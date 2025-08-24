יום ראשון, 24.08.2025 שעה 12:23
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

פרסום ראשון: קשר ניגרי על סף חתימה בק"ש

החבורה מהצפון קרובה לצרף שחקן לחלק הקדמי, כאשר ואלה מוסה עלי מתקרב למועדון. שיחק בעונה החולפת בליגה האלג'יראית, רשם 20 הופעות וכבש שער אחד

|
ואלה מוסא עלי (IMAGO)
ואלה מוסא עלי (IMAGO)

עירוני קריית שמונה מחפשת כבר זמן רב קשר כנף לחיזוק החלק הקדמי, במקומו של ז'ארדל שעזב להפועל ירושלים, כאשר נראה שהיא מאוד קרובה למצוא אותו.

ל-ONE נודע לראשונה, שהקשר ואלה מוסה עלי, נמצא על סף חתימה במועדון ואם לא יחולו הפתעות של הרגע האחרון, הוא יחזק את הסגל של שי ברדה. בק"ש עדיין לא מברכים על המוגמר, לאחר ששלושה זרים שהיו אמורים לחתום בשבועיים האחרונים, לא הגיעו ברגע האחרון.

הניגרי בן ה-24, שיחק בעונה האחרונה בליגה האלג'יראית במדי ALGER USM, במדיה רשם 20 הופעות ושער ליגה אחד. עוד לפני כן, הוא בלט במדי הליגה הצ'כית: הוא כבש 5 שערים לפני כשנתיים במדי צסק"א סוביודיצה, כאשר שיחק גם בבארנו, שם כבש כמות שערים זהה.

שי ברדה (ראובן שוורץ)שי ברדה (ראובן שוורץ)

עוד לפני כן, שיחק בליגה האוסטרית השנייה במדי אמסטטן, שם כבש שמונה שערים ובליגה האסטונית, שם כבש 11 שערים. בק"ש מקווים שהוא יצטרף כבר בימים הקרובים ויעבה עומק לחלק הקדמי.

