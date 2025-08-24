"גיבשנו סגל מצוין במטרה ברורה - לעלות ליגה"

לאחר תקופת הכנה, מכבי פ"ת תפתח מחר (שני, 19:30) את המסע שלה בליגה הלאומית מול הפועל כפר שלם, בהבנה שרק עליית ליגה תוך עונה אחת מתקבלת בחשבון, כשעל המאמן נועם שוהם, מוטלת האחריות הכבדה לקחת את המועדון לליגת העל. מבחינה מקצועית, שוהם ייהנה מסגל כמעט מלא.

המגן גל מעתוק, שנפגע בידו לפני מספר שבועות, חזר לאימונים, אך בקבוצה לא ייקחו סיכון והוא צפוי להיות בסגל למשחק הליגה הבא מול הפועל כפר סבא ביום ראשון. שוהם צפוי לעלות בהרכב הדי רגיל שלו, כאשר אייל אינברום ייכנס להרכב. פרנק ריבולייר, שהחלים מהאלרגיה שגרמה לו להיעדר מהמשחק מול מכבי יפו, יחזור להרכב. חוסה קורטס, ייפתח על הספסל.

"חיכינו לפתיחת הליגה, התאמנו קשה מאוד וגיבשנו סגל מצוין במטרה ברורה לעלות חזרה לליגת העל. קל זה בטוח לא יהיה אבל אני סומך על הצוות שלי, השחקנים ובכלל על כל המערכת ובטוח שנעשה כולנו את המקסימום לעמוד במטרה", אמר המאמן נועם שוהם, שיפגוש את האקסית אותה עזב בטונים צורמים בעונה שעברה.

מוחמד הינדי (חגי מיכאלי)

"כפר שלם היא קבוצה שמאוד קרובה לליבי, אנשים שאני מאוד מעריך, עשו שם עבודה מצוינת בפגרה ובנו קבוצה חזקה. אין קשר בליגה הזאת בין משחק שהיה למשחק שיהיה כל שבוע צריך לבוא צנועים ומחויבים, הליגה קשה וארוכה יש קבוצות טובות ומאמנים טובים בליגה הזאת ונתייחס לכולם בכבוד רב. למגרש בשכונה יש נוסטלגיה טובה ויפה לפני שעולים לדשא, בדשא זה רק הקרבה, נחישות, אופי ואיכות ואני בטוח שיש לנו הרבה מכל אלה, הוסיף.

הקפטן מוחמד הינדי אמר: "כפר שלם היא קבוצה מסוכנת אבל אנחנו מתרכזים בעצמנו ונגיע מוכנים למשחק בשביל להתחיל ברגל ימין ולהביא ניצחון ראשון. אני מאוד מחובר למועדון ויש השנה מוטיבציה גדולה להוכיח שאנחנו צריכים להיות בליגת העל. זה יהיה קשה אבל אני מאוד מאמין שנעשה את זה".