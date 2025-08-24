בקלילות: יובנטוס ניצחה 0:2 את פארמה

אירופה ממשיכה להניב לנו משחקים נהדרים בתחילת הליגות באופן הרשמי, כאשר הערב (ראשון), המחזור הראשון באיטליה המשיך עם ארבעה משחקים - יובנטוס פתחה את העונה ברגל ימין עם 0:1 על פארמה, אטאלנטה סחטה 1:1 מפתיע מול פיזה וקודם לכן, קומו ניצחה 0:2 את לאציו ופיורנטינה סיימה ב-1:1 עם קליארי.

יובנטוס - פארמה 0:2

הגברת הזקנה פתחה את העונה במעמד צד אחד עם שלוש נקודות נוחות מול ‘הצלבנים’, אך התקשתה למצוא את הרשת, עד אשר קנאן יילדיז סיפק רגע קסום על קו הרחבה ושלח רוחב אל חלוץ הרכש החדש ג’ונתן דייויד. הקנדי, שערך בכורה, נגע בצורה טובה וסיים עם הכדור מקרוב ברשת. בדקה ה-84 אנדראה קמביאסו ספג כרטיס אדום, כשדושאן ולאחוביץ’ חתם את התוצאה.

אטאלנטה - פיזה 1:1

הקבוצה מברגמו פתחה עידן חדש, ללא ג’אן פיירו גספריני על הקווים אחרי כמעט עשור, וניצלה ממבוכה אחרי שהעולה החדשה הצליחה להביך את ההגנה בביתה, כשאיסק היאן כבש שער עצמי. למזלה, ג’אנלוקה סקאמקה שב מפציעה והצליח למצוא את הרשת לראשונה מאז עונת 2023/24(!), עם שער שוויון.

דניאל מלדיני מאוכזב. אטאלנטה ניצלה (רויטרס)

קומו - לאציו 0:2

הקבוצה המפתיעה של ססק פברגאס חלמה על פתיחה כזאת מרשימה ומדהימה, כשהמשחק כולנו היה בניצוחו של ניקו פאס. המחצית הראשונה הסתיימה ב-0:0, אך אז הארגנטינאי סיפק שני רגעי קסם – זה התחיל בדקה ה-47 כשהוא הסתובב על השומר שלו ושלח כדור עומק נפלא על 30 מטר, אנאסטאסיוס דוביקאס התקדם לרחבה וסיים. בדקה ה-73 קומו קיבלה בעיטה חופשית, פאס ניגש אליה, עבר את החומה והכדור נחת היישר בחיבורים, 0:2 גדול למארחת במחזור הפתיחה.

ניקו פאס שולח את קומו לניצחון מול לאציו

קליארי - פיורנטינה 1:1

הקבוצה שהשתחלה ברגע האחרון למקום השישי בעונה הקודמת והבטיחה את מקומה בקונפרנס פתחה בצורה טובה נגד הקבוצה ששרדה את הירידה. זה התחיל קשה עבור הסגולים, כשהמחצית הראשונה הייתה מאופסת, כשבדקה ה-68 רולנדו מנדראגורה כבש והאורחת הייתה בדרך לניצחון, אך אז סבסטיאנו לופרטו עשה 1:1 עמוק בתוספת הזמן וקבע חלוקת נקודות.