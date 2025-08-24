הקבוצה שלו: צמד לאמבפה, 0:3 לריאל על אוביידו

השחקן המצטיין
קיליאן אמבפה, ציון: 8
ה-כוכב של הבלאנקוס. השלים צמד מרשים וסיפק הצהרת כוונות אמיתית לקראת העונה הקרובה
השחקן המאכזב
איליאס שאירה, ציון: 4
שחקן הכנף המוכשר צריך היה לתרום יותר עבור המארחת. לא הורגש כלל היום
המחזור השני בליגה הספרדית נמשך הערב (ראשון), כאשר ריאל מדריד יצאה למשחק חוץ מול העולה החדשה ריאל אוביידו, גברה עליה 0:3 מצמד של קיליאן אמבפה ושער של ויניסיוס, ונצמדה לברצלונה בצמרת עם שני ניצחונות משני משחקים.
אחרי שקבוצתו התקשתה והשיגה רק 0:1 מול אוססונה במחזור הפתיחה, צ’אבי אלונסו החליט לפעול ולתת הזדמנויות ללא מעט שחקנים שלא קיבלו את הצ’אנס ב-11 במחזור הקודם. הוא נתן לרודריגו, דני קרבחאל, פרנקו מסטנטואונו ואנטוניו רודיגר את ההזדמנות בהרכב הפותח, והוריד את ויניסיוס, טרנט אלכסנדר ארנולד, ברהים דיאס ואדר מיליטאו לספסל.
בפתיחת המשחק, לא נראה היה שהשינויים הולידו משהו חדש. הבלאנקוס שלטו בקצב, אך התקשו להגיע למצבים איכותיים ב-30 הדקות הראשונות, אבל אז משהו השתנה. הבלאנקוס העלו הילוך והחלו לתקוף בחמת זעם על שערו של מאסקנדל, עד שהגיע קיליאן אמבפה שקיבל מסירה אדירה מגולר, הסתובב נהדר וסיים בחדות לפינה בדרך ל-0:1.
גם המחצית השנייה נפתחה בצורה רגועה למדי, עד שהגיע ויניסיוס. הברזילאי, שנראה היה שלא מרוצה מהעובדה שפתח על הספסל הערב, החליט להוציא עצבים. זה התחיל בחילוץ כדור שלו ובישול לקיליאן אמבפה בדקה ה-83, והסתיים עם שער משלו מבישול של ברהים דיאז על סף השריקה לסיום, בדרך ל-0:3 שמהווה רווח כפול עבור הבלאנקוס – גם ניצחון, וגם אולי המשחק שיכניס את ויניסיוס לעונת 2025/26.
בעקבות הניצחון כאמור, החבורה של צ’אבי לאונסו מחזיקה בשש נקודות משש אפשריות וכעת היא נמצא במקום השלישי ב’לה ליגה’, אחרי ויאריאל וברצלונה. במחזור הבא הבלאנקוס יארחו את מיורקה בברנבאו בנסיו להמשיך ולשמור על המאזן המושלם. מנגד, אוביידו רשמה הפסד שני ברציפות, והיא תנסה להתאושש במחזור הבא כאשר תארח את ריאל סוסיאדד.
ריאל מביסה את אוביידו, אמבפה מככב עם צמד
מחצית שניה
-
'90+3
- קרלוס טרטיירה שורק לסיום ההתמודדות! ריאל מדריד משיגה 0:3 על ריאל אוביידו
-
'90+3
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:3: כמו שהוא חלם. לאחר שעלה מהספסל ובישל לאמבפה, ויניסיוס נעל את המשחק עם שער מתוק מבישול של ברהים דיאס בסיומה של התקפה מתפרצת
-
'90
- חילוף מרגש אצל אוביידו: סנטי קסורלה נכנס לתשואות הקהל, דנדונקר יוצא
-
'87
- כוכב הערב קיליאן אמבפה מוחלף, דני סבאיוס נכנס על חשבונו
-
'87
- חילוף כפול אצל הבלאנקוס: קרבחאל יוצא, טרנט נכנס
-
'83
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:2: דווקא בדקות בהן הורגש לחץ מצד הבלאנקוס, ויניסיוס, שעלה כמחליף, חילץ כדור ומסר לקיליאן אמבפה, שלא התבלבל מול השוער והכפיל את היתרון
-
'82
- אוביידו כמעט משיגה את השוויון! סיבו קיבל כדור נהד ומקצה הרחבה שחרר בעיטה שפגעה בקורה והלכה החוצה
-
'80
- ויניסיוס קיבל את הכרטיס הצהוב אחרי התחזות בתוך הרחבה
-
'74
- חילוף גם בריאל מדריד: גונסאלו גרסיה במקומו של ארדה גולר
-
'73
- גם רונדון מוחלף, וינאס נכנס במקומו
-
'73
- חילוף כפול של המארחת: איליץ' יוצא, אג'אריה נכנס
-
'72
- גם דני קאלבו מקבל את הכרטיס הצהוב
-
'67
- איליץ' רואה את הכרטיס הצהוב אחרי עבירה על קרבחאל
-
'65
- ריאל מדריד יצאה להתקפה מתפרצת, ברהים דיאס הכניס כדור חכם לואלוורדה שהשתלט ובעט מקרוב, אבל סחט עצירה גדולה מאסקנדל
-
'63
- ברהים דיאס נכנס על חשבונו של מסטנטואונו
-
'63
- חילוף כפול של צ'אבי אלונסו: רודריגו יוצא, ויניסיוס נכנס לכר הדשא
-
'62
- לאחר דקות שקטות, הבלאנקוס הגיעו להזדמנות. קרבחאל חילץ כדור שהגיע לואלוורדה, האורוגוואי שחרר מסירה ארוכה לאמבפה שניסה לבעוט מחוץ לרחבה, אבל הכדור שלו הוסט והלך מחוץ למסגרת
-
'49
- ואלוורדה נותר פנוי וניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך בעט חזק מידי והכדור הלך מעל המסגרת
-
'46
- חילוף ראשון במשחק: לואנגו יוצא אצל אוביידו, חסן נכנס במקומו
מחצית ראשונה
-
'37
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: האורחת באה על שכרה. טשואמני חילץ כדור במרכז המגרש, גולר הכניס כדור עומק גאוני לאמבפה, שהסתובב על המקום ושחרר עם רגל ימין בעיטה לפינה הרחוקה
-
'34
- ארדה גולר הכניס כדור אדיר לרחבה, מסטנטואונו ניסה להגיע אליו תוך כדי גלישה, אך לא התחבר אליו בצורה מספיק טובה
-
'32
- בתום התקפה קבוצתית יפה של האורחת, ארדה גולר ניסה לשחרר בעיטה מחוץ לרחבה, אבל הביצוע שלו היה חלש מידי והלך למרכז השער
-
'23
- מצב ראשון לאוביידו! המארחת יצאה להתקפת מעבר מהירה, כאשר רונדון מסר כדור ארוך לדנדונקר, אבל הבלגי ניסה להקפיץ מעל קורטואה ללא הצלחה
-
'15
- פרנקו מסטנטואונו עבר שחקן, נכנס לרחבה והוכשל. שחקני ריאל מדריד דרשו פנדל, אבל השופט דחה את הטענות ובצדק
-
'3
- הזדמנות ראשונה לבלאנקוס! רודריגו פרץ יפה מצד שמאל, חתך לאמצע ושחרר בעיטה נהדרת לפינה הרחוקה, אבל אסקנדל השתטח יפה והדף לקרן
-
'1
- קרלוס טרטיירה שרק לפתיחת ההתמודדות!