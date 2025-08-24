יום חמישי, 04.12.2025 שעה 02:16
ליגה איטלקית 25-26
289-1913מילאן1
2811-2013נאפולי2
2713-2813אינטר3
277-1513רומא4
247-1913קומו5
2411-2213בולוניה6
2312-1713יובנטוס7
1810-1513לאציו8
1820-1413אודינזה9
1716-1613ססואולו10
1717-1613קרמונזה11
1614-1613אטאלנטה12
1423-1213טורינו13
1317-1013לצ'ה14
1119-1313קליארי15
1120-1313גנואה16
1117-913פארמה17
1018-1013פיזה18
621-1013פיורנטינה19
620-813ורונה20

בקלילות: יובנטוס ניצחה 0:2 את פארמה

ולאחוביץ' ודייויד הובילו את הביאנקונרי לפתיחת עונה חיובית, סקאמקה כבש לראשונה מעונת 2023/24 והציל את אטאלנטה עם 1:1 מול פיזה. פאס כיכב בקומו

|
שחקני יובנטוס חוגגים. פתיחה מוצלחת לעונה (רויטרס)
שחקני יובנטוס חוגגים. פתיחה מוצלחת לעונה (רויטרס)

אירופה ממשיכה להניב לנו משחקים נהדרים בתחילת הליגות באופן הרשמי, כאשר הערב (ראשון), המחזור הראשון באיטליה המשיך עם ארבעה משחקים - יובנטוס פתחה את העונה ברגל ימין עם 0:1 על פארמה, אטאלנטה סחטה 1:1 מפתיע מול פיזה וקודם לכן, קומו ניצחה 0:2 את לאציו ופיורנטינה סיימה ב-1:1 עם קליארי.

יובנטוס - פארמה 0:2

הגברת הזקנה פתחה את העונה במעמד צד אחד עם שלוש נקודות נוחות מול ‘הצלבנים’, אך התקשתה למצוא את הרשת, עד אשר קנאן יילדיז סיפק רגע קסום על קו הרחבה ושלח רוחב אל חלוץ הרכש החדש ג’ונתן דייויד. הקנדי, שערך בכורה, נגע בצורה טובה וסיים עם הכדור מקרוב ברשת. בדקה ה-84 אנדראה קמביאסו ספג כרטיס אדום, כשדושאן ולאחוביץ’ חתם את התוצאה.

אטאלנטה - פיזה 1:1

הקבוצה מברגמו פתחה עידן חדש, ללא ג’אן פיירו גספריני על הקווים אחרי כמעט עשור, וניצלה ממבוכה אחרי שהעולה החדשה הצליחה להביך את ההגנה בביתה, כשאיסק היאן כבש שער עצמי. למזלה, ג’אנלוקה סקאמקה שב מפציעה והצליח למצוא את הרשת לראשונה מאז עונת 2023/24(!), עם שער שוויון.

דניאל מלדיני מאוכזב. אטאלנטה ניצלה (רויטרס)דניאל מלדיני מאוכזב. אטאלנטה ניצלה (רויטרס)

קומו - לאציו 0:2

הקבוצה המפתיעה של ססק פברגאס חלמה על פתיחה כזאת מרשימה ומדהימה, כשהמשחק כולנו היה בניצוחו של ניקו פאס. המחצית הראשונה הסתיימה ב-0:0, אך אז הארגנטינאי סיפק שני רגעי קסם – זה התחיל בדקה ה-47 כשהוא הסתובב על השומר שלו ושלח כדור עומק נפלא על 30 מטר, אנאסטאסיוס דוביקאס התקדם לרחבה וסיים. בדקה ה-73 קומו קיבלה בעיטה חופשית, פאס ניגש אליה, עבר את החומה והכדור נחת היישר בחיבורים, 0:2 גדול למארחת במחזור הפתיחה.

ניקו פאס שולח את קומו לניצחון מול לאציו

קליארי - פיורנטינה 1:1 

הקבוצה שהשתחלה ברגע האחרון למקום השישי בעונה הקודמת והבטיחה את מקומה בקונפרנס פתחה בצורה טובה נגד הקבוצה ששרדה את הירידה. זה התחיל קשה עבור הסגולים, כשהמחצית הראשונה הייתה מאופסת, כשבדקה ה-68 רולנדו מנדראגורה כבש והאורחת הייתה בדרך לניצחון, אך אז סבסטיאנו לופרטו עשה 1:1 עמוק בתוספת הזמן וקבע חלוקת נקודות.

נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
