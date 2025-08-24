מכבי רעננה הודיעה על צירופו של נייט לאשבסקי

כל הקבוצות בליגת ווינר סל ממשיכים לבנות את הסגלים שלהן לקראת העונה החדשה שמתקרבת אלינו בצעדי ענק, אז בטח ובטח העולה החדשה. מכבי רעננה הודיעה היום (ראשון) על צירופו של שחקן חדש, כשהחתימה אופן רשמי את נייט לאשבסקי.

הפורוורד (26, 2.07) שיחק עד 2023 בממכלת נוטרדאם. בעונת 2023/24 פתח את דרכו באירופה בליגה האיטלקית השנייה במדי ברינדיזי. בעונת 2024/25 שיחק בהאריס סלוניקי מליגת העל היוונית וביורוקאפ. בליגה היוונית רשם 7.2 נק׳, 3 ריב׳, ב-22.7 דקות ב-11 משחקים וביורוקאפ 4.8 נק׳, 2.9 ריב׳, ב-15.8 דקות ב-14 משחקים.

לאחר שסיים את עונת 2024/25 ביוון עבר לליגת העל הטייוואנית, שם חתם בסינצ’ו טופלוס ליונירס. ב-15 משחקים הוא תרם שם 12.7 נק׳, 1.4 אס׳, 8.3 ריב׳, 1.3 חט׳ ב-29.7 דקות. לאשבסקי הוסיף: “אני מתרגש להצטרף לקבוצה ולארגון. מצפה לעונה הקרובה ולתחילת העבודה כדי שנעשה עונה מוצלחת יחד כקבוצה ועבור האוהדים”.