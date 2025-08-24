יום שני, 25.08.2025 שעה 03:01
כדורגל ישראלי

גבי קניקובסקי צפוי לשוב לסגל נבחרת ישראל

בן שמעון יפרסם בחמישי את סגל הנבחרת לקראת מולדובה ואיטליה, ואחרי שבפעם הקודמת קניקובסקי הודח מהסגל נראה שהפעם יחזור. וגם: אבו פאני וסולומון

|
גבי קניקובסקי (IMAGO)
גבי קניקובסקי (IMAGO)

גבי קניקובסקי צפוי לשוב לנבחרת ישראל. מאמן הנבחרת רן בן שמעון צפוי לפרסם ביום חמישי את סגל הנבחרת לקראת המשחקים מול מולדובה (5.9) ואיטליה (8.9) במסגרת מוקדמות המונדיאל 2026. כזכור, בזמנו כשבן שמעון ויתר על קניקובסקי הדבר עורר סערה גדולה והשחקן לקח קשה את אי זימונו לנבחרת ישראל.

מאז, כידוע, קניקובסקי ובן שמעון שוחחו ביניהם. מנגד, מוחמד אבו פאני ששייך עדיין לפרנצווארוש ההונגרית אמור לעבור ליעד אחר, לא משחק וגם סובל מכאבים בברכו. אבו פאני נחשב לשחקן חשוב מאוד, אך נראה שבמצב הנוכחי אין לבן שמעון ברירה אלא לוותר עליו.

לבן שמעון צרות מבחינת הגנת הנבחרת. רז שלמה לא משחק, סתיו למקין לא משחק בטוונטה ההולנדית, ועידן נחמיאס משחק מעט בלודוגורץ הבולגרית. המגן והקפטן אלי דסה עדיין בלי קבוצה. למרות שהוא מתאמן ושומר על כושר, אין לו כושר משחק.

עוד עוקבים בנבחרת מה קורה עם מנור סולומון, שחקנה של טוטנהאם, שחזר להתאמן, אך עדיין סובל מכאבים. מנור אמר לאנשי הנבחרת כי הוא יהיה כשיר למשחקים ולא מתכוון לוותר עליהם.

נבחרת ישראל לקראת מוקדמות המונדיאל
