אם העסק הסתיים בהפסד 4:1 ובהדחה. זה היה הערב בו החליטו הסקאוטים של אינטר להכניסו לפנקס לקראת החתמה אפשרית. ברוז' לא מיהרה למכור אותו, אבל העסקה יצאה לדרך בחלוף שנה, והגאווה בקנדה הייתה גדולה. היה להם כבר סופרסטאר בבונדסליגה, וכעת הם קיוו להצלחה גם בארץ המגף.

בהקשר ספציפי זה, הציפיות לא נענו, אולם למרות מספר הדקות המצומצם והפציעה הקשה, ביוקנן עדיין למד רבות במילאנו. גם תהליך ההתאקלמות בספרד לא היה קל, וביוני לא רצתה ויאריאל לממש את אופציית הרכישה תמורת 13 מיליון אירו. היא ניהלה משא ומתן על מנת להפחית את הסכום, שילמה 9 מיליון ואחרי מחנה אימונים מסודר לקראת העונה, קיבל סוף סוף המאמן מרסלינו שחקן שמוכן לממש את הפוטנציאל.

טייג'ון ביוקנן במדי אינטר (IMAGO)

ביוקנן אף הגיע לעונה החדשה במצב רוח נהדר. ביוני הוא הכפיל את מאזנו בנבחרת ל-8 שערים, וכעת מתקבל הרושם שהוא מוכן לעונה האירופית הטובה ביותר עד כה. בגיל 26 זה הזמן הנכון לפרוח, ובצוללת הצהובה מקווים שההצגה אתמול לא הייתה חד פעמית. אם תהיה המשכיות, לביוקנן עשוי להיות מקום של כבוד בחוד של הקבוצה ששואפת להיאבק העונה בצמרת ולחזור לליגת האלופות. בינתיים, הוא הקנדי השני שהבקיע שלושער בליגות הבכירות של אירופה, וגם זה ציון דרך יוקרתי.

מי היה הראשון? ג'ונתן דייויד, כמובן – הוא עשה את זה 3 פעמים במדי ליל. יש שיגידו כי הוא התעכב קצת יותר מדי בצרפת, ובילה שם 5 שנים ארוכות במהלכן הבקיע 109 שערים בכל המסגרות. הצעות לא חסרו לו, אבל המועדון המתין לסכום הנכון, ובסופו של דבר נאלץ להיפרד מהסקורר ללא תמורה בתום חוזהו. דייויד הצטרף הקיץ ליובנטוס כשחקן חופשי, והגברת הזקנה מאושרת עד הגג. אתמול, במחזור הפתיחה בליגה האיטלקית, הבקיע דייויד את שערו הראשון בדרך לניצחון 0:2 על פארמה, ובכך השלים יום קנדי מצוין ומיוחד.

בקיץ הבא מארחת קנדה חלק מהמונדיאל, כך שמקומה בטורניר מובטח. ביוקנן ודייויד כבר מנוסים במעמד, ואחרי טבילת האש ב-2022 יהיו חייבים להביא סוף סוף גם נקודות, אולי בדרך להישג משמעותי. עונה חיובית בקבוצותיהם חיונית לשם כך, ואתמול הם פתחו את הקמפיין ברגל ימין – ועוד איך. תמשיכו לעקוב אחריהם.