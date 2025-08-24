יום שני, 25.08.2025 שעה 01:41

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

הקבוצה שלו: צמד לאמבפה, 0:3 לריאל על אוביידו

אחרי שהכריע במחזור הקודם, החלוץ הצרפתי כיכב גם הערב בדרך לניצחון חוץ ומאזן ליגה מושלם לאחר שני מחזורים. ויניסיוס עלה מהספסל, בישל וכבש. צפו

מערכת ONE | 24/08/2025 22:30
יום ראשון, 24/08/2025, 22:30אצטדיון קרלוס טרטיירהליגה ספרדית - מחזור 2
ריאל מדריד
הסתיים
0 3
שופט: ריקרדו דה בורגוס (ציון: 6)
אוביידו
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
43-42אספניול4
41-22בטיס5
31-31ראיו וייקאנו6
30-21חטאפה7
32-31אתלטיק בילבאו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
קיליאן אמבפה, ציון: 8
ה-כוכב של הבלאנקוס. השלים צמד מרשים וסיפק הצהרת כוונות אמיתית לקראת העונה הקרובה
השחקן המאכזב
איליאס שאירה, ציון: 4
שחקן הכנף המוכשר צריך היה לתרום יותר עבור המארחת. לא הורגש כלל היום
הרכבים וציונים
 
 

המחזור השני בליגה הספרדית נמשך הערב (ראשון), כאשר ריאל מדריד יצאה למשחק חוץ מול העולה החדשה ריאל אוביידו, גברה עליה 0:3 מצמד של קיליאן אמבפה ושער של ויניסיוס, ונצמדה לברצלונה בצמרת עם שני ניצחונות משני משחקים.

אחרי שקבוצתו התקשתה והשיגה רק 0:1 מול אוססונה במחזור הפתיחה, צ’אבי אלונסו החליט לפעול ולתת הזדמנויות ללא מעט שחקנים שלא קיבלו את הצ’אנס ב-11 במחזור הקודם. הוא נתן לרודריגו, דני קרבחאל, פרנקו מסטנטואונו ואנטוניו רודיגר את ההזדמנות בהרכב הפותח, והוריד את ויניסיוס, טרנט אלכסנדר ארנולד, ברהים דיאס ואדר מיליטאו לספסל.

בפתיחת המשחק, לא נראה היה שהשינויים הולידו משהו חדש. הבלאנקוס שלטו בקצב, אך התקשו להגיע למצבים איכותיים ב-30 הדקות הראשונות, אבל אז משהו השתנה. הבלאנקוס העלו הילוך והחלו לתקוף בחמת זעם על שערו של מאסקנדל, עד שהגיע קיליאן אמבפה שקיבל מסירה אדירה מגולר, הסתובב נהדר וסיים בחדות לפינה בדרך ל-0:1.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

גם המחצית השנייה נפתחה בצורה רגועה למדי, עד שהגיע ויניסיוס. הברזילאי, שנראה היה שלא מרוצה מהעובדה שפתח על הספסל הערב, החליט להוציא עצבים. זה התחיל בחילוץ כדור שלו ובישול לקיליאן אמבפה בדקה ה-83, והסתיים עם שער משלו מבישול של ברהים דיאז על סף השריקה לסיום, בדרך ל-0:3 שמהווה רווח כפול עבור הבלאנקוס – גם ניצחון, וגם אולי המשחק שיכניס את ויניסיוס לעונת 2025/26.

בעקבות הניצחון כאמור, החבורה של צ’אבי לאונסו מחזיקה בשש נקודות משש אפשריות וכעת היא נמצא במקום השלישי ב’לה ליגה’, אחרי ויאריאל וברצלונה. במחזור הבא הבלאנקוס יארחו את מיורקה בברנבאו בנסיו להמשיך ולשמור על המאזן המושלם. מנגד, אוביידו רשמה הפסד שני ברציפות, והיא תנסה להתאושש במחזור הבא כאשר תארח את ריאל סוסיאדד.

ריאל מביסה את אוביידו, אמבפה מככב עם צמד
מחצית שניה
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • קרלוס טרטיירה שורק לסיום ההתמודדות! ריאל מדריד משיגה 0:3 על ריאל אוביידו
ויניסיוס מצביע על הסמל (IMAGO)ויניסיוס מצביע על הסמל (IMAGO)
ויניסיוס וגונסאלו גרסיה חוגגים (IMAGO)ויניסיוס וגונסאלו גרסיה חוגגים (IMAGO)
ויניסיוס חוגג (Bing Image Creator)ויניסיוס חוגג (Bing Image Creator)
  • '90+3
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:3: כמו שהוא חלם. לאחר שעלה מהספסל ובישל לאמבפה, ויניסיוס נעל את המשחק עם שער מתוק מבישול של ברהים דיאס בסיומה של התקפה מתפרצת
  • '90
  • חילוף
  • חילוף מרגש אצל אוביידו: סנטי קסורלה נכנס לתשואות הקהל, דנדונקר יוצא
  • '87
  • חילוף
  • כוכב הערב קיליאן אמבפה מוחלף, דני סבאיוס נכנס על חשבונו
  • '87
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל הבלאנקוס: קרבחאל יוצא, טרנט נכנס
ויניסיוס ואמבפה חוגגים (IMAGO)ויניסיוס ואמבפה חוגגים (IMAGO)
ויניסיוס עם הכדור (IMAGO)ויניסיוס עם הכדור (IMAGO)
  • '83
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:2: דווקא בדקות בהן הורגש לחץ מצד הבלאנקוס, ויניסיוס, שעלה כמחליף, חילץ כדור ומסר לקיליאן אמבפה, שלא התבלבל מול השוער והכפיל את היתרון
  • '82
  • החמצה
  • אוביידו כמעט משיגה את השוויון! סיבו קיבל כדור נהד ומקצה הרחבה שחרר בעיטה שפגעה בקורה והלכה החוצה
  • '80
  • כרטיס צהוב
  • ויניסיוס קיבל את הכרטיס הצהוב אחרי התחזות בתוך הרחבה
  • '74
  • חילוף
  • חילוף גם בריאל מדריד: גונסאלו גרסיה במקומו של ארדה גולר
  • '73
  • חילוף
  • גם רונדון מוחלף, וינאס נכנס במקומו
  • '73
  • חילוף
  • חילוף כפול של המארחת: איליץ' יוצא, אג'אריה נכנס
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • גם דני קאלבו מקבל את הכרטיס הצהוב
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • איליץ' רואה את הכרטיס הצהוב אחרי עבירה על קרבחאל
צ'אבי אלונסו מחלק הוראות (IMAGO)צ'אבי אלונסו מחלק הוראות (IMAGO)
  • '65
  • החמצה
  • ריאל מדריד יצאה להתקפה מתפרצת, ברהים דיאס הכניס כדור חכם לואלוורדה שהשתלט ובעט מקרוב, אבל סחט עצירה גדולה מאסקנדל
  • '63
  • חילוף
  • ברהים דיאס נכנס על חשבונו של מסטנטואונו
  • '63
  • חילוף
  • חילוף כפול של צ'אבי אלונסו: רודריגו יוצא, ויניסיוס נכנס לכר הדשא
אורליאן טשואמני מוסר (רויטרס)אורליאן טשואמני מוסר (רויטרס)
  • '62
  • החמצה
  • לאחר דקות שקטות, הבלאנקוס הגיעו להזדמנות. קרבחאל חילץ כדור שהגיע לואלוורדה, האורוגוואי שחרר מסירה ארוכה לאמבפה שניסה לבעוט מחוץ לרחבה, אבל הכדור שלו הוסט והלך מחוץ למסגרת
  • '49
  • החמצה
  • ואלוורדה נותר פנוי וניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך בעט חזק מידי והכדור הלך מעל המסגרת
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק: לואנגו יוצא אצל אוביידו, חסן נכנס במקומו
מחצית ראשונה
קיליאן אמבפה ודני קרבחאל חוגגים (IMAGO)קיליאן אמבפה ודני קרבחאל חוגגים (IMAGO)
קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)
קיליאן אמבפה מאושר (IMAGO)קיליאן אמבפה מאושר (IMAGO)
קיליאן אמבפה בועט (רויטרס)קיליאן אמבפה בועט (רויטרס)
  • '37
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: האורחת באה על שכרה. טשואמני חילץ כדור במרכז המגרש, גולר הכניס כדור עומק גאוני לאמבפה, שהסתובב על המקום ושחרר עם רגל ימין בעיטה לפינה הרחוקה
  • '34
  • החמצה
  • ארדה גולר הכניס כדור אדיר לרחבה, מסטנטואונו ניסה להגיע אליו תוך כדי גלישה, אך לא התחבר אליו בצורה מספיק טובה
  • '32
  • החמצה
  • בתום התקפה קבוצתית יפה של האורחת, ארדה גולר ניסה לשחרר בעיטה מחוץ לרחבה, אבל הביצוע שלו היה חלש מידי והלך למרכז השער
אלברו קרראס מוסר (רויטרס)אלברו קרראס מוסר (רויטרס)
  • '23
  • החמצה
  • מצב ראשון לאוביידו! המארחת יצאה להתקפת מעבר מהירה, כאשר רונדון מסר כדור ארוך לדנדונקר, אבל הבלגי ניסה להקפיץ מעל קורטואה ללא הצלחה
פרנקו מסטנטואונו נופל בתוך הרחבה (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו נופל בתוך הרחבה (IMAGO)
  • '15
  • החמצה
  • פרנקו מסטנטואונו עבר שחקן, נכנס לרחבה והוכשל. שחקני ריאל מדריד דרשו פנדל, אבל השופט דחה את הטענות ובצדק
רודריגו פורץ בצד שמאל (רויטרס)רודריגו פורץ בצד שמאל (רויטרס)
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לבלאנקוס! רודריגו פרץ יפה מצד שמאל, חתך לאמצע ושחרר בעיטה נהדרת לפינה הרחוקה, אבל אסקנדל השתטח יפה והדף לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • קרלוס טרטיירה שרק לפתיחת ההתמודדות!
