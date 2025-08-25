"רוס ראה בעצמו שצריכים להגיע לפה שחקנים"

במשך כמעט חצי שעה אמש, מכבי נתניה נראתה נהדר מול הפועל ב"ש, הוליכה 0:2 ולרגע היה נראה שחוסר השקט במועדון, הופך להיות שולי והיהלומים בדרך לניצחון. אלא שקריסה תוך רבע שעה, הובילה למהפך ובהמשך לספיגת שער נוסף והיהלומים נוצחו 4:2.

לעיני הבעלים החדש, רוס קסטין, שהתעקש לעמוד במילתו ולהגיע לארץ, למרות שהיו בסביבתו שטענו שאולי ימתין מעט לאור חוסר השקט בסוגיית הרכש, נתניה הבינה מהר מאוד, כמה היא זקוקה לרכש. קסטין, הגיע מלווה במשפחתו המורחבת והתקבל גם ע"י היו"ר גיל לב, שהגיע במחצית.

"רוס ראה בעצמו שצריכים להגיע לפה לפחות שלושה שחקנים", אמרו במועדון. עוז בילו, היה השחקן הבולט היחיד בקבוצה, כשכבש צמד ראשון בקריירה ואפילו זכה למילות עידוד מהבעלים החדש בסיום. אגב, נכון לרגע זה, הטרייד שתוכנן עם מכבי חיפה על עילאי חג'ג', מוקפא, בשל העובדה שהירוקים שוקלים להעביר את חג'ג' בטרייד לבית"ר ירושלים תמורת סילבה קאני.

קוזו׳ק:״אני גאה בבחורים״

בכל אופן, בילו, בלט מאוד ובנתניה הבהירו שמכירה לירוקים לא רלוונטית, אלא רק תמורת שחקנים ובימים הקרובים יתברר מצבו, כאשר בעקבות היכולת המצויינת, ייתכן שקבוצות אחרות ייכנסו לתמונה. מי שזכה לעידוד בסיום היה הקפטן כארם ג'אבר, שרשם משחק פחות טוב וגם כבש שער עצמי.

בחזרה לקסטין: הבעלים החדש, הגיע אמש גם לישיבת קבוצות ליגת העל במנהלת, לחץ ידיים לבעלי הקבוצות תוך כדי שהוא מלווה בלב. הוא אמור להגיע היום למתחם האימונים, לשוחח עם המאמן יוסי אבוקסיס יותר לעומק והמסר שהועבר הוא שיוקצה לא מעט כסף לחיזוק.

יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)

בנתניה מספרים ששני שחקני רכש שהיו אמורים להגיע ביטלו את הגעתם ברגע האחרון ושבכל אופן, הכוונה היא לצרף שחקנים בעלי שכר מהגבוהים שהיו לנתניה במילניום הנוכחי. הוא צפוי לשהות בישראל עד יום חמישי, כאשר הוא אף שוקל לקיים מסיבת עיתונאים ביומיים הקרובים.

אגב, ל-ONE נודע כי לאור חוסר השקט בתקופה האחרונה מאז העברת הבעלות, במועדון שוחחו בימים האחרונים עם משרד יח"צ וניהול משברים, על מנת לבדוק כיצד ניתן לפתור את הסוגייה ולצאת לדרך חדשה.