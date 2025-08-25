יום שני, 25.08.2025 שעה 13:38
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
43-42אספניול4
41-22בטיס5
31-31ראיו וייקאנו6
30-21חטאפה7
32-31אתלטיק בילבאו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

דבר אחד ברור: ריאל מדריד - הקבוצה של אמבפה

האזינו לפודקאסט: הלבנים עדיין בבנייה וטרם התאימו את עצמם לפילוסופיה של אלונסו. וגם: הרחשים לגבי מעמדם של ויניסיוס ורודריגו והאם יגיע עוד רכש

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

אוביידו חזרה לארח משחקים בליגה הספרדית אחרי 24 שנה באירוע חגיגי בו העולה החדשה אירחה את ריאל מדריד, אבל הבלאנקוס ניצחו 0:3 ולקחו עוד שלוש נקודות. הקבוצה של צ’אבי אלונסו עדיין בבנייה, אבל דבר אחד כבר ברור - זו הקבוצה של קיליאן אמבפה.

האזינו לפודקאסט ריאל מדריד עם אסי ממן, חמי אלמוג וריף גרוס שסיכמו את המשחק: ריאל מדריד החדשה עדיין לא התאימה את עצמה לפילוסופיה של המאמן החדש, אבל היא אוספת שש נקודות מתוך שש אפשריות והכי חשוב שההגנה לא סופגת אחרי הבעיות שהיו בעונה שעברה בחוליה האחורית.

האוסן משדרג, רודיגר חוזר לעצמו, השינויים בהרכב התדרוך לשחקני הכנף באמצע המשחק מראה שצאבי אלונסו עדיין לא הנחיל את השיטה לקבוצה, מה אמר המאמן לגבי זה וההצהרה שלו “עוד לא התחלנו לעבוד על פיצוח בונקרים”, הרחשים לגבי מעמדם של ויניסיוס ורודריגו שעשויים לעזוב וארדה גולר קיבל את המפתחות ומנסה להשפיע על הקבוצה כשהוא במרכז העניינים.

וגם: האם מסע הרכש של ריאל עדיין לא תם? האם אפשר לקחת את הכתר מבארסה אחרי עונה קשה מול הקטלונים? ואיך ייראה המשחק מול מיורקה בשבת? האזינו לפרק.

ריאל מביסה את אוביידו, אמבפה מככב עם צמד
הוספת תגובה



טוען תגובות...
