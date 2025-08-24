יום שני, 25.08.2025 שעה 03:02
אנדי רם: הקנדים לא רוצים לארח אותנו בדייויס

טניסאי העבר חשף ב"שיחת היום": "הקנדים פנו לאיגוד העולמי בבקשה לפסול אותנו בגלל המלחמה". יש מחאות בקנדה, אבל המשחקים לא בסכנת ביטול בשלב זה

נבחרת הדייויס (איגוד הטניס)
נבחרת הדייויס (איגוד הטניס)

האם המקרה של נבחרת הדייויס בשבדיה יחזור על עצמו בקנדה? טניסאי העבר, אנדי רם, חשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כי הקנדים לא מעוניינים לארח את נבחרת ישראל במדינתם והמשחק עלול להיות בספק.

אנדי רם אמר: “יש בעיה עם נבחרת הדייויס. בעבר שיחקנו נגד נבחרת שבדיה, הם לא רצו לארח אותנו בגלל מה שעשינו בעזה ב-2009 ובסוף שיחקנו שם בלי קהל. זה היה המשחק הראשון בגביע הדייויס ששוחק בלי קהל. היום, כעבור 16 שנה, זה קורה גם עם קנדה. כרגע הקנדים לא רוצים לארח אותנו בגלל המלחמה, הם פנו לאיגוד העולמי בבקשה לפסול אותנו ולא לשחק נגדנו וב-ITF מנסים למצוא את הפתרון. כרגע ביקשו מהנבחרת לא לבוא שבוע לפני לאימונים והכנה שם, אלא רק יומיים או שלושה לפני. יש שם גם בלאגן”.

באיגוד הטניס טוענים כי הם לא קיבלו פנייה או בקשה מהאיגוד העולמי או מהאיגוד הקנדי לגבי המשחק. באיגוד נמצאים בקשר טוב ורציף עם האיגוד הקנדי, כאשר בימים אלה אכן ישנן מחאות במדינה נגד אירוח נבחרת ישראל, אבל המשחקים לא בסכנת ביטול בשלב זה ויתקיימו כמתוכנן ב-12 וב-13 בספטמבר.

אנדי רם (רדאד גאנדי רם (רדאד ג'בארה)

יו״ר איגוד הטניס, אבי פרץ, הגיב ואמר: “אנחנו מודעים למחאות שיש נגדנו. אנחנו לא מביעים דעה, פשוט נגיע לשחק כמו ספורטאים ולייצג את המדינה שלנו בכבוד. האיגוד הקנדי בקשר טוב איתנו והציע כל עזרה שנצטרך. אנחנו בקשר גם עם מנגנוני האבטחה הישראלים, מבחינתנו הכל כרגיל ונופיע”.

כמו כן, בנושא הטורנירים הבינלאומיים - בתוכנית נחשף כי טורנירי הפיוצ’רים הבינלאומיים שנקבעו לאוקטובר-נובמבר בישראל עלולים להתבטל. באיגוד העולמי בוחנים את המצב הביטחוני ופרץ נמצא בשיחות איתם. גופי הספורט הגדולים, גם בכדורגל וגם בכדורסל, עדיין מחכים להפסקת אש כדי להחזיר את המשחקים הבינלאומיים לארץ. באיגוד הטניס עדיין מקווים שיוכלו לארח טניסאים בעתיד הקרוב.

