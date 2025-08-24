אייאקס ניצחה 0:2, גלוך היה מעורב בשער הראשון

השחקן המצטיין
ואוט וחהורסט, ציון: 6
הגיע למצבים, שמר על הכדור וגם קינח עם גול גדול
השחקן המאכזב
לוקה קולנוביץ', ציון: 3
בקושי נגע בכדור, וכשנגע איבד מהר מאוד. מחלוץ מצופה לייצר מעט יותר
כשג’ון הייטינחה פרסם את ההרכב הפותח של אייאקס, גם אוסקר גלוך וגם כל חובבי הכדורגל בישראל שמחו לראות שהישראלי ברשימה. עם הכוכב ב-11 לראשונה מאז שהגיע, מועדון הפאר מאמסטרדם חזר למסלול הניצחונות ורשם היום (ראשון) 0:2 ביוהאן קרויף ארנה על הראקלס.
את הגול כבש סטיבן ברחהאוס, אבל את כל התודות הוא חייב לגלוך, שהיה מעורב בשער והחל את המהלך. אוסקר קיבל כדור בצד, להטט כל הדרך לרחבה, רשם דאבל פס גדול, שחרר בעיטה ונבלם, ואת הריבאונד כבש ברחהאוס בנגיעה אחת לרשת. בהמשך, ואוט וחהורסט הכפיל וחתם עם פצצה לרשת בדקה ה-87.
גלוך רשם בסך הכל 63 דקות לא רעות בכלל, עם מעורבות בשער ומספר רגעים שהראה את הקסמים שלו, לצד מספר רגעים מועטים בהם איבד את הכדור והיה פחות מרוכז. מה שכן אפשר לומר, זה שאייאקס לא הרשימה בכלל פעם נוספת, ואין ספק שהסטנדרט ידוע במועדון הזה והקהל לא אוהב שאין כדורגל, גם כשמנצחים.
האדומים ניצחו במחזור הפתיחה ולא הרשימו, עשו תיקו במחזור השני ולא הרשימו וכעת שוב ניצחו מבלי להרשים יתר על המידה, ואין ספק שהמאמן הייטינחה מרגיש את הלחץ. בכל מקרה, המשחק הבא של אייאקס יהיה נגד וולנדאם ביום שבת, 30.8, בשעה 17:30, ואנחנו רק נקווה ששוב נראה את גלוך ב-11.
מחצית שניה
-
'90+5
- שריקת הסיום! גלוך פתח לראשונה בהרכב, שיחק 64 דקות, היה מעורב בגול הראשון ואייאקס ניצחה 0:2 את הראקלס, שוב מבלי להרשים יותר מידי
-
'87
- שער! אייאקס עלתה ל-0:2: דייבי קלאסן נשלח לעומק, העביר רוחב לווחהורסט והחלוץ הפציץ את הרשת בעוצמה. תחילה הורם דגל לנבדל מוקדם של קלאסן, אבל ב-VAR התערבו והשופט הצביע על האמצע
-
'85
- טה וייריק עלה, שפרמן הוחלף
-
'85
- חילופים אחרונים אצל האורחת. זמבורק פינה את מקומו לסטריאנו
-
'78
- ושוטאלו במקומו של פיץ'-ג'ים
-
'78
- רגיר במקום גאאי
-
'78
- הייטינחה ביצע חילוף משולש. מוקיו במקום מורו
-
'74
- בניטה החליף את וויקהוף
-
'74
- חילוף כפול הפעם אצל הראקלס. ואן גילסט יצא, בורגס סאנצ'ס עלה
-
'70
- זמבורק תפס בחולצה וקיבל את הצהוב השני במשחק, והשני של קבוצתו
-
'64
- גם כובש השער ברחהאוס ירד, אדווארדסן נכנס
-
'64
- שני שינויים באייאקס, והאחד שלא רצינו לראות. דייבי קלאסן עלה, אוסקר גלוך סיים את חלקו אחרי 64 דקות וכשהוא החל את המהלך שהוביל ל-0:1 של קבוצתו
-
'62
- כמעט ה-0:2. וחהורסט נשלח להוציא מתפרצת, העביר רוחב לברחהאוס והקשר בעט פצצה לשער, קייזר התעופף נהדר ומנע שער בטוח
-
'60
- חילוף ראשון במשחק. האורחת הוציאה את תומאס בראנס, אדין חרוסטיץ' עלה במקומו
-
'52
- הזדמנות אדירה לאייאקס. קיאן פיץ'-ג'ים דהר מגרש שלם ובשלושה על אחד הוא הלך לבד, ועד שהוא מסר למורו ההגנה הסתדרה והספרדי נבלם לקרן. גלוך היה לבד בצד השני וחיכה למסירה
מחצית ראשונה
-
'41
- רגעים קצת מדאיגים עבור אייאקס כשרוזה נשכב על הדשא עם פציעה, אך השחקן קיבל טיפול ורצה לנסות להמשיך לשחק
-
'31
- שער! אייאקס עלתה ל-0:1: הבישול לא יהיה רשום על שמו, אך גלוך המשפיע הגדול ביותר על הגול הזה. הישראלי קיבל כדור, להטט לתוך הרחבה, ביצע דאבל פס ובעט. הכדור שלו נבלם על ידי בלם האורחת והגיע ישר לברחהאוס, שבעט לרשת בנגיעה
-
'22
- וחהורסט הקדים את מיראני והאחרון תיקל אותו באיחור, השופט הוציא לקפטן הראקלס את הצהוב הראשון במשחק
-
'17
- המשחק נעצר לדקה שלמה של מחיאות כפיים מצד כל השחקנים, השופטים, הספסלים ויושבי היוהאן קרויף ארנה, כהקדשה לאוהדת אייאקס שרופה שנרצחה בהולנד בגיל 17 בלבד. רגש מרגש מאוד באמסטרדם
-
'10
- הבעיטה הראשונה של אוסקר למסגרת. הישראלי קיבל כדור בקצה הרחבה מווחהורסט, לקח צעד ימינה ועם רגל ימין החזקה שלו בעט לשער, אבל ישר לידיים של קייזר
-
'6
- גלוך התעורר. הישראלי חיפש לעומק ומצא את וחהורסט, החלוץ בנגיעה השאיר לווינדאל והמגן בעט עם השמאלית שלו, אבל רק לרשת החיצונית מזווית קשה אחרי נגיעה של קייזר
-
'4
- גאי פרץ מדהים והעביר רוחב טוב מצד ימין, מורו הגיע ראשון והכדור שלו נבלם על קו השער
-
'1
- שופט המשחק, מארק נגטגל, שרק לפתיחה! המשחק ביוהאן קרויף ארנה יצא לדרך