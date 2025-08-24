יום ראשון, 24.08.2025 שעה 21:54
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
-40-00מ.ס קריית ים16

עמוס לוזון לשיחת היום: לא חוזר למכבי פ"ת

על רקע חזרת הבן לקבוצת נעוריו: "אין סיכוי שאחזור, אני מחוץ לכדורגל. אגיע רק למשחקים שהוא יפתח בהם ב-11. את ראשון לציון החזרתי לעירייה בחינם"

|
עמוס לוזון (ראובן שוורץ)
עמוס לוזון (ראובן שוורץ)

האם עמוס לוזון בדרך חזרה למכבי פתח תקווה, על רקע חזרת הבן עמרי לקבוצה בה גדל?

עמוס לוזון אמר ל”שיחת היום” ב-ONE: "אין סיכוי, אני לא חוזר למכבי פ"ת, אין סיכוי. אחרי שאבי (לוזון, ג.ל) והמאמן פנו אל הילד הוא החליט שזה הזמן מבחינתו לחזור למכבי פ"ת. אני מחוץ לכדורגל. את ראשון לציון החזרתי לעירייה בחינם כי אני לא רוצה להיות קשור לכדורגל".

עוד אמר לוזון: "אני אגיע למשחקים רק שעמרי יפתח בהרכב. אני כולי מרוכז בעסקים, אני אוהב את העבודה שלי ולא רוצה להיות קשור לכדורגל. כאשר גיא (לוזון, האחיין) ועומרי לא יהיו בכדורגל, אני לא אגיע גם למשחקים".

האם אכן עמוס ישמור על ניתוק ממכבי פ"ת? ימים יגידו. 

עמוס לוזון לא חוזר למכבי פ"ת
