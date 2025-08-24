שניר לוי ישפוט את בית"ר ירושלים - מכבי חיפה

אחרי מחזור פתיחה לא ממש טוב, איגוד השופטים פרסם היום (ראשון) את שיבוץ השופטים למחזור השני בליגת העל.

את המשחק המרכזי של המחזור בין בית”ר ירושלים למכבי חיפה באצטדיון טדי ביום ראשון ישפוט שניר לוי. אוהד אסולין ישפוט את משחק פתיחת העונה של מכבי תל אביב מול מכבי נתניה.

במשחקים נוספים: נאאל עודה ישפוט את מחזיקת הגביע הפועל באר שבע מול עירוני טבריה, עידן לייבה את מכבי בני ריינה מול הפועל תל אביב, דקל צינו את הפועל חיפה מול הפועל ירושלים, גל לוי את עירוני קריית שמונה מול הפועל פתח תקווה ואביעד שילוח את מ.ס אשדוד מול בני סכנין.