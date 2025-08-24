יום שלישי, 26.08.2025 שעה 12:47
ספורט אחר  >> כדוריד

נבחרת הנוער בכדורמים זכתה באליפות אירופה דרג ב

אחרי שעלתה לראשונה מאז 2009 לדרג העילית היבשתי, הבחורים בכחול-לבן ניצחו את נבחרת בלגיה 9:12 וגרפו את התואר בדרג השני ביבשת. שיר רפאלי הצטיין

|
נבחרת ישראל עם הגביע (איגוד הכדורמים)
נבחרת ישראל עם הגביע (איגוד הכדורמים)

לאחר שאתמול הבטיחה את ההעפלה לדרג העילית היבשתי (לראשונה מאז שנת 2009), לפני זמן קצר ניצחה נבחרת הנוער של ישראל את בלגיה והשלימה זכייה היסטורית באליפות אירופה Division 1 (הדרג השני ביבשת).

הנבחרת הישראלית בהובלת המאמן אמיר וינברג ועוזרו רותם צוקרמן, לא הפסידה משחק אחד לאורך כל הטורניר. בעקבות ההישג הנהדר, באליפות אירופה הבאה עד גיל 18 שתתקיים בעוד שנתיים תשחק ישראל בדרג היבשתי הבכיר.

הרבע הראשון היה צמוד ובסיומו הובילה ישראל 2-3 משערים של יובל גלאון, ליעם דרקסן ושיר רפאלי. ברבע השני הבלגים הפכו את התוצאה ועד המחצית הוליכו 3-5. בפתיחת הרבע השלישי עלתה בלגיה ליתרון של שלושה שערים, אך הכחולים לבנים לא נשברו והצליחו לחזור ולהוביל - בתום הרבע השלישי 7-8 לישראל. ברבע המכריע הנבחרת הייתה מצוינת התקפית והגנתית, סיימה את המשחק עם ניצחון ענק 9-12 וזכתה כאמור בטורניר.

אמיר וינברגר מחדיר מוטיבציה * (איגוד הכדורמים)אמיר וינברגר מחדיר מוטיבציה * (איגוד הכדורמים)

כבשו לנבחרת: שיר רפאלי (4), יובל גלאון (3), תם המסי (2), איתי גושן (2) וליעם דרקסן (1).
 

אמיר וינברגר מדריך את השחקנים (איגוד הכדורמים)אמיר וינברגר מדריך את השחקנים (איגוד הכדורמים)
הנבחרת במים (איגוד הכדורמים)הנבחרת במים (איגוד הכדורמים)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */