נבחרת הנוער בכדורמים זכתה באליפות אירופה דרג ב

לאחר שאתמול הבטיחה את ההעפלה לדרג העילית היבשתי (לראשונה מאז שנת 2009), לפני זמן קצר ניצחה נבחרת הנוער של ישראל את בלגיה והשלימה זכייה היסטורית באליפות אירופה Division 1 (הדרג השני ביבשת).

הנבחרת הישראלית בהובלת המאמן אמיר וינברג ועוזרו רותם צוקרמן, לא הפסידה משחק אחד לאורך כל הטורניר. בעקבות ההישג הנהדר, באליפות אירופה הבאה עד גיל 18 שתתקיים בעוד שנתיים תשחק ישראל בדרג היבשתי הבכיר.

הרבע הראשון היה צמוד ובסיומו הובילה ישראל 2-3 משערים של יובל גלאון, ליעם דרקסן ושיר רפאלי. ברבע השני הבלגים הפכו את התוצאה ועד המחצית הוליכו 3-5. בפתיחת הרבע השלישי עלתה בלגיה ליתרון של שלושה שערים, אך הכחולים לבנים לא נשברו והצליחו לחזור ולהוביל - בתום הרבע השלישי 7-8 לישראל. ברבע המכריע הנבחרת הייתה מצוינת התקפית והגנתית, סיימה את המשחק עם ניצחון ענק 9-12 וזכתה כאמור בטורניר.

אמיר וינברגר מחדיר מוטיבציה * (איגוד הכדורמים)

כבשו לנבחרת: שיר רפאלי (4), יובל גלאון (3), תם המסי (2), איתי גושן (2) וליעם דרקסן (1).



אמיר וינברגר מדריך את השחקנים (איגוד הכדורמים)