ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
43-42אספניול4
41-22בטיס5
31-31ראיו וייקאנו6
30-21חטאפה7
32-31אתלטיק בילבאו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

ויאריאל חגגה, אספניול שמטה יתרון כפול

הצוללצת הצהובה מחצה 0:5 את ג'ירונה בזכות בליץ' במחצית הראשונה, בעוד הקבוצה מברצלונה סיימה ב-2:2 עם סוסיאדד. אוססונה רשמה ניצחון בכורה. צפו

|
שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)
שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)

המחזור השני בליגה הספרדית המשיך היום (ראשון) עם מספר משחקים. במוקד, ויאריאל דרסה את ג’ירונה, בעוד אספניול פגשה את ריאל סוסיאדד למשחק בו שמטה יתרון כפול ב-2:2. מי שרשמה ניצחון בכורה מבחינתה היא אוססונה שרשמה 0:1 על חשבונה של ולנסיה.

ויאריאל – ג’ירונה 0:5

הצגה של הצוללת הצהובה. בתוך 21 דקות במחצית הראשונה היא כבשה ארבעה שערים שגמרו את המשחק עוד לפני שהוא התחיל. זה נפתח משער של ניקולאס פפה בדקה ה-7, המשיך עם צמד של טייג'ון ביוקנן (28’,16’) ועוד אחד של רפא מארין בדקה ה-25.

במהלך המחצית השנייה ביוקנן השלים שלושער גדול וחתם את הניצחון של קבוצתו, ששמרה על מאזן מושלם עם יחס שערים של 0:7. מנגד, האורחת רושמת הפסד שני ברציפות ונמצאת במקום האחרון בטבלה.

הצוללת מתפוצצת: ויאריאל מפרקת את ג'ירונה

אספניול – ריאל סוסיאדד 2:2

המחצית הראשונה הייתה כולה בשליטה של הקבוצה מברצלונה, כאשר בדקה העשירית פרה מילה העלה אותה ליתרון. בהמשך, חאבי פואדו החמיץ פנדל בדקה ה-44, אך לאחר בדיקה נקבע כי בעית העונשים צריכה להילקח שוב, והפעם הוא לא פספס והעלה את קבוצתו ליתרון כפול.

במחצית השנייה הבאסקים חזרו והשוו את התוצאה עם שני שערים בשמונה דקות. זה התחיל עם שער של אנדר בארנצ'אה בדקה ה-61, והמשיך עם אחד נוסף של אורי אוסקרסון. בעקבות כך, אספניול רושמת לזכותה 4 נקודות אחרי שני משחקים, בעוד סוסיאדד עם תוצאת תיקו שנייה וטרם רשמה ניצחון העונה.

סוסיאדד בקאמבק שלא מספיק נגד אספניול 2:2

אוססונה – ולנסיה 0:1

הפתיחה הייתה של המארחת, לאחר שכבר בדקה התשיעית אנטה בודימיר העלה אותה ליתרון. המשחק המשיך להתפתח בכיוון של אוססונה לאחר שבדקה ה-22 חוסה גאיה קיבל כרטיס אדום והשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים למשך מרבית דקות המשחק.

שחקני אוססונה חוגגים את שער היתרון (La Liga)שחקני אוססונה חוגגים את שער היתרון (La Liga)

במחצית השנייה לא נרשמו אירועים יוצאי דופן, מה שהותיר את שלוש הנקודות בביתה של המארחת. ולנסיה לעומת זאת תחפש את ניצחון הבכורה שלה במקום אחר.

עובר בקושי:אוססונה גוברת על ולנסיה בבית
