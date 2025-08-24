יום שני, 25.08.2025 שעה 02:25

אוסקר גלוך בועט (IMAGO)

אייאקס ניצחה 0:2, גלוך היה מעורב בשער הראשון

הישראלי פתח לראשונה בהרכב, כשפעולה נהדרת שלו הסתיימה בריבאונד של ברחהאוס לרשת. וחהורסט קינח עם גול גדול לקראת הסוף, אוסקר הוחלף אחרי 63 דקות

מערכת ONE | 24/08/2025 17:45
יום ראשון, 24/08/2025, 17:45אצטדיון יוהאן קרויף ארנהליגה הולנדית - מחזור 3
הראקלס אלמלו
הסתיים
2 0
שופט: מארק נגטגל (ציון: 7)
אייאקס
ליגה הולנדית 25-26
91-123ניימיכן1
93-123פ.ס.וו. איינדהובן2
72-63אייאקס3
61-42פיינורד4
60-32זוולה5
63-93אוטרכט6
67-63ספרטה רוטרדם7
43-62אלקמאר8
35-53וולנדם9
34-23טוונטה אנסחדה10
39-53כרונינגן11
36-23נאק ברדה12
27-43גו אהד איגלס13
14-32פורטונה סיטארד14
15-33הירנביין15
16-23טלסטאר16
011-23אקסלסיור רוטרדם17
010-13הראקלס אלמלו18
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ואוט וחהורסט, ציון: 6
הגיע למצבים, שמר על הכדור וגם קינח עם גול גדול
השחקן המאכזב
לוקה קולנוביץ', ציון: 3
בקושי נגע בכדור, וכשנגע איבד מהר מאוד. מחלוץ מצופה לייצר מעט יותר
הרכבים וציונים
 
 

כשג’ון הייטינחה פרסם את ההרכב הפותח של אייאקס, גם אוסקר גלוך וגם כל חובבי הכדורגל בישראל שמחו לראות שהישראלי ברשימה. עם הכוכב ב-11 לראשונה מאז שהגיע, מועדון הפאר מאמסטרדם חזר למסלול הניצחונות ורשם היום (ראשון) 0:2 ביוהאן קרויף ארנה על הראקלס.

את הגול כבש סטיבן ברחהאוס, אבל את כל התודות הוא חייב לגלוך, שהיה מעורב בשער והחל את המהלך. אוסקר קיבל כדור בצד, להטט כל הדרך לרחבה, רשם דאבל פס גדול, שחרר בעיטה ונבלם, ואת הריבאונד כבש ברחהאוס בנגיעה אחת לרשת. בהמשך, ואוט וחהורסט הכפיל וחתם עם פצצה לרשת בדקה ה-87.

גלוך רשם בסך הכל 63 דקות לא רעות בכלל, עם מעורבות בשער ומספר רגעים שהראה את הקסמים שלו, לצד מספר רגעים מועטים בהם איבד את הכדור והיה פחות מרוכז. מה שכן אפשר לומר, זה שאייאקס לא הרשימה בכלל פעם נוספת, ואין ספק שהסטנדרט ידוע במועדון הזה והקהל לא אוהב שאין כדורגל, גם כשמנצחים.

האדומים ניצחו במחזור הפתיחה ולא הרשימו, עשו תיקו במחזור השני ולא הרשימו וכעת שוב ניצחו מבלי להרשים יתר על המידה, ואין ספק שהמאמן הייטינחה מרגיש את הלחץ. בכל מקרה, המשחק הבא של אייאקס יהיה נגד וולנדאם ביום שבת, 30.8, בשעה 17:30, ואנחנו רק נקווה ששוב נראה את גלוך ב-11.

מחצית שניה
  • '90+5
  • אחר
  • שריקת הסיום! גלוך פתח לראשונה בהרכב, שיחק 64 דקות, היה מעורב בגול הראשון ואייאקס ניצחה 0:2 את הראקלס, שוב מבלי להרשים יותר מידי
שחקני אייאקס מתחבקים (IMAGO)שחקני אייאקס מתחבקים (IMAGO)
שחקני אייאקס מאושרים (IMAGO)שחקני אייאקס מאושרים (IMAGO)
ואוט וחהורסט מאושר (IMAGO)ואוט וחהורסט מאושר (IMAGO)
ואוט וחהורסט חוגג (IMAGO)ואוט וחהורסט חוגג (IMAGO)
ואוט וחהורסט בטירוף (IMAGO)ואוט וחהורסט בטירוף (IMAGO)
  • '87
  • שער
  • שער! אייאקס עלתה ל-0:2: דייבי קלאסן נשלח לעומק, העביר רוחב לווחהורסט והחלוץ הפציץ את הרשת בעוצמה. תחילה הורם דגל לנבדל מוקדם של קלאסן, אבל ב-VAR התערבו והשופט הצביע על האמצע
  • '85
  • חילוף
  • טה וייריק עלה, שפרמן הוחלף
  • '85
  • חילוף
  • חילופים אחרונים אצל האורחת. זמבורק פינה את מקומו לסטריאנו
לוקאס רוזה (IMAGO)לוקאס רוזה (IMAGO)
ג'ון הייטינחה (IMAGO)ג'ון הייטינחה (IMAGO)
  • '78
  • חילוף
  • ושוטאלו במקומו של פיץ'-ג'ים
  • '78
  • חילוף
  • רגיר במקום גאאי
  • '78
  • חילוף
  • הייטינחה ביצע חילוף משולש. מוקיו במקום מורו
יורי באס (IMAGO)יורי באס (IMAGO)
אוון וינדאל (IMAGO)אוון וינדאל (IMAGO)
  • '74
  • חילוף
  • בניטה החליף את וויקהוף
  • '74
  • חילוף
  • חילוף כפול הפעם אצל הראקלס. ואן גילסט יצא, בורגס סאנצ'ס עלה
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • זמבורק תפס בחולצה וקיבל את הצהוב השני במשחק, והשני של קבוצתו
ויטסלב יארוש (IMAGO)ויטסלב יארוש (IMAGO)
ואוט וחהורסט שומר על הכדור (IMAGO)ואוט וחהורסט שומר על הכדור (IMAGO)
  • '64
  • חילוף
  • גם כובש השער ברחהאוס ירד, אדווארדסן נכנס
  • '64
  • חילוף
  • שני שינויים באייאקס, והאחד שלא רצינו לראות. דייבי קלאסן עלה, אוסקר גלוך סיים את חלקו אחרי 64 דקות וכשהוא החל את המהלך שהוביל ל-0:1 של קבוצתו
אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך מחפש אופציות (IMAGO)אוסקר גלוך מחפש אופציות (IMAGO)
  • '62
  • החמצה
  • כמעט ה-0:2. וחהורסט נשלח להוציא מתפרצת, העביר רוחב לברחהאוס והקשר בעט פצצה לשער, קייזר התעופף נהדר ומנע שער בטוח
  • '60
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק. האורחת הוציאה את תומאס בראנס, אדין חרוסטיץ' עלה במקומו
קיאן פיץ-ג'ים בפעולה (IMAGO)קיאן פיץ-ג'ים בפעולה (IMAGO)
ברייאן ברובי צופה (IMAGO)ברייאן ברובי צופה (IMAGO)
  • '52
  • החמצה
  • הזדמנות אדירה לאייאקס. קיאן פיץ'-ג'ים דהר מגרש שלם ובשלושה על אחד הוא הלך לבד, ועד שהוא מסר למורו ההגנה הסתדרה והספרדי נבלם לקרן. גלוך היה לבד בצד השני וחיכה למסירה
מחצית ראשונה
  • '41
  • פציעה
  • רגעים קצת מדאיגים עבור אייאקס כשרוזה נשכב על הדשא עם פציעה, אך השחקן קיבל טיפול ורצה לנסות להמשיך לשחק
חיבוקים באייאקס (IMAGO)חיבוקים באייאקס (IMAGO)
שחקני אייאקס מאושרים (IMAGO)שחקני אייאקס מאושרים (IMAGO)
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
סטיבן ברחהאוס חוגג (IMAGO)סטיבן ברחהאוס חוגג (IMAGO)
סטיבן ברחהאוס בטירוף (IMAGO)סטיבן ברחהאוס בטירוף (IMAGO)
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
  • '31
  • שער
  • שער! אייאקס עלתה ל-0:1: הבישול לא יהיה רשום על שמו, אך גלוך המשפיע הגדול ביותר על הגול הזה. הישראלי קיבל כדור, להטט לתוך הרחבה, ביצע דאבל פס ובעט. הכדור שלו נבלם על ידי בלם האורחת והגיע ישר לברחהאוס, שבעט לרשת בנגיעה
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • וחהורסט הקדים את מיראני והאחרון תיקל אותו באיחור, השופט הוציא לקפטן הראקלס את הצהוב הראשון במשחק
ואן דר קוסט מול ראול מורו (IMAGO)ואן דר קוסט מול ראול מורו (IMAGO)
עוצרים לתת כבוד (IMAGO)עוצרים לתת כבוד (IMAGO)
דקת כבוד לליסה, האוהדת שנרצחה (IMAGO)דקת כבוד לליסה, האוהדת שנרצחה (IMAGO)
  • '17
  • אחר
  • המשחק נעצר לדקה שלמה של מחיאות כפיים מצד כל השחקנים, השופטים, הספסלים ויושבי היוהאן קרויף ארנה, כהקדשה לאוהדת אייאקס שרופה שנרצחה בהולנד בגיל 17 בלבד. רגש מרגש מאוד באמסטרדם
  • '10
  • החמצה
  • הבעיטה הראשונה של אוסקר למסגרת. הישראלי קיבל כדור בקצה הרחבה מווחהורסט, לקח צעד ימינה ועם רגל ימין החזקה שלו בעט לשער, אבל ישר לידיים של קייזר
  • '6
  • החמצה
  • גלוך התעורר. הישראלי חיפש לעומק ומצא את וחהורסט, החלוץ בנגיעה השאיר לווינדאל והמגן בעט עם השמאלית שלו, אבל רק לרשת החיצונית מזווית קשה אחרי נגיעה של קייזר
ואוט וחהורסט (IMAGO)ואוט וחהורסט (IMAGO)
אנטון גאאי שומר על הכדור (IMAGO)אנטון גאאי שומר על הכדור (IMAGO)
  • '4
  • החמצה
  • גאי פרץ מדהים והעביר רוחב טוב מצד ימין, מורו הגיע ראשון והכדור שלו נבלם על קו השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק, מארק נגטגל, שרק לפתיחה! המשחק ביוהאן קרויף ארנה יצא לדרך
ג'ון הייטינחה מתראיין לפני המשחק (IMAGO)ג'ון הייטינחה מתראיין לפני המשחק (IMAGO)
שחקני אייאקס בהכנות אחרונות (IMAGO)שחקני אייאקס בהכנות אחרונות (IMAGO)
קנת' טיילור בחימום (IMAGO)קנת' טיילור בחימום (IMAGO)
הוספת תגובה
