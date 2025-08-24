פרסום ראשון: קשר ניגרי על סף חתימה בק"ש

עירוני קריית שמונה מחפשת כבר זמן רב קשר כנף לחיזוק החלק הקדמי, במקומו של ז'ארדל שעזב להפועל ירושלים, כאשר נראה שהיא מאוד קרובה למצוא אותו.

ל-ONE נודע לראשונה, שהקשר ואלה מוסה עלי, נמצא על סף חתימה במועדון ואם לא יחולו הפתעות של הרגע האחרון, הוא יחזק את הסגל של שי ברדה. בק"ש עדיין לא מברכים על המוגמר, לאחר ששלושה זרים שהיו אמורים לחתום בשבועיים האחרונים, לא הגיעו ברגע האחרון.

הניגרי בן ה-24, שיחק בעונה האחרונה בליגה האלג'יראית במדי ALGER USM, במדיה רשם 20 הופעות ושער ליגה אחד. עוד לפני כן, הוא בלט במדי הליגה הצ'כית: הוא כבש 5 שערים לפני כשנתיים במדי צסק"א סוביודיצה, כאשר שיחק גם בבארנו, שם כבש כמות שערים זהה.

שי ברדה (ראובן שוורץ)

עוד לפני כן, שיחק בליגה האוסטרית השנייה במדי אמסטטן, שם כבש שמונה שערים ובליגה האסטונית, שם כבש 11 שערים. בק"ש מקווים שהוא יצטרף כבר בימים הקרובים ויעבה עומק לחלק הקדמי.