ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

"לא ישחקו 8 זרים ביחד, פלייאוף עליון? אפשרי"

מאמן אשדוד, חיים סילבס, ל"שיחת היום": "עשינו מהפכה, זה סגל חדש ומוכן, ג'קי לא רוצה סרט מלחמה. לחץ תמיד יש". וגם: רביד אברג'יל והאצטדיון החדש

|
חיים סילבס (חגי מיכאלי)
חיים סילבס (חגי מיכאלי)

מ.ס אשדוד פתחה את הליגה בדיוק כמו שהיא רצתה. אחרי שנשארה בליגה אשתקד וחיים סילבס נשאר על הקווים לעוד עונה, הדרומיים ניצחו אתמול (שבת) את הפועל ירושלים 1:2 אחרי מהפך גדול משערים של יוג’ין אנסה ואיליי טמם. מאמן הקבוצה מעיר נמל עלה לדבר יממה לאחר המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מרוצה מהניצחון?
”מאוד. יש פה אלמנט נוסף מלבד התוצאה, באנו אחרי גביע הטוטו שלא היו תוצאות טובות, רצינו לפתוח ברגל ימין, חדר ההלבשה רצה קצת גיבוש. 30 דקות ראשונות לא הובלנו ואפילו נכנסו לפיגור, וקמנו מזה לאט לאט לתוך המשחק וידענו להפוך את התוצאה. אין גיבוש טוב מזה לקבוצה”.

צירפתם לאחרונה את אסף ארניה מגרמניה, מה אתה יכול לומר עליו ועל הרכש בקיץ הזה?
“שהבאנו 8 זרים חתומים, לא ישחקו 8 זרים, אבל זה מוכיח שהשנה כל המערכת בראשות ג’קי התארגנה הרבה יותר מהר. ג’קי לא רוצה בינואר עוד מלחמה, הוא רוצה לישון, רוצה להצליח”.

שחקני אשדוד חוגגים (אורן בן חקון)שחקני אשדוד חוגגים (אורן בן חקון)

עשית מהפכה בסגל?
”כן, הסגל חדש. אני מרוצה ממנו מאוד, לא בגלל הניצחון, אלא אמרתי את זה גם במסיבת העיתונאים לקראת המשחק. כמובן שכל עוד החלון פתוח אז סביר להניח שאנחנו יכולים עוד לעשות שינויים לכאן ולכאן. אנחנו ערניים לשוק, בעיקר הישראלי, ואם יהיה משהו שישדרג אולי נביא”.

בגביע הטוטו הייתם עוד צריכים להתחבר, כרגע אתה מרוצה?
”בגלל שניצחנו אז התחושה היא הרבה יותר טובה, ברור שבתאריך הזה אנחנו לא מוכנים במיליון אחוז. יש פה שחקנים שערכו 3-4 אימונים ושיחקו, יש עוד מה להספיק, מה לשפר ברמה האישית וגם הקבוצתית".

היה לחץ?
”תמיד. גם בגביע הטוטו. זה משהו שאני שם תמיד בראש. בגביע הטוטו התוצאה אולי לא הכי חשובה, אבל רציתי לנצח, אני תמיד רוצה לנצח. להגיד עכשיו מטרות והכל זה, זה סתם, כולם מבינים שאם אשדוד תגיע לעליון זו הצלחה ואם תרד זה כישלון, אבל אני חושב שאשדוד צריכה קודם להכיר את הליגה, לפגוש עוד קבוצות, להבין איפה אנחנו עומדים. יש לנו את הכלים כדי לבוא לכל מגרש כדי לבוא ולשחק טוב ולמצוא דרך לנצח. המטרה היא לבוא לכל מגרש לנצח. אחרי עוד כמה מחזורים אדע איפה אשדוד ממוקמת ביחס לעוצמה שלה והיכולות שלה”.

אבל איזה כדורגל תרצה לראות?
“אני רוצה לראות כדורגל אטרקטיבי, הרבה גולים, ניצחונות, כל מה שאוהד רוצה לראות, ברור”.

"רוצה לראות הרבה גולים". סילבס (אורן בן חקון)"רוצה לראות הרבה גולים". סילבס (אורן בן חקון)

אתם בונים קבוצה כדי שעוד עונה יהיו עוד כמה חיזוקים, ועם האצטדיון החדש תהיה קבוצה אטרקטיבית?
”אני חושב שזה משהו שיכול לשבת בראש, אבל זה קשה כי הכדורגל דינמי ואין לדעת לאן ילכו הדברים. אתה לא יודע אם פגעת בזרים, בחיבור שלהם, קשה לתכנן כבר לעונה הבאה, אבל האצטדיון מרחף מעל כולם זה ברור, אין שאלה. זה חתיכת דבר באשדוד, מקווה שזה ידחוף אוהדים ויהיה יותר קהל לאשדוד. מקווה שהעונה גם נשחק טוב ונמשוך קהל”.

פלייאוף עליון זו משימה אפשרית?
”כן. הקבוצות די שוות, כל שנה יש קבוצות שמצליחות ונכנסות ויש מאכזבות שנלחמות על ירידה ויורדות, לא רואה סיבה שאשדוד לפחות בראש שלה לא תחשוב על דבר כזה”.

סגרת את הרכש?
”אמרתי בהתחלה, אנחנו כן עם היד על הדופק ומנסים לעשות הכל כדי לחזק עוד קצת. בזרים סיימנו, אבל בשוק הישראלי אנחנו עם היד על הדופק”.

למה נפרדת מרביד אברג’יל שעבר לבית”ר?
”שחקן מאוד מוכשר, אבל הוא כבר שנתיים או שלוש באותו מקום מבחינת הפריצה שלו קדימה ולא מסתדר לו, הוא לא היה מרוצה מאיך שהדברים הסתדרו. ולפעמים בן אדם משנה מקום ויכול לפרוח, הוא באמת כישרון גדול ויש לו פוטנציאל. אם הוא יצליח אני אשמח מאוד עבורו”.

