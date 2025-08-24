בפעם הראשונה: אוסקר גלוך בהרכב של אייאקס

הרגע לו חיכינו. אחרי שערך שתי הופעות ראשונות מהספסל, אייאקס פרסמה את ההרכב למשחק נגד הראקלס היום (ראשון, 17:45) והפעם הבשורה הגיעה: אוסקר גלוך ב-11. הישראלי ומועדון הפאר מאמסטרדם ינסו לחזור למסלול אחרי ה-2:2 במחזור הקודם.

אייאקס רשמה עד כה ניצחון במחזור הפתיחה עם 0:2 על טלסטאר, כבמשחק הזה הקשר הישראלי נכנס בדקה ה-63. במחזור השני, האדומים כבר איבדו נקודות, אחרי שסיימו ב-2:2 עם גו אהד איגלס, כשגלוך נכנס במחצית. כעת, אייאקס תנסה לטפס בטבלה ולרשום ניצחון שני העונה.

מן העבר השני מגיעה יריבה במצב לא טוב בלשון המעטה. הראקלס נמצאת במקום האחרון אחרי שפתחה את העונה עם שתי תבוסות כואבות, הראשונה 4:0 לאוטרכט והשנייה 4:1 לניימיכן.

אוסקר גלוך (IMAGO)

גלוח כזכור, חתם אצל מועדון הפאר ההולנדי בתחילת החודש תמורת סכום של כ-15 מיליון אירו. כעת, הוא מקבל הופעת בכורה בהרכב הקבוצה בליגה וינסה לעזור לקבוצתו לנצח.