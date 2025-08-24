יום ראשון, 24.08.2025 שעה 14:20
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

"אף מאמן בחיפה לא זכה בליגה בלי העזרה שלי"

לאחר שפלורס הודה שהקשיב לעצתו, הפרשן איציק אהרונוביץ אמר בשיחת היום ב-ONE: "גם תמורת 50,000 שקל לא אעבוד במכבי חיפה". וגם: לקראת בית"ר בטדי

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

אפילו האופטימיים שבאוהדי מכבי חיפה לא ציפו לתוצאה שהם קיבלו אתמול (שבת). הירוקים פתחו את ליגת העל עם 0:4 ענק על מכבי בני ריינה, רק שבוע אחרי שהפסידו ליריבה הזו בגביע הטוטו. יממה לאחר התצוגה המרשימה, איציק אהרונוביץ עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כדי לדון על ההופעה של דייגו פלורס והשחקנים שלו, לאחר שהמאמן טען שהקשיב לעצותיו של הפרשן.

אהרונוביץ פתח: “ביום חמישי פלורס חיזק אותי ואמר לכולם שאני עוזר המאמן שלו בצחוק, הוא אמר לכל העיתונאים את זה. אני תמיד נתתי עצות למאמנים, גרנט, רועי לוי, אבל לעולם המאמנים לא הודו. היה במכבי חיפה מאמן אחד שלקח אליפות בלי העזרה שלי?”

על האפשרות לתפקיד רשמי אצל הירוקים: “תן לי רק לכתוב טורים אצלכם. לפני חודש התקשר אליי מקורב ליעקב שחר, שאמר לי להתקשר אליו, אמרתי לו שאני לא אתקשר לשחר, ולשחר יש את המספר שלי, גם תמורת 50,000 שקל לא הייתי עובד במכבי חיפה”.

שחקני מכבי חיפה מברכים את מתיאס נהואל (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מברכים את מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

הוא המשיך: “יש לי את העסקים שלי, הילדים שלי מנהלים אותם, לא חסר לי כלום, אני אוהב את מכבי חיפה אהבה ענקית, שיחקתי אצלה, מגיל 16 וחצי בקבוצה הבוגרת. שיחקתי בקבוצה בינונית ולא בתקופה הגדולה של האליפויות, אבל אני 27 שנים ברדיו ומי כמוכם יודעים מה עשיתי”.

לגבי בית”ר בשבוע הבא: “הכותרת שנתתי לטור שלי אתמול, זה שהשחקנים מאמינים בפלורס. אחד השחקנים אמר לי שזה נכון גם, אם הם ישחקו בהתאם לטקטיקה שהוא יתרגל איתם השבוע ויעמיד אותם נגד בית”ר, כי אני חושב שהטקטיקה של אתמול מתאימה כמו כפפה ליד נגד בית”ר, אז חיפה תנצח”.

עוד אמר: “ברוך השם למכבי חיפה יש שני מגנים מהירים מאוד, בלמים טכניים ומהירים וגם אגרסיביים. השלישייה באמצע עושה את העבודה, אם יש יעמוד כפי שהם עשו אתמול, אז יהיה מי שייתן את הגול, אבל זה אם ואם ואם לסבתא שלי היו גלגלים ואם”.

אהרונוביץ המשיך: “זה שבאים ואומרים ‘גול בפנדל, מה בית”ר’, אי אפשר לזלזל במכבי חיפה, כי עד לפני ה-0:4 כולכם חתכתם ופסלתם. אגיד את המשפט שאני אומר תמיד – טקטיקה מצמצמת פערי איכות. דרור קשטן הגדול ז”ל לקח פה 6 אליפויות עם משחקים טקטיים. אז מכבי חיפה לא נוצצת כמו בתקופת בכר באליפויות, אבל עם משמעת וטקטיקה היא תוכל לצמצם הכל. למרות זאת אגיד שמכבי חיפה לא יכולה לקחת אליפות”.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)
