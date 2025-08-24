אייאקס ניצחה 0:2, גלוך היה מעורב בשער הראשון

דעת המבקר

השחקן המצטיין ואוט וחהורסט, ציון: 6

השחקן המצטיין ואוט וחהורסט, ציון: 6

הגיע למצבים, שמר על הכדור וגם קינח עם גול גדול

השחקן המאכזב לוקה קולנוביץ', ציון: 3

בקושי נגע בכדור, וכשנגע איבד מהר מאוד. מחלוץ מצופה לייצר מעט יותר

הרכבים וציונים

כשג’ון הייטינחה פרסם את ההרכב הפותח של אייאקס, גם אוסקר גלוך וגם כל חובבי הכדורגל בישראל שמחו לראות שהישראלי ברשימה. עם הכוכב ב-11 לראשונה מאז שהגיע, מועדון הפאר מאמסטרדם חזר למסלול הניצחונות ורשם היום (ראשון) 0:2 ביוהאן קרויף ארנה על הראקלס.

את הגול כבש סטיבן ברחהאוס, אבל את כל התודות הוא חייב לגלוך, שהיה מעורב בשער והחל את המהלך. אוסקר קיבל כדור בצד, להטט כל הדרך לרחבה, רשם דאבל פס גדול, שחרר בעיטה ונבלם, ואת הריבאונד כבש ברחהאוס בנגיעה אחת לרשת. בהמשך, ואוט וחהורסט הכפיל וחתם עם פצצה לרשת בדקה ה-87.

גלוך רשם בסך הכל 63 דקות לא רעות בכלל, עם מעורבות בשער ומספר רגעים שהראה את הקסמים שלו, לצד מספר רגעים מועטים בהם איבד את הכדור והיה פחות מרוכז. מה שכן אפשר לומר, זה שאייאקס לא הרשימה בכלל פעם נוספת, ואין ספק שהסטנדרט ידוע במועדון הזה והקהל לא אוהב שאין כדורגל, גם כשמנצחים.

האדומים ניצחו במחזור הפתיחה ולא הרשימו, עשו תיקו במחזור השני ולא הרשימו וכעת שוב ניצחו מבלי להרשים יתר על המידה, ואין ספק שהמאמן הייטינחה מרגיש את הלחץ. בכל מקרה, המשחק הבא של אייאקס יהיה נגד וולנדאם ביום שבת, 30.8, בשעה 17:30, ואנחנו רק נקווה ששוב נראה את גלוך ב-11.