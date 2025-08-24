הוארך מעצרו של הכדורגלן מהלאומית ביומיים

משטרת ישראל הודיעה אתמול (שבת) כי עצרה גבר בחשד לאונס ואלימות כלפי בת זוגו בתל אביב. החשוד, שחקן ששיחק בעונה שעברה בליגה הלאומית בן 33, נעצרה ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה, והיום בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו ביומיים נוספים, ועד ל-26.8.2025.

הנפגעת היא נתינה זרה, כשצד ג’ היה זה שדיווח על הנושא למשטרה. בעונה שעברה השחקן שיחק בליגה הלאומית, אך כרגע אינו רשום באף קבוצה. בהודעת המשטרה נכתב: “במוקד המשטרה התקבל הבוקר דיווח על אישה שהותקפה ונאנסה ע"י בן זוגה שנמלט מהמקום, ברח' אצ"ל בתל אביב. שוטרי תחנת תל אביב דרום וחוקרי זירה הגיעו למקום ונפתחה חקירה תוך איסוף ממצאים וראיות לצד סריקות לאיתור החשוד”.

דוברות המשטרה היום אחרי שהגיע לבית המשפט: “בהמשך לאירוע חשד לאונס ואלימות כלפי בת זוג בתל אביב אתמול, עדכון: בית משפט השלום בתל אביב האריך היום את מעצרו של החשוד עד לתאריך 26.8.25. לתשומת לב, בית המשפט אסר לפרסום שמו ופרטים המזהים של החשוד”.