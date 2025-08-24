הקבוצה שלו: צמד לאמבפה, 0:3 לריאל על אוביידו

דעת המבקר

השחקן המצטיין קיליאן אמבפה, ציון: 8

ה-כוכב של הבלאנקוס. השלים צמד מרשים וסיפק הצהרת כוונות אמיתית לקראת העונה הקרובה קיליאן אמבפה, ציון: 8ה-כוכב של הבלאנקוס. השלים צמד מרשים וסיפק הצהרת כוונות אמיתית לקראת העונה הקרובה השחקן המאכזב איליאס שאירה, ציון: 4

שחקן הכנף המוכשר צריך היה לתרום יותר עבור המארחת. לא הורגש כלל היום איליאס שאירה, ציון: 4שחקן הכנף המוכשר צריך היה לתרום יותר עבור המארחת. לא הורגש כלל היום

הרכבים וציונים

המחזור השני בליגה הספרדית נמשך הערב (ראשון), כאשר ריאל מדריד יצאה למשחק חוץ מול העולה החדשה ריאל אוביידו, גברה עליה 0:3 מצמד של קיליאן אמבפה ושער של ויניסיוס, ונצמדה לברצלונה בצמרת עם שני ניצחונות משני משחקים.

אחרי שקבוצתו התקשתה והשיגה רק 0:1 מול אוססונה במחזור הפתיחה, צ’אבי אלונסו החליט לפעול ולתת הזדמנויות ללא מעט שחקנים שלא קיבלו את הצ’אנס ב-11 במחזור הקודם. הוא נתן לרודריגו, דני קרבחאל, פרנקו מסטנטואונו ואנטוניו רודיגר את ההזדמנות בהרכב הפותח, והוריד את ויניסיוס, טרנט אלכסנדר ארנולד, ברהים דיאס ואדר מיליטאו לספסל.

בפתיחת המשחק, לא נראה היה שהשינויים הולידו משהו חדש. הבלאנקוס שלטו בקצב, אך התקשו להגיע למצבים איכותיים ב-30 הדקות הראשונות, אבל אז משהו השתנה. הבלאנקוס העלו הילוך והחלו לתקוף בחמת זעם על שערו של מאסקנדל, עד שהגיע קיליאן אמבפה שקיבל מסירה אדירה מגולר, הסתובב נהדר וסיים בחדות לפינה בדרך ל-0:1.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

גם המחצית השנייה נפתחה בצורה רגועה למדי, עד שהגיע ויניסיוס. הברזילאי, שנראה היה שלא מרוצה מהעובדה שפתח על הספסל הערב, החליט להוציא עצבים. זה התחיל בחילוץ כדור שלו ובישול לקיליאן אמבפה בדקה ה-83, והסתיים עם שער משלו מבישול של ברהים דיאז על סף השריקה לסיום, בדרך ל-0:3 שמהווה רווח כפול עבור הבלאנקוס – גם ניצחון, וגם אולי המשחק שיכניס את ויניסיוס לעונת 2025/26.

בעקבות הניצחון כאמור, החבורה של צ’אבי לאונסו מחזיקה בשש נקודות משש אפשריות וכעת היא נמצא במקום השלישי ב’לה ליגה’, אחרי ויאריאל וברצלונה. במחזור הבא הבלאנקוס יארחו את מיורקה בברנבאו בנסיו להמשיך ולשמור על המאזן המושלם. מנגד, אוביידו רשמה הפסד שני ברציפות, והיא תנסה להתאושש במחזור הבא כאשר תארח את ריאל סוסיאדד.