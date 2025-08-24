יום ראשון, 24.08.2025 שעה 22:25
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
30-61באיירן מינכן1
31-41איינטרכט פרנקפורט2
31-31וולפסבורג3
31-31אוגסבורג4
31-21אוניון ברלין5
31-21הופנהיים6
30-11פ.צ. קלן7
13-31בורוסיה דורטמונד8
13-31סט. פאולי9
10-01המבורג10
10-01בורוסיה מנשנגלדבאך11
02-11שטוטגרט12
02-11באייר לברקוזן13
01-01מיינץ14
03-11פרייבורג15
03-11היידנהיים16
04-11ורדר ברמן17
06-01לייפציג18

דניאל פרץ לא שותף ב-0:0 של המבורג

השוער הישראלי לא שיחק בתיקו המאופס של קבוצתו נגד מנשנגלדבאך. נבל הורחק במיינץ מול קלן, שהכריעה את ההתמודדות בדקה ה-90 בזכות נגיחה של בולטר

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

המחזור הראשון של הבונדסליגה המשיך היום (ראשון) להתעלות לגבהים חדשים, כאשר מיינץ אירחה בביתה את פ.צ קלן, ולקראת סופו של משחק סוער במיוחד ספגה גול מכריע שהוציא את העזים עם שלוש הנקודות ממערב המדינה. בנוסף, בורוסיה מנשנגלדבאך שיחקה בביתה נגד המבורג של דניאל פרץ, שנותר על הספסל במשחק שהסתיים בתיקו 0:0.

מיינץ – פ.צ קלן 1:0

החבורה של בו הנריקסן הייתה דווקא דומיננטית יותר במחצית הראשונה, וסיכנה את השער של מרווין שואבה מספר פעמים, אך חסרה דיוק בפעולות האחרונות. בדקה ה-60 יצאה קלן למתפרצת וכדור גובה לעברו של ג’ייקוב קאמינסקי חלךב על פני פול נבל, שבמרדף משך בכתפו של הקיצוני וגרם לו למעוד בעודו לבד מול השוער, וראה את הכרטיס האדום שהותיר את המארחת בעשרה שחקנים.

מיינץ לא ויתרה וניסתה עדיין להוציא התקפות, אך בדקה ה-90 כדור רוחב טוב של וולדשמיט הגיע לבאולטר, שנגח אל הרשת והכריע את ההתמודדות לצד של האורחת, שרושמת ניצחון חשוב מול אחת מקבוצות המפתיעות של העונה שעברה, שסיימה במקום השישי.

פול נבל רואה את הכרטיס האדום (IMAGO)פול נבל רואה את הכרטיס האדום (IMAGO)

בורוסיה מנשנגלדבאך – המבורג 0:0

הקבוצה הביתית שלטה יותר ואף איימה יותר על שער יריבתה, אך לא הצליחה להביא את שליטתה לידי ביטוי בלוח התוצאות, המשחק הסתיים בתיקו מאופס. בצד של האורחים דניאל פרץ ישב על הספסל ולא שותף במשחק.

דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */