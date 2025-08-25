יום שני, 25.08.2025 שעה 09:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

הסיפור המלא על השביתה האיטלקית של ונטורה

האזינו לפודקאסט: הפועל ב"ש הראתה שאין שחקן מעל המועדון, אבל היא תיראה אחרת ללא הקשר. סיכום הניצחון על נתניה, הצורך בחיזוק וההכנות לפני טבריה

|
לוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)
לוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)

אחרי שכשלה באירופה ובחצי גמר גביע הטוטו, הפועל באר שבע פתחה את עונת 2025/26 בליגת העל בצורה הכי דרמטית שיש עם מהפך גדול אמש (ראשון) באצטדיון נתניה, אחרי פיגור כפול מול מכבי נתניה. החבורה של רן קוז’וק נכנסה להלם אחרי פיגור של 2:0 במחצית הראשונה, אבל התעשתות מהירה וזאהי אחמד אחד, העניקו מהפך ענק וניצחון 2:4.
 
איציק כלפי ודובב גבאי פותחים את ליגת העל עם פרק לסיכום 3 הנקודות הראשונות של הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE. מי המצטיין המפתיע של דובב גבאי, החשיבות הגדולה של הניצחון לאור מקרה ונטורה והתגובה הטובה של רן קוז'וק שקיבל מחמאות בפאנל.

עוד בפרק: הסיפור המלא על לוקאס ונטורה והשביתה האיטלקית שלו, לאן תגיע באר שבע בלעדיו, האם יש סיכוי שיישאר, הצורך בחיזוק ולקראת המשחק הקרוב נגד עירוני טבריה. האזנה נעימה.

קוזו׳ק:״אני גאה בבחורים״
