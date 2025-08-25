"החלטות מסוכנות": בתוך הראש של האנזי פליק

ברצלונה פתחה את עונת 2025/26 כהמשך ישיר של העונה שעברה. שני המשחקים הראשונים היו כמראה לעונתה הקודמת של הקטלונים, כשבמשחק הראשון הם הביסו 0:3 את מיורקה, ובמחזור האחרון, אחרי שכבר היו בפיגור 2:0, הצליחו לבצע מהפך ולנצח בתוספת הזמן 2:3. מעבר למשחקים הדומים, אלופת ספרד אפילו שיחקה עם המדים של העונה שעברה בשני המשחקים הראשונים. אבל יחד עם הדברים הדומים שראינו פה, ישנם גם כמה שינויים עליהם חשוב לדבר.

אז אחרי שני משחקים, העיתון הספרדי ‘מארקה’ ניסה להבין מה הם השינויים הללו אותם ביצע המאמן הנהדר האנזי פליק, ומה עומד מאחוריהם, כשחלק מהחלטותיו כונו “מסוכנות”. החל מכניסתו של פראן טורס לעמדת חלוץ, להגעה של מרקוס רשפורד שהזיז את ראפיניה לאמצע, דרך מרכז השדה עשיר השחקנים, ועד לניסויים של הגרמני במרכז ההגנה, שבה איבדו הקטלונים את מי שלדעת רבים היה הבלם הטוב ביותר שלהם בעונה הקודמת, איניגו מרטינס. נתחיל מלמטה.

ההגנה, היום שאחרי

בואו נדבר על ההגנה של בארסה. כולם יודעים שההתקפה הייתה מדהימה בעונה הקודמת. ראפיניה פרץ, לאמין ימאל הדהים, ואפילו רוברט לבנדובסקי חזר לימיו היפים ביותר. אבל למטה הסיפור קצת שונה. בעונה שעברה ההגנה של המועדון מבירת קטלוניה התקשתה בלשון המעטה, ונראה שהעונה זה לא ישתפר.

נכון, האלופה צירפה לשורותיה את ז’ואן גארסיה, שהיה בין השוערים הטובים בליגה הספרדית בשנה שעברה, אבל היא גם איבדה את איניגו מרטינס, שהיה העוגן אולי החשוב ביותר שלה. את מקומו תפס רונלד אראוחו, שיכולתו מוטלת בספק, שכן אין לו את יכולת המסירה ברמה הדרושה, ובניגוד למרטינס הוא גם ימני ברגל, מה שמקשה עוד יותר על הנעת הכדור של ברצלונה.

איניגו מרטינס. יחסר לבארסה (צילום מסך)

המחשבה היא שפליק מנסה לפתור זאת עם הכנסתו של אריק גארסיה, שנכנס לעמדת המגן הימני במקומו של ז’ול קונדה בשני המחזורים הראשונים וידוע בטכניקה המצוינת שלו לשחקן אחורי. בארסה כמובן ממשיכה לשחק במלכודת הנבדל שיחד עם היתרונות שלה יש לה גם חסרונות רבים וכל טעות הכי קטנה עולה ביוקר.

הפקטור של קסאדו והקישור האחורי

בקישור, הכניס פליק את מארק קסאדו, במקומו של פרנקי דה יונג הפצוע. ההחלטה הזאת יכולה לנבוע מהדיבורים האחרונים על עזיבה של קשר לה מאסיה הצעיר. מדובר בהבעת אמון של פליק, שכן בדרך כלל גאבי אמור להיות לפניו בהיררכיה, ונראה שכך יהיה בהמשך. בכל מקרה, הישארותו של קסאדו עדיין מוטלת בספק, מכיוון שלקטלונים מצבת קישור אדירה, אבל אחרי ההצהרות האחרונות של המאמן והשחקן, נותר רק להישאר סקרנים לגבי עתידו.

מארק קסאדו. יישאר בבארסה? (IMAGO)

סוגיית הקשר ההתקפי

בארסה של פליק משחקת מעט שונה מה-DNA הרגיל אליו רגילים האוהדים הקטלונים, שרגילים לראות 4-3-3 קלאסי עם קשר אחורי ושני 50-50. בשיטה של פליק המועדון משחק עם סוג של 4-2-3-1, כשתמיד יש קשר ‘10’ מתחת לחלוץ. אחרי שבשנה שעברה המאמן השתמש בעיקר בדני אולמו, (טוב, לפחות שהוא היה כשיר לעשות זאת), מתחתיו של לבנדובסקי, נראה שהעונה יש לו אופציות מגוונות יותר.

המועדון קיבל את מרקוס רשפורד הקיץ בהשאלה ממנצ’סטר יונייטד. למרות שהשחקן המוכשר יודע שהוא לאו-דווקא ישחק תמיד בהרכב של הקטלונים, נגד לבאנטה הוא קיבל מפליק את המפתחות, מה שהזיז את ראפיניה מאגף שמאל לאמצע. זה לא עבד ובמחצית השנייה אולמו נכנס במקומו של האנגלי. במחזור הראשון נגד מיורקה, זה היה פרמין לופס שקיבל את הקרדיט מהמאמן הגרמני בעמדה הכל כך קריטית למערך שלו. נראה שנראה עוד ניסויים רבים כאלו לפני שתתקבל ההחלטה הסופית בנושא.

ראפיניה. ישחק כ-'10'? (IMAGO)

דאבל פראן

לבסוף, יש את החלוץ. כשיש לך בחדר ההלבשה אוטוריטה כמו רוברט לבנדובסקי, נראה שההחלטה קלה, אבל אולי לא? אמנם החלוץ הפולני כבש בעונה שעברה 42 שערים, אבל הוא לא הולך ונהיה צעיר יותר, ולפני ארבעה ימים בלבד חגג את יום הולדתו ה-37. בנוסף, נראה שעם הגיל גם הכשירות נפגעת, והוא נאלץ לפתוח את העונה על הספסל, אחרי פציעה בשריר הירך האחורי.

מי שהחליף אותו, ועשה את זה לא רע בכלל, הוא פראן טורס. ה’כריש’, כפי שהוא מכנה את עצמו, שהתקשה בעונותיו הראשונות בברצלונה, נכנס כבר בשנה שעברה לנעליו של לבנדובסקי לא מעט פעמים, והעונה נראה זאת יותר. עם שני שערים בשני משחקים, השחקן שהגיע בינואר 22 ממנצ’סטר סיטי בשביל לשחק באחד האגפים, יכול למצוא את עצמו בתור החלוץ הפותח של פליק.

פראן טורס. יהיה החלוץ הפותח?(רויטרס)