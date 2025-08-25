חשיפה: כך עילאי ברזילאי נשדד בקרב אליפות

עילאי נשדד?? חשיפה ראשונה ובלעדית לקרב הבא של שמעון סמוטריצקי ומבול של הכרזות בפרק 5 של "נוקאאוט!" צפו והאזינו לפרק

יניב קמינסקי שדר פרשן וכתב וואן ואולגה רובין הלוחמת הבחירה בישראל מדברים על כל מה שחם בעולם אומנויות הלחימה וספורט הזירה בפודקאסט החדש "נוקאאוט!". בפרק חמש דיברנו על קרב האליפות של עילאי ברזילאי שנתן הופעה מדהימה ולאחר חמישה סיבובים הפסיד בהחלטת שופטים שבעינינו ובעיני רוב העולם הייתה לא מוצדקת, ומבחינתנו הלוחם הישראלי הוא אלוף העולם. ניתחנו את ניקוד השופטים ודיברנו על המסקנות והלקחים, על הדברים החיוביים שאפשר לקחת ועל העתיד המבטיח שצפוי לעילאי הצעיר כששוב הביא לנו המון גאווה.

בנוסף קיבלתם חשיפה ראשונה ובלעדית לקרב הבא של שמעון סמוטריצקי שחוזר לכלוב ב-26 לספטמבר מול יריב קשוח בדמותו של טרוי גרין בקרב המשנה למרכזי בסן דייגו שבארצות הברית. סמוטריצקי אמר לקראת הקרב: "מצפה לקרב לא פשוט אבל זה קרב שאני הולך לנצח עם הכנה מדויקת ונכונה. במשך חודשיים ניסו לסגור לי קרב ואחרי ששבעה יריבים שונים סירבו להילחם נגדי סוף סוף גרין הסכים ולקח את הקרב. אני הולך לחזור לכלוב ולהראות לכולם מה אני שווה ולחזור למסלול הניצחונות”.

עברנו גם על התשובות שלכם לסקר של פרק ארבע וענינו על שאלות מהבית ששלחתם למייל, ופרסמנו את סקר השבוע: מי לדעתכם יהיה ישראלי הבא ביו אף סי?

עברנו על רשימת הקרבות של גמר אליפות ישראל שמשודר בימים אלה בערוצי ONE + ONE2 ועל אלופי ישראל הטריים, וסיכמנו את האירוע בשנגחאי – ג'וני ווקר מפתיע את כולם עם ניצחון פשוט קלאסי ללוחם הברזילאי הפרוע, ועל בריאן אורטגה ששוב נראה רע מאוד על המשקל ובתוך הכלוב ועל הנוקאאוט שספג לוניר קבנו.

מה עוד? מבול של הכרזות!! מאיפה מתחילים? אז ככה: בהמשך לפספוס המשקל בשבוע שעבר וכמו שניחשנו בריאן באטל נחתך מהארגון ואנסה לאגור ניצחונות בארגונים אחרים ולמצוא את דרכו בחזרה.

ג'ייק פול צפוי להילחם מול טנק דייוויס?!? כן זה אמיתי. המתאגרף/יוטיובר ממשיך במסע הקרבות ההזויים שלו וילחם נגד האלוף במשקל 135 פאונד בקרב ראווה שישודר בשידור ישיר בנטפליקס.

פרנקי אתגר מוריד את הכפפות ומצטרף למייק פרי, האם פאולו קוסטה בתהליך גיור? מדליסט הזהב האולימפי גייבל סטיבנסון עושה את בכורת האמ.אמ.איי שלו, פלאפי מול דה-רידר, ג'זמין מול פיורו, מייק מאלוט מול קווין הולנד, צ'יטו ורה מול איימן זהבי, פיגורדו מול ג'קסון ולוקה מול פונזיניביו בברזיל, ראול רוסס מול רוב פונט בטקסס, וכפפות חדשות לוואן צ'מפיונשיפ!

כל זה ועוד בפרק חמש של "נוקאאוט!" צפו בפרק: